Ponle ritmo a tus fiestas patrias con Sony ULT Power Sound

¿Estás listo para las fiestas por el mes patrio? Sin duda, el momento perfecto para celebrar la riqueza de nuestras tradiciones y sobre todo para convivir con familia y amigos en un ambiente lleno de alegria y emoción.

Música para bailar hasta el amanecer

Añade luces y diversión instantánea con karaoke para hacer que cada fiesta sea memorable con la bocina ULT TOWER 9AC de Sony, ya que cuenta con entrada para conectar dos micrófonos para realizar un dueto o incluso para conectar una guitarra.

La ULT TOWER 9AC no solo reproduce música de 360°, también iluminará tu fiesta mexicana con Party Light de 360°, a través de una exhibición de luces sincronizada. Con el asa de transporte, el panel superior resistente a salpicaduras y las ruedas integradas, tienes la libertad para llevar la fiesta a cualquier lugar. EL botón ULT será tu mejor aliado, si quieres vibrar y sentir la música con bajos profundos y de menor frecuencia deberás presionar el botón ULT una vez. Si necesitas unos graves potentes y contundentes[] que te lleguen al corazón presiona el botón ULT 2 veces.

Si prefieres ver videos de conciertos en vivo o alguna transmisión especial durante las fiestas patrias, la ULT TOWER 9AC te ayudará a potenciar el sonido de tu televisor Sony BRAVIA mediante el TV Sound Booster.

Lleva la fiesta a donde tú quieras

Otras grandes opciones para celebrar nuestra independencia son la ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3 que ofrecen una experiencia musical vibrante combinada con practicidad. Y es que su correa para el hombro incluida[] permite transportarlas con facilidad. Esto es perfecto por si aprovechas el puente para viajar. ULT FIELD 5 brinda una experiencia musical superior gracias al gran potenciamiento de los bajos, mientras que el ULT FIELD 3 ofrece bajos potentes en una estructura más compacta.

Organiza reuniones sin preocuparte por la batería, porque su duración es de hasta 25 horas para el caso de la ULT FIELD 5[], mientras que la ULT FIELD 3 te ofrece hasta 24 horas[] de música. Además, la ULT FIELD 5 y ULT FIELD 3 tienen calificaciones IP66 e IP67 respectivamente de resistencia al polvo y al agua[], por lo que ambas te garantizan un ambiente festivo junto a la playa, alberca, camping o cualquier lugar para que simplemente te relajes en la noche del grito o en el recalentado del 16.

Personaliza el ambiente de fiesta con la app Sony Sound Connect para ajustar el sonido y la luz a tu gusto. Y si tus invitados se animan a divertirse con una noche de Karaoke, el dúo inalámbrico de micrófonos ULT MIC1 son perfectos para cantar al son de cualquier género musical. Como recomendación, te sugerimos disfrutar de las canciones de la reconocida agrupación mexicana Matisse, que además de ser amigos de Sony nos ayudan a llevar el mensaje de que la música une corazones y trasciende fronteras.

Septiembre es un mes para celebrar y que mejor que con la mejor tecnología de Sony.