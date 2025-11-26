Snapdragon 8 Gen 5: La apuesta de Qualcomm para transformar la experiencia móvil

¡Es oficial! Qualcomm presentó, Snapdragon 8 Gen 5, una oferta premium que combina un rendimiento de primer nivel con tecnología de vanguardia, llevando al siguiente nivel la experiencia móvil.

Dos ofertas a nivel premium

Snapdragon 8 Gen 5 se une a nuestra familia de gama alta, ofreciendo a los consumidores más opciones y flexibilidad. Es un producto de primera calidad en esencia y satisface la creciente demanda de capacidades de vanguardia, desde innovaciones en inteligencia artificial y cámaras hasta experiencias de juego inmersivas.

Transforme los teléfonos inteligentes en compañeros intuitivos

Con la nueva plataforma móvil de la serie 8, los usuarios pueden activar al instante su asistente de IA con solo levantar su dispositivo, gracias al Qualcomm® Sensing Hub, que combina de forma inteligente las entradas del micrófono y los sensores para detectar la intención de hablar del usuario. Con la tecnología Qualcomm® AI Engine, Snapdragon 8 Gen 5 también permite a los asistentes de IA agenticos ofrecer interacciones contextuales y sugerencias personalizadas, lo que mejora la experiencia móvil con experiencias inteligentes y fluidas en el dispositivo. En el centro de estas capacidades se encuentra la NPU Qualcomm Hexagon, que logra un rendimiento mejorado de hasta un 46 %.

Desbloquea velocidades insignia

Snapdragon 8 Gen 5 es un sistema en chip móvil increíblemente rápido que cuenta con la CPU Qualcomm Oryon personalizada, que alcanza velocidades máximas de hasta 3,8 GHz. Además de velocidades más rápidas, esta plataforma móvil ofrece una notable mejora del rendimiento del 36% y una capacidad de respuesta de navegación web un 76 % superior1. Este salto en la potencia de procesamiento permite una multitarea más fluida, una capacidad de respuesta más rápida y una mayor eficiencia en aplicaciones exigentes. Como complemento de la CPU, la GPU Qualcomm® Adreno cuenta con nuestra innovadora arquitectura segmentada, que permite alcanzar velocidades de reloj más altas y aumenta el rendimiento de los juegos y los gráficos en un 11%.

(Image credit: Qualcomm)

“A medida que la demanda de smartphones de gama alta sigue aumentando, Snapdragon 8 Gen 5 se encuentra en una posición perfecta para satisfacer y superar las expectativas cada vez mayores de los consumidores. Hemos rediseñado nuestra familia de la serie 8 para poner el rendimiento de gama alta al alcance de más consumidores en todo el mundo”, afirma Chris Patrick, vicepresidente senior y director general de mobile handset, de Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 8 Gen 5 sitúa a los usuarios en el centro de sus experiencias móviles, dotándolos de la velocidad, la inteligencia y la eficiencia que necesitan para rendir al máximo y liberar todo su potencial creativo”.

Snapdragon 8 Gen 5 estará presente en los dispositivos insignia de fabricantes de equipos originales y marcas de teléfonos inteligentes de todo el mundo, como iQOO, Honor, Meizu, Motorola, OnePlus y vivo.