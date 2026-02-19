McLaren Racing y Dell Technologies extienden su colaboración tras el éxito en los campeonatos

¡Atención! Dell y McLaren Racing extendieron su colaboración, lo que aprovechará la infraestructura avanzada de IA y los PCs de Dell para fortalecer la ventaja competitiva de McLaren en la competición (Fórmula 1).

Como Socio Oficial de Innovación de McLaren Racing, Dell seguirá desempeñando un papel fundamental en las operaciones del equipo, permitiendo a McLaren aprovechar la tecnología de vanguardia para ofrecer un desarrollo innovador de sus automóviles y maximizar su rendimiento a nivel global.

Aquí la importancia

En la Fórmula 1, la victoria se decide en fracciones de segundo. Es un deporte en el que estas separan el primer lugar del resto del grupo. Esta búsqueda incansable de la perfección exige una increíble fusión de talento humano, brillante ingeniería y poder tecnológico.

Al trabajar con Dell, McLaren tiene acceso a una infraestructura de IA inteligente y avanzada para apoyar cada fase de su ciclo de vida de rendimiento, desde el diseño y fabricación de automóviles hasta las operaciones en el día de la carrera, ayudando al equipo a establecer nuevos estándares para el desempeño dentro y fuera de la pista.

Impulsar el éxito en la Fórmula 1 con la infraestructura de IA de Dell

La colaboración entre McLaren Racing y Dell comenzó en febrero de 2018, marcando el inicio de una colaboración transformadora. A lo largo de los años, las soluciones y servicios de Dell se han integrado perfectamente en las operaciones de McLaren, desde el diseño y la ingeniería hasta el rendimiento en pista y la toma de decisiones en tiempo real, transformando la forma en que el equipo implementa mejoras durante la temporada.

Hoy en día, la relación sigue evolucionando, con Dell proporcionando una infraestructura que ha sido un componente clave del éxito de McLaren, incluyendo los dos campeonatos consecutivos de Constructores de Fórmula 1 en 2024 y 2025 y una exitosa campaña de Campeonato de Pilotos en 2025.

Usando el Fábrica de IA Dell, incluyendo Dell PowerEdge Servidores y soluciones de IA, McLaren puede procesar 1.5 terabytes de datos por fin de semana de carrera, convertir los datos en simulaciones rápidas y potenciar gemelos digitales que mejoran el rendimiento, permitiendo al equipo de carreras perfeccionar estrategias para cada escenario posible. Esto incluye detectar cambios sutiles en la hidráulica y responder en tiempo real a las condiciones de la pista.

Una base de datos escalable y resiliente para el rendimiento en carrera

Para soportar estas operaciones intensivas en datos, McLaren aprovecha el almacenamiento de Dell como Dell PowerStore y Dell PowerScale para escalar su infraestructura de datos bajo demanda y apoyar actividades como el modelado intensivo en datos y las cargas de trabajo de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Esta flexibilidad y agilidad son cruciales para la computación de alto rendimiento, permitiendo al equipo gestionar los recursos de forma eficiente mientras acelera la simulación, el análisis y el rendimiento global.

Empoderando al equipo global de McLaren con computadoras inteligentes

En todos los ámbitos de las operaciones del equipo McLaren Mastercard F1, las PC de Dell desempeñan un papel importante en el apoyo a la fuerza laboral global de McLaren. Los miembros del equipo en la pista, en la fábrica y en las pistas confían en las PCs Dell para colaborar sin problemas y acceder a los datos y aplicaciones que necesitan para operar con precisión y seguridad en tiempo real.

Los últimos PCs con IA, optimizados para gestionar flujos de trabajo complejos, permiten a los ingenieros y estrategas de McLaren analizar datos de carreras y tomar decisiones críticas y sensibles en tiempo real. También se utilizan para dar soporte a los sistemas de simulación de conducción propios de McLaren, apoyando la formación y la estrategia de los pilotos.

Paralelamente, los sistemas de juego Alienware impulsan al equipo McLaren F1 Sim Racing que apoya a McLaren mientras continúa desarrollando su presencia competitiva en el mundo de los deportes electrónicos.

Perspectivas

"Nuestro trabajo con Dell Technologies se ha convertido en una parte natural de cómo operamos como equipo de Fórmula 1", dijo Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing. "Su apoyo fortalece la forma en que trabajamos en toda la organización, ayudándonos a mantenernos ágiles y competitivos en un deporte donde cada detalle importa. Ampliar esta relación refleja la confianza que tenemos en lo que podemos lograr juntos."

"La relación entre Dell Technologies y McLaren Racing demuestra lo que es posible cuando dos organizaciones están dedicadas a superar límites", dijo Gerri Tunnell, directora de marketing de Dell Technologies. "Las soluciones de Dell son un catalizador para el progreso humano. Con McLaren, estamos demostrando cómo la combinación de tecnología potente e ingenio humano puede ofrecer ventajas competitivas reales en entornos de alta exigencia, un enfoque que inspira la innovación en distintos sectores de todo el mundo."