MWC 2026: TECNO eleva la fotografía con IA al siguiente nivel con la Serie CAMON 50

Tecno se robó los reflectores del Mobile World Congress 2026 en Barcelona, ¿cómo? Con un conjunto de innovaciones de vanguardia, encabezadas por el debut de la familia Serie CAMON 50, además del anuncio oficial de su alianza con Tonino Lamborghini.

Serie CAMON 50: redefiniendo la imagen móvil con IA mejorada

Con la Serie CAMON 50, TECNO lleva la fotografía móvil a un nuevo nivel al integrar hardware insignia de Sony con una arquitectura dedicada de cómputo de IA. Esta sinergia permite que los dispositivos “piensen” mientras capturan, ofreciendo claridad de nivel profesional de forma instantánea.

Entre sus principales innovaciones destacan Super-Zoom Flash Snap, que utiliza IA para capturar acción a alta velocidad sin retraso en el obturador, y AI Auto Zoom, que encuadra de manera inteligente a los sujetos como lo haría un director profesional.

(Image credit: TECNO)

Más allá de la cámara, la Serie CAMON 50 funciona como un completo Hub Creativo de IA. Desde la Galería de Arte con IA que transforma fotografías en obras digitales, hasta One-Tap Flash Memo, diseñado para impulsar la productividad, y la asistente Ella AI, profundamente integrada en el sistema, la serie garantiza que la inteligencia avanzada se traduzca en soluciones prácticas para las necesidades reales del usuario.

Un vistazo al futuro: Evento de lanzamiento del ecosistema TECNO AI

Además de la esperada Serie de CAMON 50, TECNO celebrará el evento de lanzamiento del ecosistema de productos con IA el próximo 3 de marzo, donde profundizará en su estrategia de inteligencia artificial y en su visión de dispositivos inteligentes para el futuro.

(Image credit: TECNO)

Uno de los momentos más destacados será la presentación oficial de la alianza TECNO × Tonino Lamborghini, junto con el debut de la línea desarrollada en colaboración. Esta colección exclusiva combina tecnología de alto rendimiento con diseño icónico característico de Tonino Lamborghini, dando vida a una propuesta donde innovación y sofisticación convergen.

Entre los productos sobresalen la mini PC gamer Tonino Lamborghini TECNO TAURUS (MEGA MINI G1 Pro), el POVA Metal Tonino Lamborghini Edición Limitada, así como otros dispositivos que incorporan los distintivos elementos de diseño de la firma italiana. En conjunto, esta línea encarna el espíritu compartido de ambas marcas de “Stop At Nothing”, una filosofía que impulsa la búsqueda constante de la excelencia.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

TECNO también exhibirá un ecosistema ampliado impulsado por IA, que incluirá la evolución del portafolio de laptops MEGABOOK, wearables inteligentes mejorados con IA y la nueva versión de su solución de interconexión inteligente multidispositivo One Leap, diseñados para ofrecer experiencias inteligentes y fluidas.

TECNO invita cordialmente a todos los asistentes al MWC a conocer estas innovaciones en el Stand 7A40, pabellón 7, Fira Gran Via.