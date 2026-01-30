LG reporta ingresos récord en 2025 y fortalece su apuesta por el negocio B2B

¿Alguna vez te has preguntado cuánto general una empresa multinacional como LG? De ser así, no tienes que imaginártelo, pues la compañía reveló sus resultados financieros del año completo y del cuarto trimestre de 2025, donde se reportaron ingresos consolidados por 61,9 millones de dólares y una utilidad operativa de 1,721,000,000 millones de dólares. Pero eso no es todo, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

LG registró su mayor ingreso anual por segundo año consecutivo. A pesar de las presiones en costos relacionados con aranceles en EE.UU., HS mantuvo un crecimiento sostenido, mientras que VS conservó un desempeño sólido en medio de una desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos, contribuyendo significativamente al ingreso récord de la compañía. Como resultado, ambas compañías han registrado crecimiento durante diez años consecutivos desde 2015.

La utilidad operativa disminuyó año contra año. Los gastos en marketing aumentaron para productos basados en pantallas en un contexto de recuperación retrasada de la demanda y mayor competencia. Además, se reconocieron varios billones de dólares en costos extraordinarios durante la segunda mitad del año, principalmente asociados con programas voluntarios de retiro a nivel corporativo, orientados a mejorar la eficiencia laboral. Se espera que estas medidas contribuyan a una estructura de costos más flexible a mediano y largo plazo.

LG continuó avanzando en sus principales áreas cualitativas de crecimiento, enfocadas en modelos de negocio de mayor valor y mayor resiliencia. Estas incluyen segmentos B2B como soluciones para vehículos, HVAC y componentes; negocios no basados en hardware como la plataforma webOS y servicios de mantenimiento; y canales D2C que abarcan modelos de suscripción y ventas en línea.

Los ingresos B2B aumentaron 3% interanual, alcanzando 16.7 mil millones de dólares. La utilidad operativa combinada de VS y ES –los dos pilares B2B de LG- superó por primera vez 694 millones de dólares. Los ingresos por modelos de negocio basados en suscripción crecieron 29% interanual, acercándose a 1.74 mil millones de dólares.

Resultados 2025 y perspectivas por compañía.

LG Home Appliance Solution (HS)

HS reportó ingresos por 18.1 mil millones de dólares y una utilidad operativa de 888 millones de dólares. Los ingresos alcanzaron un máximo histórico, mientras que la utilidad operativa aumentó ligeramente al excluir costos extraordinarios. Mediante la optimización de la huella de producción, ajustes de precios y mejoras de costos, HS demostró resiliencia frente a las presiones arancelarias de EE.UU.

En 2026, HS planea sostener el crecimiento ampliando su línea de electrodomésticos impulsados por IA y fortaleciendo su presencia en mercados emergentes. La compañía también continuará desarrollando electrodomésticos empotrados, soluciones de componentes, plataformas AI Home y robótica para el hogar como parte de su estrategia de portafolio de en evolución.

LG Media Entertainment Solution (MS)

MS registró ingresos 13.5 mil millones de dólares y una pérdida operativa de 521 millones de dólares, reflejando una disminución interanual. El desempeño se vio afectado por la recuperación retrasada de la demanda y la intensificación de la competencia en el mercado global de pantallas.

En 2026, MS planea fortalecer su línea de productos tanto en segmentos OLED como LCD, incluyendo ofertas que incorporan tecnología Micro RGB, La compañía también continuará impulsando la demanda de productos orientados al estilo de vida como StandbyME y Easy TV. Mientras tanto, se espera que el negocio de publicidad y contenido basado en webOS mantenga un crecimiento sólido mediante una inversión continua en contenido y alianzas ampliadas.

LG Vehicle Solutions (VS)

VS registró ingresos por 7.73 mil millones de dólares y una utilidad operativa de 388 millones de dólares, alcanzando máximos históricos en ambos indicadores. El desempeño fue respaldado por una sólida conversión de la cartera de pedidos.

Aunque se espera que la demanda automotriz global enfrente incertidumbre a corto plazo debido a una mayor volatilidad macroeconómica, VS planea reforzar la colaboración con socios OEM y mejorar aún más la eficiencia operativa para respaldar una rentabilidad estable. La compañía también continuará fortaleciendo capacidades en soluciones de movilidad futura, incluidos vehículos definidos por software y vehículos definidos por IA.

LG Eco Solutions (ES)

ES reportó ingresos por 6.48 mil millones y una utilidad operativa de 449.3 millones de dólares. Los ingresos aumentaron interanualmente y la utilidad operativa creció ligeramente al excluir costos extraordinarios.

En 2026, se espera que la demanda de soluciones de alta eficiencia, incluidas bombas de calor que utilizan refrigerantes ecológicos se expandan, particularmente en mercados internacionales. ES continuará explorando oportunidades en refrigeración de centros de datos con IA, avanzando en la comercialización de tecnologías de enfriamientos líquido de próxima generación y ampliando alianzas para el desarrollo de soluciones de enfriamiento por inmersión.

Conferencia de resultados y llamada con inversionistas

LG Electronics realizará una conferencia telefónica en coreano e inglés el 30 de enero de 2026 a las 16:00 horas (hora estándar en Corea). Los participantes deberán registrarse previamente en línea para recibir un PIN privado. Para unirse a la llamada, marque +82 31 810 3130 e ingrese el código 6418#, seguido del PIN. El archivo de la presentación estará disponible para descarga en el sitio web de LG Electronics antes de la llamada.