MediaTek y NVIDIA colaboran en RTX Spark, una nueva generación de procesadores para PC con IA

¡Es oficial! MediaTek anunció que participará en el desarrollo de NVIDIA RTX Spark, la nueva generación de procesadores para PC con Windows 11, los cuales están diseñados para agentes personales. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Su objetivo es construir el futuro, potenciar la creatividad y ejecutar los últimos juegos en portátiles delgados y ordenadores de sobremesa compactos y ultra eficientes.

Esta colaboración fusiona la sólida experiencia de MediaTek en CPU de alto rendimiento, conectividad avanzada y eficiencia energética con la plataforma de IA integral de NVIDIA y su conjunto de tecnologías NVIDIA RTX. El resultado es un SoC que ofrece un rendimiento avanzado de IA agente, creación de contenido y juegos en un paquete delgado y eficiente.

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“Con RTX Spark, MediaTek y NVIDIA llevan la supercomputación de IA local sin precedentes directamente a las PC de consumo”, declaró Vince Hu, vicepresidente sénior corporativo de MediaTek y director de las plataformas de computación, soluciones para centros de datos y negocios de IoT de la compañía. “Este lanzamiento subraya años de colaboración tecnológica entre MediaTek y NVIDIA para ofrecer tecnología pionera al mercado”.

Esta nueva gama amplía las ya sólidas colaboraciones existentes entre MediaTek y NVIDIA; en el sector automotriz con la plataforma C-X1, en la infraestructura de IA para centros de datos con NVLink Fusion y en el SoC GB10.

Impulsando la industria de las PC y la experiencia del consumidor

Para la industria de PC en general, NVIDIA RTX Spark redefine el concepto de PC para la informática moderna en portátiles delgados y ordenadores de sobremesa compactos, impulsando así la próxima década de creadores, desarrolladores y jugadores. Esto se traduce en una experiencia superior y sin concesiones, con gráficos de juego cinematográficos y potencia de IA localizada e instantánea en un dispositivo que se mantiene fresco, portátil y de bajo consumo.

De portátiles básicos a ordenadores de sobremesa de gama alta

MediaTek ha dominado el mercado de chips de consumo de gama básica, ofreciendo una completa gama de plataformas que incluyen procesadores de IA de vanguardia. Esta colaboración permite a MediaTek participar ahora en el mercado de PC con Windows como proveedor de tecnología, mostrando sus innovaciones avanzadas para generar un impacto positivo en la vida de los usuarios de todo el mundo.

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“La colaboración entre MediaTek y NVIDIA ofrece más opciones a los consumidores en el mercado de PC con Windows 11 de gama alta. La combinación del enfoque de MediaTek en la eficiencia energética con la arquitectura gráfica de NVIDIA brinda a desarrolladores, creadores y usuarios de productividad experiencias de IA locales más potentes en formatos delgados y ligeros”, afirmó Ben Bajarin, director ejecutivo y analista principal de Creative Strategies. “Para MediaTek, esto también representa una estrategia calculada para expandirse más allá de los Chromebooks, adentrándose en un segmento donde los márgenes y la percepción de marca son considerablemente mayores”.

Una obra maestra: las contribuciones tecnológicas de MediaTek

La amplia experiencia de MediaTek en el diseño de SoC de alto rendimiento y bajo consumo energético permite una estrecha integración de la CPU, la memoria y otros subsistemas críticos en un espacio reducido. MediaTek aporta varias tecnologías clave a la NVIDIA RTX Spark para ofrecer el máximo rendimiento y una eficiencia optimizada:

Motor de alto rendimiento (CPU & caché) : Proporciona la potencia de cálculo básica y de propósito general necesaria para la estabilidad y la velocidad de las aplicaciones.

: Proporciona la potencia de cálculo básica y de propósito general necesaria para la estabilidad y la velocidad de las aplicaciones. Integración magistral del sistema : Aprovechando su experiencia en bajo consumo y su alianza estratégica de fabricación con TSMC, MediaTek optimizó cada bloque de propiedad intelectual para crear un SoC altamente optimizado. Esta integración es la que permite a NVIDIA RTX Spark alcanzar un rendimiento máximo manteniendo un consumo de energía ultra bajo.

: Aprovechando su experiencia en bajo consumo y su alianza estratégica de fabricación con TSMC, MediaTek optimizó cada bloque de propiedad intelectual para crear un SoC altamente optimizado. Esta integración es la que permite a NVIDIA RTX Spark alcanzar un rendimiento máximo manteniendo un consumo de energía ultra bajo. Arquitectura de memoria masiva y de alta velocidad (controlador de memoria) : MediaTek diseñó un controlador de memoria propietario que admite hasta 128 GB de memoria unificada.

: MediaTek diseñó un controlador de memoria propietario que admite hasta 128 GB de memoria unificada. Gestión inteligente de energía : MediaTek aprovecha su amplia experiencia en arquitectura de energía y utiliza sus tecnologías PMIC para desarrollar el mejor sistema de suministro de energía. Estas mejoras con respecto a los diseños estándar reducen drásticamente el consumo total de energía, prolongando la duración de la batería incluso bajo cargas de trabajo intensas.

: MediaTek aprovecha su amplia experiencia en arquitectura de energía y utiliza sus tecnologías PMIC para desarrollar el mejor sistema de suministro de energía. Estas mejoras con respecto a los diseños estándar reducen drásticamente el consumo total de energía, prolongando la duración de la batería incluso bajo cargas de trabajo intensas. Conectividad inalámbrica de latencia ultra baja: MediaTek integró completamente su tecnología de vanguardia directamente en la plataforma. Esto garantiza la conectividad fluida y sin latencia que requieren los jugadores, creadores y desarrolladores; además, permite cargas de trabajo de IA híbridas "de la nube al borde", asegurando que los agentes de IA locales avanzados, como NVIDIA NemoClaw, se mantengan perfectamente sincronizados con los recursos en la nube.

La primera generación de portátiles con tarjeta gráfica NVIDIA RTX Spark estará disponible en otoño de 2026.