Living Next: Dreame presenta su mayor despliegue tecnológico con más de 20 productos en San Francisco

Dreame sorprendió durante el Living Next de DREAME NEXT en San Francisco con más de 20 productos para el hogar inteligente y decenas de tecnologías pioneras en la industria.

La pieza central de la exhibición es la expansión de la tecnología de brazo robótico biónico de Dreame a aires acondicionados, campanas extractoras, hornos de vapor y lavavajillas, demostrando cómo una capacidad central evoluciona y se integra continuamente a través de diversas categorías de productos.

Dreame introdujo por primera vez la tecnología de brazo robótico biónico en 2023. Desde entonces, la tecnología se ha perfeccionado y aplicado constantemente en distintas categorías, logrando que cada nueva aplicación potencie la ingeniería previa. En 2026, Dreame lanzó su segunda generación de tecnología de brazo robótico biónico, permitiendo rangos de extensión de hasta 12 cm para el cepillo lateral y 16 cm para la mopa, lo que mejora significativamente el rendimiento de cobertura en bordes.

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(Image credit: Dreame)

Innovación a través de múltiples categorías

En DREAME NEXT, esta tecnología aparece en nuevas formas dentro de múltiples categorías de productos:

Aire acondicionado Serie X: Utiliza un sistema de flujo de aire de doble brazo que ofrece una distribución de aire de ángulo amplio de 126° y objetivos por zona.

Campana extractora HX01: Sus brazos articulados utilizan radar de ondas milimétricas para detectar la posición de los utensilios de cocina y ajustar el ángulo de captura de humo en tiempo real.

Horno de vapor OX01: Funciona como una guía de flujo de aire para toda la zona.

Lavavajillas DX01: Un brazo robótico impulsado por IA proporciona una cobertura de lavado con recorrido automático.

Más allá de los brazos robóticos biónicos, la línea Living Next también presenta productos basados en los algoritmos inteligentes de Dreame y su tecnología de motores de alta velocidad. El Robot de Lavandería Z1 está equipado con un brazo robótico multiarticulado, detección multimodal y percepción de IA patentada, lo que le permite recoger, lavar, secar y retirar la ropa de manera autónoma sin intervención humana. Asimismo, la máquina de café con IA de Dreame utiliza algoritmos que aprenden de las preferencias del usuario y se conecta con dispositivos wearables para monitorear datos fisiológicos y recomendar bebidas en consecuencia.

Avances en la línea de limpieza

La exhibición también presentó avances importantes en la línea de aparatos de limpieza de Dreame:

X60 Pro Ultra Complete: Introduce la segunda generación de la tecnología de brazo robótico biónico, logrando una extensión de 18 cm en la almohadilla de la mopa y 12 cm en el cepillo lateral para una cobertura total del hogar sin puntos ciegos. También cuenta con un ventilador de succión de 42kPa (primero en la industria) que opera a 150,000 RPM.

Aqua20 Pro Ultra Roller Complete: Es el primer robot aspirador de la industria con trapeado a vapor de alta temperatura (160°C), combinando limpieza a vapor, trapeado con agua caliente a 75°C, presión biónica de 18N y lavado de la estación base con agua a 100°C en un solo sistema.

Aero Ultra Steam: En la categoría de limpiadores de pisos mojados, este equipo combina limpieza a vapor, lavado con agua caliente y limpieza con espuma, dirigido a los hogares norteamericanos que priorizan la limpieza libre de químicos.

Dwyane Wade, tres veces campeón de la NBA, se presentó en el escenario durante las demostraciones de robots aspiradores y limpiadores de pisos, probando los productos en vivo y compartiendo su perspectiva sobre cómo la tecnología de limpieza inteligente se adapta a un estilo de vida activo.

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"La tecnología de brazo robótico biónico comenzó resolviendo un solo problema en un robot aspirador. Hoy, impulsa productos en varias categorías de electrodomésticos", comentó Chang Xinwei, Presidente Global de Dreame Technology. "Cuando una tecnología central puede evolucionar desde limpiar pisos hasta gestionar el flujo de aire, dirigir el calor y manejar la lavandería de forma autónoma, deja de ser una característica del producto. Se convierte en una plataforma".

La línea Living Next de Dreame representa el lanzamiento de productos más amplio en un solo día en la historia de la compañía, reforzando su posición como una marca de tecnología para el hogar multicategoría construida sobre una base de ingeniería compartida. DREAME NEXT continuará hasta el 30 de abril en San Francisco.