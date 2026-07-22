He probado el Samsung Galaxy Z Flip 8, y sus nuevas funciones de cámara lo convierten en una excelente opción para hacer vlogs, siempre y cuando no te moleste que la calidad de imagen sea regular

Cada año expreso mi admiración por los teléfonos plegables, y en particular por los dispositivos plegables de Samsung, pero aún no me he animado a dejar atrás el diseño tipo “ladrillo”.

Aunque no hay nada más satisfactorio que cerrar de un golpe tu celular para terminar una llamada, y me encantan el diseño más original y las funciones de software personalizables en las pantallas de la tapa, la realidad es que los celulares plegables simplemente no son tan potentes como los dispositivos insignia a los que estoy acostumbrado.

Este año, sin embargo, Samsung se ha acercado tentadoramente a convencerme con el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 8, a pesar de no haber realizado muchos cambios en el hardware respecto al modelo del año pasado.

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El Galaxy Z Flip 8 sale al mercado a un precio de 1,199.99 dólares / 1,149 libras esterlinas / AU$ (por confirmar), lo que representa un aumento de 100 dólares / 100 libras esterlinas respecto al Z Flip 7, un incremento de precio que se debe en gran medida a la actual crisis de la memoria RAM. Es el Galaxy Z Flip más delgado y ligero hasta la fecha; su bisagra mejorada hace que sea notablemente más fácil de abrir y cerrar, y algunas mejoras interesantes en la pantalla de la tapa perfeccionan las mejoras sutiles del Z Flip 7.

Pero lo que más me entusiasma son dos nuevas funciones de video que me ayudarán a capturar el momento.

(Image credit: Future)

A principios de este año, Samsung presentó una nueva e impresionante función con la nueva serie Galaxy S26: el «Bloqueo horizontal», que nos dejó impresionados en nuestras pruebas. Funciona utilizando el giroscopio y el acelerómetro integrados en el teléfono para medir tu movimiento y rotación mientras grabas, y el sensor de la cámara recorta y desplaza el encuadre para compensar.

El resultado es que, incluso si giras tu teléfono 360 grados, el video se mantendrá nivelado. No es milagroso, y perderás algo de calidad de imagen si lo llevas al extremo, pero si lo usas como se pretende —para estabilizar el video mientras tú o tu sujeto se mueven—, puede ahorrarte un dolor de cabeza a la hora de editar y permitirte enfocarte en el momento mientras grabas un evento en vivo.

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Otra característica interesante que hace que el Z Flip 8 se sienta aún más preparado para capturar el momento es el modo Fan Cam. Si eres fanático del K-Pop, sabrás exactamente para qué sirve: mediante el seguimiento del sujeto, el software recorta y reproduce los videos en la relación de aspecto que elijas, con solo el sujeto seleccionado en el encuadre.

Asisto a bastantes presentaciones en vivo, y esta función es revolucionaria para asegurarme de poder disfrutar del momento con mis propios ojos sin tener que preocuparme de que mi cámara esté constantemente perfectamente enfocada en medio de enérgicos números de baile y multitudes. También es ideal para eventos deportivos, ya sea a escala internacional o cuando captas el momento en que tu pequeño anota su primer gol en un partido de fútbol.

El elefante en el cuarto... del flip

We went hands-on with the Z Fold 8 Ultra — did Samsung make the peak foldable? (ft. SuperSaf) - YouTube Watch On

Sin embargo, hay un aspecto que impide que el Z Flip 8 alcance la verdadera excelencia en video: las propias cámaras. Al ofrecer el mismo lente gran angular de 50 MP, el lente ultra gran angular de 12 MP y la cámara para selfies de 10 MP que tienen tanto el Galaxy Z Flip 7 como el Z Flip 6, el Z Flip 8 no logra impresionar. En marcado contraste, últimamente me he acostumbrado a la fantástica configuración de cámaras del iPhone 17 Pro; unas vacaciones recientes se tornaron aún más especiales gracias a que pude capturar fotos increíbles sin tener que cargar con una cámara enorme y pesada.

Las cámaras de especificaciones más bajas no son un inconveniente exclusivo de los teléfonos Z Flip de Samsung; incorporar cámaras traseras potentes junto a la pantalla con ventana, al tiempo que se mantiene el dispositivo delgado y asequible, sigue siendo un reto para los diseñadores de teléfonos plegables. Aun así, en comparación con el Motorola Razr Ultra 2026 (también conocido como Razr 70 Ultra en algunas regiones), con sus tres cámaras de 50 MP delanteras y traseras y un sobreprecio de apenas 50 libras en el Reino Unido (la diferencia de precio es mayor en EE. UU., donde asciende a 300 dólares), Samsung se queda un poco atrás en este aspecto.

Todo en el diseño del teléfono plegable se presta a la captura de contenido. Los modos de videocámara plegada y de mesa son intuitivos y versátiles, y estas nuevas características son una gran ventaja; simplemente no son suficientes para alejarme de la espectacular gama de un teléfono insignia.

Va lento, pero seguro