NVIDIA RTX PRO: las grandes empresas adoptan la nueva generación de servidores para la era de la IA

¡Las principales empresas a nivel global están listos para dar el siguiente paso! NVIDIA anunció que algunas de las compañías más importantes han adoptado los servidores NVIDIA RTX Pro, una nueva categoría de infraestructura de centro de datos empresarial impulsada por la GPU RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition.

Disney, Foxconn, Hitachi Ltd., Hyundai Motor Group, Lilly, SAP y TSMC se encuentran entre los primeros en adoptar los servidores para acelerar las aplicaciones de IA, diseño y simulación.

"La era de la IA ha llegado, y las empresas ya no pueden depender únicamente de servidores clásicos. Deben rediseñar su arquitectura para la IA", afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. "NVIDIA RTX PRO es la plataforma informática diseñada para este momento: ejecuta las cargas de trabajo de TI actuales y potencia los agentes de IA que transformarán cada empresa y cada sector".

"NVIDIA está comprometida en ayudar a toda la cadena productiva en esta transformación, apoyando a las empresas que buscan soluciones para sus desafíos en inteligencia artificial, independientemente de su tamaño, sector y objetivos. RTX PRO es un paso más hacia toda una industria que ve en la IA la oportunidad de transformar completamente sus negocios para mejor", afirma Marcio Aguiar, director de la división Enterprise de NVIDIA para América Latina.

Los líderes de la industria eligen RTX PRO para la aceleración de IA

Creados con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, los servidores RTX PRO utilizan la arquitectura NVIDIA Blackwell para brindar una aceleración universal para cargas de trabajo de IA empresarial exigentes que abarcan IA física y agente hasta aplicaciones avanzadas de diseño, computación científica, simulación, gráficos y video.

Los líderes de la industria están implementando servidores RTX PRO para acelerar sus cargas de trabajo empresariales:

Josh D'Amaro, presidente de Experiencias Disney: "En Disney, redefinimos continuamente las posibilidades de la narrativa inmersiva y las experiencias para los visitantes. Esta increíble tecnología nos permitirá dar vida a nuestra amplia gama de historias con un detalle espectacular y una velocidad sin precedentes. El mejor ejemplo de ello es nuestra próxima actualización de Millennium Falcon: Smugglers Run en Disneyland y Walt Disney World, donde nos asociamos con NVIDIA para crear una experiencia de gran éxito que se estrenará el mismo día que la película 'The Mandalorian and Grogu'".

Young Liu, presidente de Foxconn: "Lograr la transformación digital en la fabricación inteligente requiere las bases y la tecnología adecuadas. Con la incorporación de los servidores RTX PRO a nuestra infraestructura global, Foxconn está redefiniendo los límites de la automatización impulsada por IA, desde la robótica sofisticada hasta la logística inteligente y los vehículos eléctricos inteligentes".

Toshiaki Tokunaga, presidente y director ejecutivo de Hitachi Ltd: "Hitachi impulsará aún más la innovación en IA aprovechando los servidores NVIDIA RTX PRO. Estos servidores permiten el gemelo digital y la optimización de activos físicos, incluida la infraestructura social, mediante la aceleración del razonamiento de IA y la IA física, a la vez que abren nuevas posibilidades, como la mejora de la productividad en todas las actividades empresariales. De cara al futuro, Hitachi profundizará su colaboración con NVIDIA para abordar los desafíos que enfrentan las empresas clientes y la sociedad, aportando valor de forma continua".

Heung-Soo Kim, vicepresidente ejecutivo y director de la Oficina de Estrategia Global de Hyundai Motor Group: "Hyundai Motor Group aprovechará la infraestructura de IA de vanguardia de NVIDIA, incluyendo los servidores RTX PRO, en el campo de los gemelos digitales para impulsar la innovación tecnológica. La colaboración se centrará en establecer un banco de pruebas virtual para los procesos de fabricación con el fin de reducir el tiempo de construcción de nuevas fábricas, a la vez que creará un entorno de movilidad virtual para la verificación de la tecnología de conducción autónoma".

Diogo Rau, director de Información y Tecnología Digital de Lilly: "En Lilly, llevamos medicamentos innovadores a quienes los necesitan. Lo hacemos ampliando los límites de la ciencia a través de la tecnología. El universo de posibles medicamentos es enorme. Las GPU pueden ayudarnos a explorar este amplio espacio, llegando a lugares que los humanos jamás podrían explorar".

Christian Klein, CEO de SAP: "SAP Cloud Infrastructure, una infraestructura segura, permite a empresas y gobiernos aprovechar el poder transformador de SAP Business AI, manteniendo al mismo tiempo el control total sobre sus datos y procesos operativos. La integración de los servidores RTX PRO y SAP Cloud Infrastructure marca un nuevo capítulo en nuestra larga colaboración con NVIDIA para que las empresas definan su futuro impulsado por la IA".

CC Wei, presidente y director ejecutivo de TSMC: "Los semiconductores son la columna vertebral de la IA, impulsando avances que redefinen cada industria. Gracias a nuestra estrecha colaboración con NVIDIA, TSMC está impulsando la fabricación de semiconductores y optimizando las operaciones de nuestras fábricas con fábricas de IA impulsadas por Blackwell, incluyendo el uso de los últimos servidores RTX PRO, lo que impulsa la eficiencia y la innovación en toda la industria".

Las empresas líderes a la vanguardia de la revolución industrial de la IA están construyendo fábricas de IA y transformando la infraestructura de su centro de datos con servidores RTX PRO.

En el sector manufacturero, líderes como PEGATRON, Quanta Cloud Technology (QCT), Siemens y Wistron están utilizando estos sistemas para impulsar la automatización y simulación de fábricas.

La empresa de publicidad digital PubMatic está utilizando servidores RTX PRO para abordar nuevos casos de uso de IA y áreas de alto crecimiento como la televisión conectada, las redes de medios comerciales y las aplicaciones móviles.

El fabricante aeroespacial Northrop Grumman está mejorando sus capacidades existentes con estos sistemas para acelerar la integración de la IA en los flujos de trabajo empresariales para impulsar la productividad y el rendimiento.

Amdocs, un proveedor líder de software y servicios para empresas de comunicaciones y medios está implementando servidores RTX PRO para respaldar el razonamiento de sus agentes amAIz para transformar las experiencias de los clientes de telecomunicaciones.

Cadence, Siemens EDA y Synopsys utilizarán servidores RTX PRO para acelerar la simulación impulsada por IA en silicio, sistemas e IA.

Los servidores RTX PRO aceleran las cargas de trabajo con la flexibilidad del centro de datos

Los servidores RTX PRO aceleran las cargas de trabajo de razonamiento e inteligencia artificial agente, lo que permite a los investigadores y desarrolladores construir e implementar sistemas autónomos que pueden aprender, adaptarse e interactuar con su entorno en tiempo real.

Por ejemplo, el modelo de razonamiento NVIDIA Llama Nemotron Super ofrece una relación calidad-precio hasta tres veces mejor al ejecutarse con NVFP4 en una sola GPU NVIDIA RTX PRO 6000, en comparación con FP8 en GPU NVIDIA H100. Esto permite un razonamiento más preciso a un menor costo.

Para desarrollar sistemas de IA física eficaces, las empresas necesitan probar y optimizar sus flotas robóticas en simulación antes de implementarlas en fábricas reales. Los servidores NVIDIA RTX PRO impulsan la IA industrial y física al ofrecer un rendimiento hasta cuatro veces más rápido para flujos de trabajo de gemelos digitales, simulación y generación de datos sintéticos que los sistemas con GPU NVIDIA L40S.

Los servidores RTX PRO están diseñados para ofrecer la máxima flexibilidad y compatibilidad con Windows, Linux y los principales hipervisores, ofreciendo a los administradores de TI un entorno familiar para implementar IA a escala sin sacrificar la calidad. Estos servidores ejecutan prácticamente cualquier carga de trabajo empresarial —utilizando arquitecturas x86 refrigeradas por aire y basadas en PCIe— con seguridad, facilidad de administración y mantenimiento de nivel empresarial.

Soporte de software integral

Los servidores NVIDIA RTX PRO y todo el portafolio de productos de arquitectura Blackwell son compatibles con la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, que incluye microservicios NVIDIA NIM™ y marcos de IA, bibliotecas y herramientas que las empresas pueden implementar en nubes, centros de datos y estaciones de trabajo acelerados por NVIDIA.

Los servidores RTX PRO se incluyen en el diseño validado de NVIDIA Enterprise AI Factory para empresas que buscan construir e implementar fábricas de IA locales y en NVIDIA AI Data Platform, un diseño de referencia personalizable para construir sistemas de almacenamiento modernos para IA empresarial.

Para la IA física e industrial, los servidores RTX PRO que ejecutan bibliotecas NVIDIA Omniverse ™ y modelos de base mundial NVIDIA Cosmos™ permiten a los desarrolladores de IA física crear e implementar aplicaciones, incluidos gemelos digitales para simulación de fábricas y robots o generación de datos sintéticos a gran escala.

Disponibilidad

Los servidores NVIDIA RTX PRO están disponibles en múltiples configuraciones con GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition de Cisco, Dell Technologies , HPE , Lenovo y Supermicro , así como Advantech , Aetina, Aivres , ASRock Rack , ASUS, Compal, Eviden, Foxconn, GIGABYTE, Inventec, MiTAC Computing, MSI, PEGATRON, QCT, Wistron y Wiwynn.

Los proveedores de servicios en la nube CoreWeave y Google Cloud ahora ofrecen instancias aceleradas por GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, y más adelante este año habrá instancias adicionales de AWS, Nebius y Vultr.