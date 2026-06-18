Los Oakley Meta serán los lentes con IA oficiales de la Selección Mexicana

¡Es oficial! Los Oakley Meta se convertirán en los lentes con IA de la Selección Nacional de México durante el campeonato de fútbol más grande e importante del mundo.

Como parte de esta alianza, junto con Oakley Meta, leyendas del fútbol mexicano, junto con Oakley Meta, mostrarán una nueva perspectiva del deporte más popular del mundo, a través de una serie de videos que llevarán a los fans a descubrir canchas extremas del país, impulsados por la tecnología de los lentes.

Los Oakley Meta HSTN combinan una estética audaz con tecnología de vanguardia y fueron diseñados para deportistas y fanáticos por igual, mientras que los Oakley Meta Vanguard son lentes pensados para dar una ventaja competitiva a atletas de alto rendimiento.

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Ambos modelos capturan cada momento en resolución 3K con las manos libres, permiten escuchar música, hacer llamadas y enviar mensajes, e integran Meta AI, un asistente de IA siempre listo al que se le pueden hacer preguntas a través de comandos de voz.

Con solo decir "Hey Meta", los fanáticos pueden acceder a información como datos del campeonato, de la historia de la Selección Nacional de México e incluso traducir sus conversaciones con aficionados de otros países a través de la función Traducción en Vivo.

Durante el campeonato, las personas podrán visitar pop-up stores de Oakley Meta en distintos centros comerciales de Ciudad de México y probar los lentes y sus capacidades:

Parque Centenario, Coyoacán, del 15 de junio al 15 de julio

Antara, del 15 al 28 de junio

Plaza Satélite, del 29 de junio al 12 de julio

Mitikah Mall, del 13 al 26 de julio

Además de en estas ubicaciones, pueden adquirir los lentes con IA Oakley Meta en, Oakley.com y Meta.com , así como en tiendas seleccionadas de EssilorLuxottica como Sunglass Hut, Ópticas Lux y Solaris, y a través de la red de distribución mayorista autorizada de la compañía.