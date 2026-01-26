MediaTek presenta los nuevos Dimensity 9500s y 8500, sus chips más potentes hasta ahora

¿Estás listo para una nueva era de rendimiento móvil? Esperamos que sí, pues MediaTek presentó los nuevos chipsets Dimensity 9500s y Dimensity 8500.

Como los más recientes integrantes de la familia Dimensity, ambos productos se enfocan en ofrecer un desempeño sobresaliente, eficiencia energética, capacidades de IA, imagen, gaming y conectividad inalámbrica, impulsando un nuevo dinamismo en los segmentos de smartphones flagship y premium.

"Como líderes en participación global de smartphones, estamos comprometidos a incrementar nuestra inversión en tecnologías avanzadas y a esforzarnos por llevar productos de vanguardia a más personas", señaló JC Hsu, vicepresidente senior corporativo de MediaTek y gerente general de la Unidad de Negocio de Comunicaciones Inalámbricas. "Esta misión se refleja claramente en este par de chipsets Dimensity, diseñados para ofrecer más experiencias flagship y premium en smartphones, al mismo tiempo que mantenemos nuestra visión de llevar el mejor rendimiento y eficiencia energética posible a más personas".

Dimensity 9500s: la potencia para durar más

Al adoptar un proceso insignia de 3 nm y una arquitectura All Big Core, el MediaTek Dimensity 9500s permite a los dispositivos liberar todo su potencial de alto rendimiento mientras mejora la eficiencia energética. Su CPU de ocho núcleos incorpora un ultra núcleo Cortex-X925 con una velocidad de reloj de hasta 3,73 GHz, tres núcleos premium Cortex-X4 y cuatro núcleos de rendimiento Cortex-A720.

El Dimensity 9500s integra la GPU Immortalis-G925, que ofrece una experiencia inmersiva y de fotogramas completos para juegos móviles exigentes, cumpliendo con el nivel de rendimiento que esperan los gamers, incluido el soporte para trazado de rayos avanzado. Además, gracias a la tecnología adaptativa para juegos 3.0 (MAGT 3.0) y la tecnología de fotogramas 3.0 (MFRC 3.0), la eficiencia energética puede mejorar significativamente, prolongando la duración de la batería del dispositivo.

La NPU insignia del Dimensity 9500s está optimizada para razonamiento generativo y modelos multimodales, lo que permite una cámara edge flagship más potente y mayores capacidades de generación de contenido. El chipset es compatible con funciones diarias de alta frecuencia, como el posprocesamiento de fotos en vivo, la edición de fotos con IA (expansión de imagen, recorte y eliminación) y la síntesis de contenido mediante IA (llamadas, reuniones y archivos), facilitando a los fabricantes el desarrollo de dispositivos que respondan a la creciente demanda.

El Dimensity 9500s está equipado con un avanzado procesador de imagen MediaTek Imagiq, que admite seguimiento de movimiento en tiempo real a 30 fps y grabación de video 8K con enfoque completo en Dolby Vision HDR. Los creadores pueden capturar fácilmente imágenes de video claras y vívidas. El SoC también admite avanzadas tecnologías de captura instantánea y reducción de ruido, ofreciendo una experiencia rápida y nítida.

Las características del Dimensity 9500s incluyen:

Módem 5G Release-17 con soporte para 4CC-CA y velocidades de descarga de hasta 7 Gbps

Compatibilidad con la tecnología de ahorro de energía MediaTek 5G UltraSave 4.0

Soporte para AI Network Suite 2.0, que puede mejorar el rendimiento de la red en entornos con señal débil

Soporte para la tecnología MediaTek Xtra Range 3.0, que amplía la distancia de conexión Wi-Fi en interiores

Conexión Bluetooth directa de teléfono a teléfono con alcance de hasta 5 kilómetros

Dimensity 8500: rendimiento potente para un juego ultra rápido

(Image credit: MediaTek)

El Dimensity 8500 adopta un proceso eficiente de 4 nm, y su arquitectura de CPU All Big Core incluye ocho núcleos Cortex-A725 con una frecuencia de hasta 3,4 GHz, lo que mejora aún más el rendimiento y la eficiencia energética. El Dimensity 8500 es compatible con tecnología de programación precisa y memoria LPDDR5X de 9600 Mbps con mayor velocidad de transmisión, lo que permite a los usuarios disfrutar de un funcionamiento fluido y una batería de larga duración en aplicaciones diarias, juegos y multitarea.

Con una GPU Mali-G720 integrada, el rendimiento máximo del Dimensity 8500 mejora en un 25 % frente a la generación anterior, mientras que el consumo de energía se reduce en un 20 %. Gracias al núcleo de cómputo y al motor de gaming completamente actualizados, el Dimensity 8500 ofrece a los jugadores una experiencia renovada con estabilización de fotogramas completos, cargas rápidas y alta eficiencia energética. Además, el Dimensity 8500 también incorpora tecnología de trazado de rayos en juegos móviles de gama media, proporcionando efectos visuales más realistas y mejorando significativamente la inmersión del jugador.

Las características del Dimensity 8500 incluyen: