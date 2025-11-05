¡Movistar se va de México!

La compañía telefónica Movistar ha confirmado que cerrará sus operaciones en México, Chile y Venezuela como parte de una reestructuración estratégica que busca concentrar sus recursos en mercados clave como España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Transición graudal entre 2026 y 2030

El anuncio fue realizado por Marc Murtra, presidente de la empresa, quien presentó el nuevo plan estratégico de Movistar para los próximos cuatro años. Según el comunicado oficial, el retiro será paulatino y no afectará de forma inmediata a los clientes actuales.

En México, el proceso ya ha comenzado con negociaciones avanzadas para vender sus operaciones a Beyond One, empresa de telecomunicaciones con sede en Emiratos Árabes Unidos y propietaria de Virgin Mobile México.

¿Qué implica el cambio para los usuarios

De concretarse la venta, se espera que los usuarios de Movistar México migren directamente a Beyond One, conservando su número telefónico y servicio. Sin embargo, podrían enfrentar nuevos términos contractuales y ajustes en precios.

Este tipo de transición ya ha ocurrido en otros mercados, por lo que se anticipa una integración sin interrupciones significativas. Aun así, Movistar recomienda a sus clientes mantenerse atentos a futuros comunicados oficiales.

¿Qué sigue?

Aunque el cierre definitivo está previsto entre 2026 y 2030, la venta a Beyond One aún está en curso. La operación marcaría el fin de una etapa para Movistar en México, donde ha operado por más de dos décadas.