LG lleva la seguridad automotriz al siguiente nivel con su solución Hybrid eCall

¿Pantallas, electrodomésticos, con qué nos sorprende esta vez LG? La respuesta es Hybrid Emergency Call (Hybrid eCall), pero ¿de qué se trata? A continuación la respuesta.

La solución destaca las capacidades de LG en unidades de control telemático (TCU) y su enfoque continuo en tecnologías de conectividad vehicular alineadas con la evolución de las regulaciones de seguridad en Europa.

Hybrid eCall impulsa seguridad de nueva generación y cumplimiento regulatorio

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eCall es un sistema de comunicación de emergencia integrado en vehículos que transmite automáticamente información crítica — como ubicación del vehículo, datos del vehículo y hora del incidente — al centro público de atención de emergencias más cercano cuando se detecta una colisión severa o se activan las bolsas de aire. El sistema es obligatorio en todos los vehículos nuevos en Europa desde 2018.

A partir de 2027, todos los nuevos modelos vendidos en Europa deberán soportar Next Generation eCall (NG eCall) operando sobre redes 4G y 5G para permitir una transmisión más rápida y precisa de datos de accidentes.

eCall está directamente vinculado con la seguridad de los ocupantes, por lo que una transmisión confiable de datos del accidente a través de las redes disponibles es esencial. Ante ello, las soluciones híbridas capaces de operar tanto en redes actuales como de nueva generación están cobrando creciente relevancia.

La solución Hybrid eCall de LG está diseñada para comunicación de emergencia confiable a través de redes 2G, 3G, 4G y 5G. En entornos reales donde la cobertura de red puede ser inconsistente, la solución cambia automáticamente entre redes disponibles y adapta la transmisión de datos en consecuencia, manteniendo la comunicación de emergencia mientras minimiza retrasos y pérdida de información.

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Capacidades end-to-end de LG y liderazgo comprobado en el mercado

Una fortaleza clave de la solución de LG es su capacidad comprobada. Como la compañía número uno en participación del mercado global de telemática,¹ LG ha desplegado su solución Hybrid eCall, diseñada para cumplir los requisitos NG eCall, en vehículos de importantes fabricantes automotrices globales desde el año pasado, completando certificaciones oficiales y avanzando hacia producción masiva a gran escala.

Este desarrollo está respaldado por capacidades integrales que abarcan desarrollo, pruebas y certificación. El esquema de ejecución one-stop de la compañía reduce la dependencia de instituciones externas y permite responder de forma más ágil y eficiente a los requerimientos de automotrices y estándares regulatorios.

LG también opera capacidades internas de evaluación de conformidad para componentes automotrices comparables con las de organismos externos acreditados, respaldadas por un sistema estandarizado de pruebas y evaluación basado en normas internacionales.

En 2024, el Vehicle Solution (VS) Standard Testing Laboratory, parte del VS R&D Laboratory, obtuvo acreditación ISO/IEC 17025 por parte de Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS) y fue designado laboratorio oficial de certificación por el Global Certification Forum (GCF) de Europa.

En 2025 también recibió reconocimiento del PCS Type Certification Review Board (PTCRB) de Norteamérica.

Desde entonces, el alcance del laboratorio se amplió para incluir pruebas de cumplimiento para eCall. En particular, los reportes de prueba acreditados por KOLAS (basados en ISO/IEC 17025) son reconocidos globalmente bajo el marco International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA), permitiendo procesos de certificación confiables y apoyando cumplimiento regulatorio no solo en Corea, sino también en los principales mercados internacionales.

El año pasado, durante un evento de 5GAA realizado en París, LG demostró una solución de comunicación por voz basada en satélite para vehículos. Aprovechando redes no terrestres (NTN), la demostración en vivo marcó la primera instancia de comunicación de voz ininterrumpida, a nivel conversación, alternando entre redes terrestres y no terrestres.

"Seguiremos fortaleciendo nuestro liderazgo en conectividad automotriz aprovechando nuestra tecnología telemática líder a nivel mundial y nuestra competitividad global comprobada, al tiempo que cumplimos con los estrictos estándares europeos de seguridad y regulación", señaló Lee Sang-yong, director del VS R&D Laboratory de LG Vehicle Solution Company.