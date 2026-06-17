¿Sin idea para el Día del Padre? Sony propone 7 gadgets que sí usará todos los días

¿Ya tienes el regalo perfecto para papá este Día del Padre? Te recordamos que "tecnología" se ha consolidado como una de las categorías principales en esta temporada.

Ya que cerca del 30% al 35% de las personas eligen artículos de tecnología como regalo principal para el Día del Padre, esto de acuerdo con APPcelerate, plataforma de publicidad especializada en datos de geolocalización.

Los consumidores buscan productos funcionales, innovadores y capaces de integrarse a la vida cotidiana, convirtiendo a los dispositivos inteligentes en protagonistas de la temporada. Es por ello que, Sony ha seleccionado 7 de sus gadgets destacados, que se convertirán en parte esencial de su estilo de vida.

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Domina el arte de escuchar

Los audífonos 1000X THE COLLEXION, la más reciente incorporación a su galardonada serie 1000X. Fabricados con materiales premium y minuciosa atención al detalle, estos auriculares representan una nueva expresión de la filosofía de la serie 1000X. Mientras que la línea 1000X ha evolucionado muchísimo para ofrecer sonido excepcional y cancelación de ruido estés donde estés, los auriculares 1000X THE COLLEXION adoptan un nuevo enfoque: un diseño refinado, un nuevo nivel de confort y una increíble experiencia auditiva.

(Image credit: Sony)

Fotografía de alta resolución

Para los papás que les gusta captar cada momento de su vida, la cámara ZV-E10 II es la ideal, plasma colores y texturas de la piel humana sin importar la iluminación. La función Creative Look simplifica la creación de estados de ánimo expresivos para fotografías y películas en la cámara, ya que ofrece 10 ajustes preestablecidos que pueden usarse tal como están o personalizarse. Al usar el modo Automático inteligente o Selección de escena, se puede ajustar fácilmente el bokeh del fondo, el brillo y el tono de color mediante iconos en la pantalla táctil.

La ZV-E10 II es compatible con una amplia gama de lentes con montura E de Sony para darle mayor profundidad y versatilidad a sus tomas. Su kit de lentes viene con el lente de zoom versátil E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS II. Adicional podrá incluirle cualquiera de los accesorios compatibles para mejorar su experiencia fotográfica como soporte VCT-55LH, Flash para experimentar con la luz, permitiéndole manipular la iluminación de una escena para obtener resultados más creativos.

Su entretenimiento favorito en casa

Imágenes impresionantes y sonido envolvente que harán que cada noche de cine sea inolvidable con BRAVIA 5. Cada detalle, cada color, exactamente como lo concibió el creador. BRAVIA 5 capta toda la profundidad de la historia y ofrece imágenes ricas y auténticas que te sumergen en cada escena. Ofrece colores intensos y un contraste detallado, para que cada fotograma resulte intenso y atractivo, independientemente de lo que vea. Con dos potentes bocinas laterales que reproducen un sonido nítido desde la pantalla, todos se sentirán atraídos por una noche de cine que no olvidarán.

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Cada momento, ahora más vibrante y lleno de vida con BRAVIA 2 II, hecha para las películas. Con un sonido cinematográfico y unos efectos visuales asombrosos, su casa se transformará en un cine personal. Esta TV cuenta con 4K X-Reality™ PRO, lo que permite que su contenido HD favorito obtenga una calidad 4K más cercana, revelando texturas más nítidas y una claridad realista, todo en tiempo real. Gracias a Dolby Atmos® y DTS:X® podrán disfrutar de una experiencia envolvente para un entretenimiento totalmente atmosférico.

Bajos masivos y sonido más fuerte para los que disfrutan de las fiestas

Las bocinas Sony ULT TOWER 9AC ofrecen bajos masivos y una presión sonora potente que transforman cualquier espacio en una verdadera fiesta con sonido envolvente 360°. Equipados con la tecnología X-Balanced woofer y el botón ULT. Cuenta con iluminación 360°sincronizada para ambientar la fiesta, funciones de karaoke, entrada para guitarra y TV Sound Booster. Además de ruedas para facilitar su transporte y conexión a la corriente para que la música no pare.

ULT FIELD 5, le permitirá llevar sus canciones favoritas a todas partes, gracias a la correa para el hombro, la duración de la batería de hasta 25 horas y las características de durabilidad, como la resistencia al agua, el polvo y el óxido. Estas bocinas destaca por su sonido envolvente gracias a su unidad de altavoz X-Balanced, la que proporciona audio claro y potente. De forma vertical u horizontal. la ULT FIELD 5 está diseñada para un sonido óptimo en cualquier dirección, por lo que podrá usarla de la forma que mejor se adapte a su espacio.

(Image credit: Sony)

Viniles, sonido y nostalgia

Los nuevos modelos de tocadiscos, el PS-LX3BT y el PS-LX5BT, están diseñados para que sea fácil y sencillo disfrutar del sonido rico y auténtico de los discos de vinilo. Ambos modelos ofrecen reproducción totalmente automática con un solo botón y conectividad Bluetooth®1 compatible con aptX™, aptX™-Adaptive y Hi-Res Wireless Audio2 , lo que permite a los usuarios disfrutar de un sonido detallado tanto de forma inalámbrica como a través de una conexión por cable. Cuentan con un diseño refinado y estético, lo que lo hace ideal para los espacios cotidianos, fácil de adaptar a cualquier estilo de vida.

La preventa de estos modelos estará activa hasta el 28 de junio.