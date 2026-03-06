LG PuriCare AeroMini: purificación de aire potente en un diseño compacto

¡Atención! LG presentó el nuevo PuriCare AeroMini, se trata de un purificador de aire compacto diseñado para ofrecer una purificación de aire potente y fiable, pero lo mejor de todo que ahorra espacio.

Con un flujo de aire de 360 grados, conectividad inteligente y colocación flexible, el AeroMini amplía la gama de productos de cuidado del aire de LG para entornos residenciales modernos, como dormitorios, habitaciones infantiles y apartamentos de una sola habitación.

Diseño delgado y que ahorra espacio

El LG PuriCare AeroMini presenta una forma delgada y compacta diseñada para integrarse fácilmente en una variedad de interiores. Su huella es aproximadamente un 37 % más pequeña y su altura un 30 % menor que la del LG PuriCare 360˚ Hit, lo que mejora la flexibilidad de colocación.2 El dispositivo se puede colocar en el suelo, sobre una mesa o en una estantería sin ocupar mucho espacio. Una cubierta de filtro oculta en la base mantiene una apariencia exterior limpia, lo que permite que el producto se integre en diferentes estilos de interiores.

Rendimiento de purificación del aire en 360 grados

A pesar de su tamaño compacto, el AeroMini ofrece el rendimiento potente y completo que caracteriza a la marca PuriCare. Hereda la estructura de flujo de aire de 360 grados de la marca, que aspira aire de todas las direcciones y distribuye aire purificado hacia arriba y hacia afuera para ayudar a limpiar el espacio circundante. El sistema emplea un filtro H de tres capas, que combina la filtración de polvo y la desodorización. El filtro está certificado para eliminar el 99,999 % de las partículas de polvo ultrafino de hasta 0,01 micrómetros y elimina diversas sustancias nocivas del ambiente interior, como bacterias, virus y partículas de moho en suspensión en el aire.3 Al mismo tiempo, el producto funciona con un nivel de ruido de tan solo 26 dB en modo reposo, lo que permite un funcionamiento silencioso para descansar o realizar actividades que requieren concentración.

(Image credit: LG)

Control inteligente y personalización

La aplicación LG ThinQ permite a los usuarios controlar las funciones de forma remota y supervisar la calidad del aire interior. Los controles del dispositivo permiten manejar directamente las funciones esenciales, mientras que un indicador de cuatro colores muestra el estado de la calidad del aire en tiempo real. El diseño del filtro todo en uno permite sustituirlo rápidamente, lo que simplifica el mantenimiento.

El AeroMini también incluye una estructura modular para accesorios. Los accesorios opcionales, como un asa de transporte de cuero o un soporte para flores, permiten a los usuarios personalizar el dispositivo y adaptarlo a diferentes entornos de uso.5

"El LG PuriCare™ AeroMini ofrece el potente rendimiento que los clientes esperan de nuestras soluciones de purificación del aire de confianza, junto con un diseño compacto y flexible que se adapta al estilo de vida actual", afirma James Lee, presidente de LG ES Company. "LG seguirá ampliando su gama de productos de purificación del aire, aprovechando su profundo conocimiento de los entornos de vida modernos para aportar un valor significativo a la vida cotidiana de los consumidores".

El lanzamiento del LG PuriCare AeroMini en el sudeste asiático está previsto para la primera mitad de este año, comenzando por Vietnam.