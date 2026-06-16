Qualcomm presenta Snapdragon START para acelerar el desarrollo de lentes inteligentes con IA

La Augmented World Expo se convirtió en el escenario perfecto para la presentación del Snapdragon Scalable Turnkey AI-Ready Toolkit (START), el nuevo programa de la compañía diseñado para ayudar a las marcas a lanzar al mercado sus propios dispositivos personales con IA con mayor rapidez y flexibilidad.

En el corazón de Snapdragon START se encuentran módulos de hardware basados en plataformas Snapdragon®, que combinan capacidad de procesamiento avanzada, conectividad e IA en un diseño compacto y portátil líder en el sector, concebido para adaptarse a una mayor variedad de diseños. Estos módulos se combinan con un software stack, enfocado en la seguridad, que conecta el dispositivo con aplicaciones complementarias del smartphone y el servicio de la nube para ofrecer experiencias híbridas de IA, al tiempo que democratiza el acceso y la coordinación de los principales modelos de IA para brindar a las marcas opciones y flexibilidad.

Snapdragon START permite a las organizaciones centrarse en el desarrollo de nuevas y únicas experiencias de usuario, así como en el diseño y la estrategia de comercialización para una implementación más rápida, poniendo más dispositivos de IA personal, como los lentes inteligentes, en manos de los consumidores.

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“La IA se está volviendo más personal, está diseñada para interactuar contigo, con tu contexto y con lo que estás haciendo en cada momento”, afirmó Ziad Asghar, Senior Vice President y General Manager para XR, Wearables y Personal AI en Qualcomm Technologies. “Los dispositivos de IA personal, incluidos los lentes inteligentes, ayudan a dar vida a la IA agéntica, al ver lo que tú ves y oír lo que tú oyes. Snapdragon START sienta las bases que facilita a las marcas y organizaciones la comercialización de estos dispositivos, ampliando el acceso a las capacidades de IA agéntica a más consumidores”.

(Image credit: Snapdragon)

Inspecs, la empresa global de gafas responsable de marcas con licencia como Barbour, CAT, Superdry y O’Neill, y propietaria de la marca de lentes de alta gama TitanFlex, es la primera en colaborar en exclusiva con Qualcomm Technologies bajo el programa Snapdragon START, lo que supone un importante paso adelante en la evolución de las gafas inteligentes.

“Nuestros clientes ya confían en Inspecs por su excelente diseño, comodidad y calidad”, afirmó el fundador y presidente ejecutivo de Inspecs, Robin Totterman. “La asociación con Qualcomm Technologies nos permite redefinir lo que pueden ser los lentes. Juntos, estamos lanzando al mercado lentes inteligentes que se integran a la perfección en la vida cotidiana, combinando un diseño atemporal con una tecnología potente e intuitiva. Esto es más que innovación de producto, es una convicción compartida. Creemos que los lentes inteligentes cambiarán radicalmente la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Con el respaldo de una de las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo, Inspecs se encuentra en una posición única para liderar esa transformación, poniendo experiencias inteligentes y conectadas directamente frente al ojo humano”.

Snapdragon START cuenta con el respaldo de un ecosistema en expansión de socios tecnológicos y de fabricación, entre los que se incluyen Avegant, Jorjin, Pegatron y Thundercomm.

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“Snapdragon START reduce las barreras para que las marcas puedan lanzar al mercado gafas inteligentes a gran escala”, afirmó Ali Mesri, Sr. Vice President para Norteamérica en Thundercomm. “Al combinar diseños listos para la producción con las plataformas de IA de bajo consumo de Qualcomm Technologies, estamos haciendo posible una nueva generación de productos portátiles diseñados para el uso en el mundo real”.

Con Snapdragon START, Qualcomm Technologies permite a las marcas lanzar al mercado nuevos dispositivos de IA personal a gran escala. Para obtener más información, visite la página web de Snapdragon START.