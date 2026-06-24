Prime Day 2026: Sonos se une con descuentos de hasta 30% en México

¿Estás pensando en adquirir un nuevo dispositivo de Sonos, pero quisieras ahorrarte unos pesos? De ser así, esta es tu oportunidad, pues Sonos anunció ofertas increíbles durante el Prime Day 2026.

Del martes 23 al viernes 26 de junio de 2026, la marca californiana ofrece descuentos del 15% al 30% sobre el precio original a través de Amazon y de sus distintos distribuidores en México.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Gracias a su extraordinaria cancelación de ruido, los audífonos Sonos Ace, con un 30% de descuento, son ideales para disfrutar de películas, series y música a bordo del avión que nos lleva al destino elegido para las vacaciones de verano.

Latest Videos From Watch full video here:

La reconocida bocina Five, que se distingue por su alta fidelidad en la reproducción musical, la separación estéreo, la profundidad de graves y la nitidez de las voces, está disponible en el Prime Day con un atractivo 25% de descuento.

Esta promoción es perfecta para dar el primer paso e iniciar un sistema de cine en casa o para configurarlo por completo. El potente desempeño y la versatilidad de una barra de sonido como la Arc Ultra, con un 20% de descuento sobre su precio original, dibujarán una sonrisa en el rostro de quien la estrene para gozar del fútbol veraniego o disfrutar de sus películas favoritas con audio espacial.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Sonos) (Crédito de la imagen: Sonos)

Para quienes buscan ir más allá en el diseño de un cine en casa, Sonos ha incluido el subwoofer Sub G4 para potenciar la reproducción de graves, y las Era 100 y Era 100 SL, que son el complemento ideal al sumar un par de unidades de cualquiera de ellas como bocinas traseras. Estos tres modelos con un 15% de descuento.

Con Sonos se puede escuchar música, podcasts, audiolibros, series, películas, deportes, videojuegos y cualquier otro contenido de audio con un sonido increíble. Con Sonos prácticamente no hay limitaciones en cuanto a dispositivos y fuentes de audio, pues ofrece conectividad inalámbrica vía WiFi o Bluetooth y, por cable, para dar nueva vida a los reproductores analógicos. Además, es compatible con más de 100 servicios de audio en streaming, como Spotify, Amazon Music, Apple Music, entre muchos otros.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Sonos)

Información de la promoción

La promoción de Sonos en Prime Day inicia este martes 23 y se extiende hasta el viernes 26 de junio de 2026 en Amazon y en el resto de las tiendas departamentales, tiendas especializadas y en la red de integradores de audio en México.

Comparativo de precios sugeridos con los descuentos aplicados