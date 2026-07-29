El Galaxy Z Fold 8 recuerda a los audaces teléfonos de Nokia y podría impulsar por fin a los plegables, pero ¿cuánto mérito recibirá Samsung cuando llegue el iPhone Ultra?

La confusión es la primera reacción típica. Tienen en sus manos el nuevo Samsung Galaxy Z Fold 8, se maravillan ante la pantalla de cubierta del tamaño de un pasaporte y preguntan, sin ironía ni sarcasmo: «¿Esto es nuevo?».

Me estoy dando cuenta de que la gente piensa que el diseño del Z Fold 8 es a la vez familiar y completamente extraño. Lo hacen girar entre sus manos y, al principio, parecen no darse cuenta de que también se despliega para revelar una pantalla interna mucho más grande, aunque también de forma extraña.

Es, a todos los efectos, el teléfono Nokia Feature de los plegables modernos. Es un dispositivo completamente nuevo que cuenta con hardware moderno, componentes, innovación tecnológica e inteligencia artificial, pero que de alguna manera también nos remite a una era de extraños teléfonos Nokia que lucían con orgullo su estética peculiar.

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Allá por principios de la década de los 2000, cuando la mayoría pensaba que el diseño de los celulares ya estaba bien definido y nos habíamos acostumbrado a pantallas relativamente pequeñas y a una variedad infinita de estilos de teclado, Nokia era el rey indiscutible. No existía un modelo único que se adaptara a todos en el mundo de los celulares. El diseño físico de tu celular era una expresión de tu estilo personal. El diminuto Nokia 31000 no tenía prácticamente nada en común con un T-Mobile Sidekick o un BlackBerry 7230. Sin embargo, los diseños de Nokia eran divertidos (aunque no siempre prácticos —te miro a ti, Nokia N-Gage—) y nos hicieron pensar de manera diferente sobre los celulares y lo que debíamos esperar al usarlos.

El Samsung Galaxy Z Fold 8, que Samsung presentó la semana pasada en Londres durante el evento Samsung Unpacked (y que hoy tengo conmigo), tal vez esté cumpliendo ahora una función similar: dar a conocer la existencia misma de los teléfonos plegables y explicar por qué podrían ser importantes para ti.

Por qué es importante el "efecto Nokia"