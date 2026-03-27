Pensaba que el "Lego Smart Brick" era la peor idea del mundo, pero acabo de armar mi primer set con él y ahora me encanta

Cuando empezaron a filtrarse las primeras imágenes del ladrillo inteligente de LEGO, lo odié. Para mí, el atractivo de este icónico sistema de bloques de construcción siempre ha sido su naturaleza «low-tech», así que un ladrillo digital con luces intermitentes, sensores y un altavoz me parecía un error.

Pero cuando el ladrillo inteligente hizo su debut en el CES 2026, cambié de opinión.

El hecho de que funcione (en su mayor parte) sin una aplicación —solo la necesitas para actualizar el bloque de vez en cuando— y que encaje en tus construcciones normales igual que cualquier otro bloque estándar de 2x4 es impresionante. Pero la conclusión clave a la que llegué fue que el ladrillo inteligente no es para mí, es para los niños.

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Ahora que he construido el set de ladrillos inteligentes del TIE Fighter de Darth Vader, estoy aún más convencido del atractivo de este ingenioso bloque como juguete; solo desearía que no fuera tan caro.

We built the new LEGO Smart Brick Darth Vader TIE Fighter set - YouTube Watch On

Lego en esencia

Dejando de lado por un momento el «ladrillo inteligente», este modelo destaca por esa mentalidad de «primero jugar», ideal para los niños, a la que me he referido.

Con solo 473 piezas, no debería tardar mucho en armarse (a dos de nosotros nos tomó unos 45 minutos, aunque estuvimos distraídos con muchas charlas y bromas), y una vez que esté completamente armado, no solo tendrás a Darth Vader y su nave espacial, sino también una sencilla base rebelde que se completa con un cañón y un caza rebelde, así que puedes empezar a inventar historias de Star Wars llenas de acción con este único set.

El caza TIE de Darth Vader logra un buen equilibrio entre el nivel de detalle y un peso y tamaño accesibles para que un niño pueda lanzarlo al aire, y si ocurre algún percance, la inteligente combinación de colores entre las piezas de la nave te garantizará que puedas volver a armar un caza TIE roto con facilidad.

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Sin embargo, la falta de detalles y la parte trasera abierta (para que el ladrillo inteligente se pueda agregar y quitar cuando sea necesario) significan que este no es, en absoluto, un set de Lego para dejar en tu estante. Está diseñado para jugar con él: para volar, romper, volver a armar y divertirse muchísimo todo el tiempo.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

El ladrillo inteligente realza esta identidad sin restar protagonismo al atractivo esencial de Lego.

Funciona detectando elementos NFC en placas especiales y minifiguras, lo que lo configura para emitir sonidos específicos y hacer parpadear sus luces según lo que detecte. Así, cuando se coloca en el lugar correcto del TIE Fighter de Darth Vader, detectará que está en la nave del Lord Sith, reproducirá un fragmento de la Marcha Imperial y emitirá los sonidos del TIE Fighter cuando levantes y hagas volar la nave.

El ladrillo también ajustará su sensor lateral de detección de color para emitir sonidos de láser cuando vea pasar los paneles rojos incorporados, ruidos de reabastecimiento de combustible para la bomba de combustible azul y sonidos metálicos de reparación cuando detecte el martillo verde.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

La calidad del audio no es perfecta, pero logra recrear a la perfección el espíritu de la nave de Star Wars, al tiempo que te deja espacio para añadir tus propios efectos y dar rienda suelta a tu imaginación. Por ejemplo, Darth Vader puede emitir algunos sonidos, pero tendrás que hablar por él, y los elementos rebeldes no cuentan con integración con los ladrillos inteligentes.

Dado que todas estas piezas son también ladrillos Lego estándar, eso significa que si quieres rediseñar la nave de Vader o combinarla con otras piezas de tu colección, puedes hacerlo sin problema y seguir utilizando los elementos inteligentes.

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Una última cosa: también me encanta lo fácil que es usar el cargador inteligente del ladrillo. La gran base amarilla es fácil de encontrar en un apuro, y cuando la base de carga está enchufada, recarga el ladrillo de forma inalámbrica; solo tienes que colocarlo en la zona de la bandeja de carga grande.

Como pueden ver en nuestro video, Josie Watson y yo nos divertimos muchísimo armando este set. Fue muy divertido, y si yo fuera un niño, este sería uno de mis juguetes favoritos.

Me emociona ver cómo evoluciona el ladrillo inteligente con nuevas integraciones —durante nuestra filmación, no dejaba de imaginarme el ladrillo inteligente en los sets de Lego City— y me pregunto si algún día Lego podría ofrecer personalizaciones usando elementos NFC programables.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Lo único que decepciona por ahora es el precio.

Los sets de Lego con licencia, como los de su línea de Star Wars, ya tienen un precio ligeramente superior, y el ladrillo inteligente añade otro nivel de costo, lo que significa que obtienes un número relativamente bajo de piezas por ese precio. En el caso del caza TIE de Darth Vader, el precio es de 69,99 $ / 59,99 £ / 99,99 AU$.

Pero, aparte del mayor costo, el ladrillo inteligente es una fantástica incorporación al ecosistema de Lego.

Claro, si eres un constructor que prefiere sets más grandes con mayor detalle y precisión, estas construcciones con ladrillos inteligentes simplemente no son para ti. Pero los padres que buscan comprarle un juguete nuevo a sus hijos pueden descubrir que esto es exactamente lo que quieren.

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