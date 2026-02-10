MWC 2026: TECNO presenta su apuesta por un ecosistema de inteligencia artificial conectada

¡Atención! TECNO estará presente en el Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) en Barcelona, donde revelará sus más recientes avances en la construcción de un ecosistema integral de IA.

Bajo el lema “Pioneering the Connection of Intelligence”, la exhibición destacará cómo TECNO está transformando la creatividad, la productividad y la conectividad en la vida cotidiana de los usuarios a través de tres dimensiones clave: el desarrollo de dispositivos de IA prácticos, un ecosistema de IA conectado y nuevas formas y diseños imaginativos basados en inteligencia artificial.

Pioneros en dispositivos de IA práctica

TECNO redefine el nuevo estándar de la inteligencia artificial práctica, comenzando con dispositivos inteligentes diseñados para potenciar la vida diaria. En el centro de la exhibición estarán las más recientes innovaciones en smartphones impulsados por IA de TECNO. El protagonismo lo tendrá la nueva Serie CAMON 50, la más reciente evolución de la reconocida línea insignia de fotografía de la marca. Al integrar avanzadas tecnologías de imagen impulsadas por IA, la serie ofrece una experiencia fotográfica revolucionaria, con reconocimiento inteligente de escenas, procesamiento mejorado y mayor flexibilidad creativa.

Más allá de la fotografía, la Serie CAMON 50 incorporará múltiples funciones prácticas de IA que mejoran desde la creación de contenido hasta la gestión de tareas cotidianas, brindando a los usuarios una experiencia móvil verdaderamente inteligente e integral.

La exhibición también presentará la nueva generación de la popular Serie POVA 8. Diseñada para equilibrar desempeño y estilo, la más reciente línea POVA combina una estética distintiva, batería de larga duración y un rendimiento fluido y versátil, reforzando su atractivo para usuarios que buscan confiabilidad y diseño moderno.

Pioneros en un ecosistema de IA conectado

Más allá de la innovación individual, TECNO demostrará su liderazgo en la creación de un mundo inteligente perfectamente interconectado. En el MWC, la compañía mostrará la expansión de su ecosistema impulsado por IA mediante la presentación de otros dispositivos de su portafolio, incluyendo computadoras, tabletas y accesorios inteligentes.

Durante el evento, TECNO presentará importantes actualizaciones de su plataforma de conectividad y gestión del ecosistema OneLeap, que permite una transferencia de datos y continuidad de tareas entre dispositivos más fluida e intuitiva que nunca.

Asimismo, los visitantes podrán explorar experiencias de IA especialmente diseñadas, donde conocerán la visión de TECNO sobre la inteligencia artificial y descubrirán cómo esta tecnología puede mejorar la vida cotidiana en ámbitos como la educación, el bienestar, el trabajo y el entretenimiento.

Pioneros en diseños imaginativos

Mirando hacia el futuro, TECNO también presentará un avance visionario que replantea la forma y la interacción de los dispositivos inteligentes. Más allá de su portafolio actual, la compañía debutará por primera vez una serie de diseños conceptuales y prototipos tecnológicos, ofreciendo una mirada al futuro de la imagen, la interacción y los formatos de dispositivos.

Estos diseños conceptuales exploran nuevos formatos y paradigmas de interacción, poniendo énfasis en una usabilidad intuitiva, pensamiento innovador e inteligencia adaptativa.

Esta presentación refuerza el compromiso continuo de TECNO con el desarrollo de soluciones inteligentes accesibles y de vanguardia, consolidando su papel como pionero en la construcción del futuro de las experiencias conectadas.

No olvides que puedes visitar TECNO en MWC Barcelona 2026, en el Hall 7, Stand 7A40, donde los asistentes podrán experimentar las capacidades revolucionarias de imagen de la nueva generación de smartphones de la marca, explorar su ecosistema de IA interconectado y conocer innovaciones futuras a través de exhibiciones conceptuales.