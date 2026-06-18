Los Oakley Meta serán los lentes con IA oficiales de la Selección Mexicana

Noticias
Por publicado

Oakley Meta y la FMF presentan los lentes oficiales del Tri

The Oakley Meta HSTN smart glasses being used by a basketball player
(Crédito de imagen: Oakley / Meta)

¡Es oficial! Los Oakley Meta se convertirán en los lentes con IA de la Selección Nacional de México durante el campeonato de fútbol más grande e importante del mundo.

Como parte de esta alianza, junto con Oakley Meta, leyendas del fútbol mexicano, junto con Oakley Meta, mostrarán una nueva perspectiva del deporte más popular del mundo, a través de una serie de videos que llevarán a los fans a descubrir canchas extremas del país, impulsados por la tecnología de los lentes. 

Los Oakley Meta HSTN combinan una estética audaz con tecnología de vanguardia y fueron diseñados para deportistas y fanáticos por igual, mientras que los Oakley Meta Vanguard son lentes pensados para dar una ventaja competitiva a atletas de alto rendimiento. 

Latest Videos From

Ambos modelos capturan cada momento en resolución 3K con las manos libres, permiten escuchar música, hacer llamadas y enviar mensajes, e integran Meta AI, un asistente de IA siempre listo al que se le pueden hacer preguntas a través de comandos de voz.

Con solo decir "Hey Meta", los fanáticos pueden acceder a información como datos del campeonato, de la historia de la Selección Nacional de México e incluso traducir sus conversaciones con aficionados de otros países a través de la función Traducción en Vivo.

Durante el campeonato, las personas podrán visitar pop-up stores de Oakley Meta en distintos centros comerciales de Ciudad de México y probar los lentes y sus capacidades:

  • Parque Centenario, Coyoacán, del 15 de junio al 15 de julio
  • Antara, del 15 al 28 de junio
  • Plaza Satélite, del 29 de junio al 12 de julio
  • Mitikah Mall, del 13 al 26 de julio

Además de en estas ubicaciones, pueden adquirir los lentes con IA Oakley Meta en, Oakley.com y Meta.com, así como en tiendas seleccionadas de EssilorLuxottica como Sunglass Hut, Ópticas Lux y Solaris, y a través de la red de distribución mayorista autorizada de la compañía.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor