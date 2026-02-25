MWC 2026: Tecno presentará su nueva e innovadora "Tecnología de Interconexión Magnética Modular"

¡Atención! Sobre todo si tienes pensado asistir o seguir de cerca el Mobile World Congress 2026, pues Tecno anunció que presentará su "Tecnología de Interconexión Magnética Modular". A continuación te compartimos más detalles.

Este concepto, representado por el TECNO Modular Phone, refleja la exploración pionera de TECNO hacia la próxima generación de smartphones, donde la expansión de hardware es instantánea mediante acoplamiento magnético y conectividad inteligente. Diseñada para cerrar la brecha entre las crecientes demandas de cómputo impulsadas por IA y las limitaciones de espacio en los smartphones modernos, esta plataforma permitirá a los usuarios transformar sus dispositivos en verdaderas potencias modulares. Los asistentes podrán conocer una suite modular personalizable que permite acoplar y retirar módulos delgados y de alto rendimiento de manera fluida, adaptados a las necesidades individuales.

A diferencia de los smartphones tradicionales con funciones fijas, el sistema modular de TECNO ofrece módulos ultradelgados y flexibles que permiten a creadores y profesionales adaptar sus dispositivos a cualquier escenario. Esta visión reconfigurable se expresa en dos interpretaciones de diseño distintas del Modular Phone: Edición ATOM, basada en la filosofía de “Orden racional con expresión personal”, con un cuerpo plateado de aluminio y detalles distintivos en rojo. Edición MODA, con una estética audaz e inspirada en la cultura geek. Ambos modelos presentan la modularidad como una plataforma de elección personal duradera, reflejando el compromiso de TECNO con una tecnología que evoluciona junto a sus usuarios.

“Creemos que el objetivo final de la tecnología no es crear una obra maestra estática, sino ofrecer una extensión de la libertad humana. Al liderar esta arquitectura modular, estamos rompiendo las limitaciones del hardware fijo y devolviendo el poder de elección al usuario”, afirmó Leo Li, Director de Producto de la Tecnología de Interconexión Magnética Modular de TECNO. “Esto es más que un avance en conectividad; es un experimento de liberación móvil, donde el dispositivo deja de definirse por su forma de fábrica y pasa a definirse por la intención del usuario en cada momento”.

Un ecosistema modular para cada momento

Basado en la Tecnología de Interconexión Magnética Modular de TECNO, el ecosistema actualmente incluye alrededor de diez módulos de alto rendimiento, diseñados para acompañar a los usuarios en cualquier etapa de su vida y evolucionar junto con sus necesidades y entornos cambiantes. Ya sea para capturar fotografía profesional, jugar, comunicarse fuera de red o extender la duración de la batería, el sistema modular ofrece una libertad inigualable para configurar un conjunto personalizado.

El POWER BANK ultradelgado duplica de manera efectiva la energía disponible, suministrando energía de forma fluida tanto al smartphone como a los accesorios conectados. Complementándolo se encuentra la ACTION CAMERA, que habilita nuevos flujos creativos y ángulos de captura sin comprometer la ligereza del teléfono. Para necesidades de imagen profesional, el TELEPHOTO LENS de TECNO funciona como un sistema independiente que utiliza la pantalla del teléfono como visor, ofreciendo vistas previas en tiempo real de baja latencia y capturas instantáneas. Esta Suite Modular Personalizable no es solo una colección de accesorios, sino una herramienta dinámica que permite a los usuarios llevar únicamente lo que necesitan, cuando lo necesitan.

Diseño innovador y conectividad sin esfuerzo

El smartphone cuenta con un panel trasero de vidrio de alta calidad con un tratamiento antirreflejo laminado, que crea un acabado suave y mate, mientras que un marco metálico pulido añade durabilidad y un contraste visual refinado. Líneas sutiles en la parte posterior del teléfono lo dividen en ocho zonas modulares, guiando la colocación y alineación de accesorios sin sacrificar la estética limpia.

Una arquitectura de conexión híbrida respalda este diseño, incorporando un arreglo magnético rectangular diseñado con precisión para una fijación segura e intuitiva de los módulos, combinado con conectores físicos tipo pogo-pin para una entrega de energía eficiente y de baja generación de calor. La transmisión de datos alterna de manera fluida entre Wi-Fi, Bluetooth y comunicación de ondas milimétricas (mmWave), lo que permite un mayor ancho de banda y una interacción de menor latencia. Este proceso invisible y automático permite a los usuarios disfrutar de un emparejamiento instantáneo, liberándolos de la complejidad técnica para que puedan concentrarse en su experiencia.

Construyendo una plataforma modular para el futuro

La Tecnología de Interconexión Magnética Modular de TECNO está diseñada como una plataforma escalable preparada para evolucionar con futuras innovaciones. Al establecer una base física y de conectividad consistente, TECNO abre la puerta a experiencias modulares ampliadas que incluyen herramientas impulsadas por IA, expansión de almacenamiento, accesorios orientados al estilo de vida y más. Aunque la interfaz es propietaria, TECNO visualiza soluciones futuras que puedan extenderse más allá de su ecosistema, permitiendo mayor compatibilidad y utilidad.

Presentado como plataforma conceptual en el MWC 2026, este ecosistema modular demuestra la visión de diseño a largo plazo de TECNO y su compromiso con una tecnología adaptable, personal y alineada con necesidades reales.