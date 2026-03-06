MWC 2026: HONOR destaca con más de 70 reconocimientos por su innovación

Sin duda, el MWC 2026 estuvo llena de sorpresas de marcas como Honor, que obtuvo un amplio reconocimiento de importantes medios de comunicación, logrando más de 70 premios por su visión de Augmented Human Intelligence, innovación en robótica, plegables y su ecosistema de dispositivos con IA. No te pierdas todos los detalles a continuación.

Este año, HONOR presentó innovaciones en Robot Phone y robots humanoides como exploraciones audaces de inteligencia incorporada, con Magic V6, MagicPad 4 y MagicBook Pro 14 expandiendo sus últimos anuncios en el ecosistema de dispositivos con AI.

Bloomberg dijo que el lanzamiento de HONOR "marca el tono para la reunión anual de la industria móvil". El Robot Phone atrajo particular atención por combinar interacción de AI incorporada con movimiento de grado robótico e imagen cinematográfica, con Reuters y CNBC destacándolo como parte de la apuesta más amplia de HONOR en AI incorporada, posicionando al dispositivo como una muestra de alto perfil de cómo el hardware de AI podría moverse y responder en el mundo real. Mientras tanto, los medios tecnológicos quedaron cautivados por su atractivo humano, con Engadget señalando que HONOR había hecho al Robot Phone "altamente móvil, al punto de crear un pequeño robot personal que es, me atrevo a decir, ¿adorable?", mientras que GadgetMatch describió al Robot Phone como "un adelanto temprano de cómo la tecnología móvil futura podría moverse, reaccionar e interactuar más como un compañero vivo en lugar de una herramienta estática".

HONOR Magic V6, el pináculo de la innovación en plegables, también fue ampliamente elogiado por combinar tecnología de baterías Silicon-Carbon revolucionaria, ingeniería de pantalla avanzada y productividad mejorada con AI en su diseño plegable más refinado hasta la fecha. TechRadar escribió que el Magic V6 "eleva el estándar nuevamente", destacando su construcción ultradelgada y resistencia al agua y polvo IP69, mientras que Android Authority , Trusted Reviews y Stuff señalaron su equilibrio de diseño, durabilidad y resistencia. GSMArena declaró al Magic V6 "un hito para los plegables", elogiando la batería más grande hasta ahora en un diseño duradero y de alto rendimiento, con medios también destacando su posición como el primer plegable con la plataforma insignia Snapdragon 8 Elite Gen 5.

HONOR también fue galardonado con "Best Disruptive Device Innovation" por su tecnología de baterías Silicon-Carbon por Global Mobile (GLOMO) en MWC 2026 . Esta innovación permite al HONOR Magic V6 alcanzar un contenido de silicio del 25%, primer logro en la industria, ofreciendo mayor densidad de energía en un diseño plegable ultradelgado. HONOR también mostró su batería de próxima generación HONOR Silicon-Carbon Blade Battery, con 32% de contenido de silicio y una densidad de energía de 985Wh/L, marcando un salto adicional en tecnología de baterías ultradelgadas y de energía ultra alta.

A través del ecosistema más amplio, los medios destacaron a HONOR MagicPad 4 y HONOR MagicBook Pro 14 como adiciones enfocadas en productividad al ecosistema de dispositivos con AI de HONOR. TechRadar elogió la ingeniería "imposible" de MagicPad 4, llamándola "la tablet de aspecto más impresionante del mundo", mientras que TechAdvisor le otorgó 9/10, destacando su diseño ultradelgado y enfoque en productividad. Para la línea de PCs con AI de HONOR, TechRadar dijo que MagicBook Pro 14 "da un salto adelante en casi todos los sentidos", reforzando la historia de expansión del ecosistema de HONOR.

Estos reconocimientos reflejan el creciente reconocimiento del cambio de HONOR hacia una visión cohesiva de ecosistema de dispositivos con AI mientras construye sobre su legado de ofrecer excelencia en hardware.