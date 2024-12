Samsung en 2024: los aciertos, las fallas y qué esperar en 2025

A medida que otro año se acerca a su fin, es hora de hacer balance: mirar atrás a los últimos 12 meses y mirar hacia el próximo año. Aquí, analizaremos específicamente a Samsung, una de las empresas de tecnología más grandes del planeta y el fabricante responsable de muchos de los dispositivos más notables de 2024 (y también de muchos componentes de otros dispositivos que no son de Samsung).

Ha sido un año muy, muy ajetreado para Samsung. Hemos tenido la habitual oleada de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y televisores, y la empresa incluso ha encontrado tiempo para lanzar un nuevo anillo inteligente y un nuevo reloj inteligente de alta gama.

¿Cuáles de estos productos nos impresionaron en TechRadar y cuáles no? Vamos a analizarlos en profundidad.

Los aciertos de Samsung 2024

Samsung ha tenido muchas novedades positivas este año. De los teléfonos insignia lanzados en enero, el Samsung Galaxy S24 Ultra fue sin duda el más destacado: lo describimos como un teléfono que "ofrece más que cualquier otro teléfono y de alguna manera logra mejorar el Ultra del año pasado en todos los aspectos".

Más adelante en el año, quedamos igualmente impresionados con el Samsung Galaxy Z Fold 6. Nosotros lo llamamos "un excelente plegable" que lleva el factor de forma "más cerca de la perfección": es potente, está bien construido, es versátil y, por supuesto, muy caro. También nos gustó el Samsung Galaxy Z Flip 6 , aunque quizás no lo suficiente como para llamarlo un éxito.

El Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future)

El Samsung Galaxy Ring, que se presentó en enero junto con los plegables que se presentaron en julio, fue un éxito indiscutible debido a la calidad del dispositivo y al revuelo que generó. Los anillos inteligentes necesitaba un cambio radical, y el Galaxy Ring ciertamente lo proporcionó.

Hablando de puntuaciones de revisión casi perfectas, la misma calificación obtuvo el Samsung Galaxy Book 4 Ultra, que definitivamente califica como un éxito para Samsung en 2024. El rival de MacBook Pro fue descrito como "excelente" en términos de calidad de construcción, rendimiento y duración de la batería.

La televisión Samsung S95D, de las mejores de este año (Image credit: Future)

También fue un buen año para Samsung en cuanto a televisores: el televisor Samsung S95D OLED lo calificamos como "la cumbre de los televisores OLED". Un reconocimiento para el Samsung Odyssey OLED G8 , que también obtuvo la calificación completa de 5 estrellas por nuestro equipo.

En general, fue un año impresionante para Samsung. La mayoría de sus productos estrella recibieron buenas críticas de la prensa tecnológica y de los usuarios, y la empresa volvió a ser muy competitiva en varias categorías de productos diferentes, e incluso encontró tiempo para lanzar una serie de nuevas funciones de Galaxy AI para sus teléfonos inteligentes.

Las fallas de Samsung 2024

The Galaxy Watch Ultra (Image credit: Future / Matt Evans)

No todo fueron buenas noticias para Samsung en 2024. Si bien no describiríamos ninguno de sus lanzamientos de productos como un fracaso, la compañía tuvo momentos buenos y malos a lo largo del año (por ejemplo, las constantes críticas a Apple a través de anuncios no son una buena imagen). Eres mejor que esto, Samsung.

El Samsung Galaxy Watch Ultra ha sido un fracaso para Samsung este año. La duración de la batería no es muy buena, no ofrece muchas novedades y se nota que está haciendo todo lo posible por copiar al Apple Watch Ultra 2, lo que es una de las razones por las que Samsung no debería utilizar su presupuesto de marketing para acusar a Apple de no innovar.

¿Qué esperar de Samsung en 2025?

Si vemos hacia lo que el próximo año tiene reservado para Samsung, es más de lo mismo, además de la introducción de algunas categorías de productos completamente nuevas para 2025. Es probable que veamos el lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S25 en enero, con tres modelos nuevamente rumoreados que están en camino. Espera más RAM velocidades más rápidas y, muy probablemente, un montón de nuevas funciones de IA con One UI 7.0.

En el mismo evento Unpacked de enero, se habla de que también podrían aparecer las Samsung Smart Glasses, de las que se ha estado hablando durante mucho tiempo , aunque no parece que vayan a salir a la venta hasta mucho más adelante en el año. Se dice que estas gafas inteligentes serán similares a las Ray-Ban Meta Smart Glasses en cuanto a estilo y funcionalidad, y también esperamos un auricular Samsung XR/VR más grande en algún momento.

Samsung podría lanzar unos lentes que compitan con los Meta Ray-Ban (estos últimos podrían llegar oficialmente a México en 2025) (Image credit: Ray-Ban / Meta)

A mediados de año, es casi seguro que recibiremos el Samsung Galaxy Fold 7 y el Samsung Galaxy Flip 7. Hemos escuchado que Samsung también ampliará su línea plegable durante 2025, tal vez con un plegable más económico y tal vez un plegable de tres pliegues más caro para competir directamente con el Huawei Mate XT. Todos estos plegables podrían anunciarse en otro Unpacked en julio.

La mitad del año es una buena apuesta para el Galaxy Watch 8 y quizás incluso para el Galaxy Watch Ultra 2 , aunque Samsung podría decidir que el Galaxy Watch Ultra está bien para otro año. Lo mismo ocurre con el Samsung Galaxy Ring : es posible que veamos un Galaxy Ring 2 en algún momento durante 2025, pero no necesariamente necesita una actualización (como se mencionó anteriormente, le dimos 4.5 estrellas de 5 en nuestra revisión del Samsung Galaxy Ring).

El Samsung Galaxy Ring (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Aparte de los móviles y los wearables, hay que estar atentos a más actualizaciones de la serie de portátiles Galaxy Book, aunque hemos oído poco en cuanto a filtraciones y rumores sobre nuevos modelos. También tendremos televisores Samsung nuevos y mejorados, pero, una vez más, no estamos muy seguros de qué esperar: la única filtración importante hasta la fecha ha sido sobre los gigantescos QD-OLED de 83 pulgadas. Debería haber una oleada de anuncios en el CES 2025 en enero para contarnos más.

El software One UI también debería empezar a aparecer en más televisores y, hablando de software, esperamos mucho más de Galaxy AI. No hay un campo más candente en tecnología en este momento, y Samsung querrá asegurarse de seguir el ritmo de empresas como OpenAI, Google y Apple en este departamento. Esté atento también a una importante actualización de Bixby AI. Sin duda, Samsung estará ocupado en todas sus otras categorías de productos, desde monitores para juegos hasta refrigeradores. Hay mucho que esperar.