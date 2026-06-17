Qualcomm presenta Snapdragon Reality Elite, su nueva plataforma para la próxima generación de XR

Qualcomm sorprendió con un nuevo anuncio, esta vez se trata de la plataforma "Snapdragon Reality Elite", la cual está diseñada para ofrecer experiencias de computación espacial inmersivas con una fidelidad visual increíble y una IA integrada en el dispositivo, en diferentes formatos.

Esta plataforma equipará audífonos “todo en uno” de gran performance con tecnología de visión transparente (VST) y dispositivos ópticos con visión transparente (OST) ligeros y conectados por cable.

“La adopción de la realidad extendida (XR) sigue creciendo, con más de 60 millones de dispositivos² ya en el mercado y un impulso cada vez mayor en todos los sectores”, afirmó Ziad Asghar, Senior Vice President y General Manager de XR, Wearables y Personal AI. “A medida que se desarrollan plataformas de XR más avanzadas e integradas, aumenta la demanda de tecnologías de XR que ofrezcan un mayor rendimiento, mayor inteligencia y una eficiencia energética mejorada. Snapdragon Reality Elite está diseñado para satisfacer esas demandas con una potente IA integrada en el dispositivo, lo que permite experiencias más rápidas, duraderas y envolventes, y refuerza nuestro liderazgo en RV y RM a medida que creamos chipsets de XR diseñados específicamente desde cero”.

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Diseñado para IA generative

Snapdragon Reality Elite está diseñado para ofrecer un rendimiento avanzado de IA en el dispositivo, de hasta 48 TOPS, y es compatible con grandes modelos de lenguaje y visión que dan lugar a una nueva clase de experiencias de realidad extendida (XR) generativas. Estas capacidades permiten desde avatares fotorrealistas con Gaussian Splatting y agentes basados en modelos de lenguaje grande (LLM), hasta la generación de objetos en tiempo real impulsada por grandes modelos de visión (LVM), lo que lleva contenido digital dinámico al entorno del usuario. Estas funciones de IA también permiten que las experiencias de XR respondan en tiempo real, con una mayor conciencia contextual y una interacción más natural. Además, Snapdragon Reality Elite mejora el seguimiento de la cabeza y las manos y es compatible con funciones de transparencia, lo que ayuda a los usuarios a interactuar de manera más fluida tanto con el contenido digital como con el mundo que los rodea.

Los superpoderes de Snapdragon para la realidad extendida (XR)

Snapdragon Reality Elite ofrece un rendimiento de la GPU hasta un 60 % superior, un aumento de hasta un 30 % en el rendimiento de la CPU y un rendimiento de la NPU hasta un 160 % superior¹, lo que brinda a los desarrolladores una mayor flexibilidad para llevar más allá las experiencias inmersivas de realidad extendida (XR), incluyendo imágenes más detalladas, interacciones con mayor rapidez de respuesta y escenarios de realidad mixta más complejos. Estas mejoras adicionales dan soporte a casos de uso exigentes, como la visualización de contenido inmersivo, aplicaciones de realidad mixta y percepción espacial en tiempo real, al mismo tiempo que mantienen la eficiencia energética diseñada para un uso prolongado y cómodo.

La plataforma admite imágenes de hasta 4.4K por ojo a 90 fotogramas por segundo, lo que permite detalles más nítidos, movimientos más fluidos y una mayor fidelidad de color. Las mejoras en la tecnología Video See Through (VST) reducen la latencia y mejoran la calidad de la imagen, lo que ayuda a que el contenido digital se integre de forma más natural con el mundo físico. Estos avances son posibles gracias al refuerzo de la propiedad intelectual, incluido el bloque EVA, que proporciona aceleración de hardware para cargas de trabajo exigentes de visión computacional.

Estas mejoras de rendimiento y gráficos se combinan con una mayor eficiencia energética, lo que ofrece hasta un 20 % más de duración de la batería¹ con la misma carga de trabajo y un chipset hasta 12 grados Celsius más frío bajo carga. Esto permite crear audífonos y gafas con cable más ligeros y frescos que se pueden usar cómodamente durante largos periodos.

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(Image credit: Snapdragon)

Snapdragon impulsa el ecosistema de la realidad extendida (XR)

Las plataformas Snapdragon constituyen el núcleo del ecosistema de la realidad extendida (XR), incluido Android XR, y proporcionan el rendimiento, la eficiencia y las capacidades de inteligencia artificial que impulsan una amplia gama de audífonos y lentes de los principales fabricantes de equipos originales y socios. Snapdragon Reality Elite continúa con este impulso, sirviendo hoy como plataforma fundamental para el XREAL Project Aura, que se lanzará a finales de este año, y para el próximo dispositivo de Play for Dream, al que se espera que le sigan otros productos.

“El XREAL Project Aura representa un nuevo punto de referencia para los lentes XR transparentes, aportando potentes experiencias impulsadas por IA tanto al trabajo como a la vida cotidiana”, afirmó Chi Xu, cofundador y director ejecutivo de XREAL. “Snapdragon Reality Elite es una pieza fundamental de este logro, ya que ofrece el rendimiento, la eficiencia y las capacidades avanzadas de IA en el dispositivo necesarias para hacer realidad nuestra visión de la XR de próxima generación. Desde los desarrolladores que exigen más margen de maniobra hasta los consumidores que esperan experiencias fluidas y de primera calidad, Snapdragon Reality Elite permite que Project Aura destaque”.

“En Play for Dream estamos emocionados de incorporar Snapdragon Reality Elite a nuestra próxima generación de dispositivos inmersivos”, afirmó Huang Feng, fundador de Play for Dream. “La plataforma nos brinda el rendimiento y la eficiencia que necesitamos para ofrecer experiencias de realidad extendida (XR) de alta calidad”