OpenAI anuncia GPT-5.6 con tres modelos para distintas necesidades

OpenAI anunció este 26 de junio la vista previa de la serie GPT-5.6, integrada por tres nuevos modelos diseñados para distintos tipos de tareas: GPT-5.6 Sol, su modelo insignia; GPT-5.6 Terra, orientado a trabajos eficientes y de alto volumen; y GPT-5.6 Luna, una alternativa rápida y accesible para el uso cotidiano.

De acuerdo con la compañía, GPT-5.6 Sol es "nuestro modelo más potente hasta la fecha" y está diseñado para impulsar tareas relacionadas con ingeniería de software, trabajo profesional basado en conocimiento, investigación científica y ciberseguridad.

Por su parte, GPT-5.6 Terra busca ofrecer un equilibrio entre desempeño y costo, al proporcionar un rendimiento competitivo frente a GPT-5.5 con un costo dos veces menor. Mientras tanto, GPT-5.6 Luna está pensado para resolver tareas diarias con el menor costo dentro de la oferta de OpenAI.

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Seguridad reforzada desde el lanzamiento

OpenAI señaló que GPT-5.6 Sol llega acompañado de su conjunto de medidas de seguridad "más robusto hasta ahora". La empresa explicó que fortaleció las protecciones frente a actividades de mayor riesgo, solicitudes sensibles relacionadas con ciberseguridad y posibles usos indebidos reiterados.

Como parte del proceso previo al lanzamiento, la compañía dedicó varias semanas a identificar vulnerabilidades, someter el sistema a pruebas de presión y reforzarlo frente a ataques del mundo real antes de ampliar las pruebas y liberar esta vista previa.

Además, OpenAI informó que utilizó sus propios modelos y más de 700,000 horas de GPU equivalentes a NVIDIA A100 para detectar con mayor rapidez posibles jailbreaks universales y fortalecer las salvaguardas de seguridad a gran escala.

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Disponibilidad inicial

Durante esta fase de vista previa, la serie GPT-5.6 estará disponible inicialmente a través de la API y Codex para un grupo selecto de socios y organizaciones de confianza.

Según OpenAI, por ahora todas las funciones incluidas en la vista previa están basadas en Estados Unidos. No obstante, la empresa aseguró que el acceso global es una prioridad y que trabaja para incorporar socios internacionales, potencialmente a partir de la próxima semana. Asimismo, los empleados de las empresas participantes en la vista previa que se encuentren en cualquiera de los países admitidos podrán acceder a los nuevos modelos.