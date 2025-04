LG Life’s Good: ¿Cómo la inteligencia afectiva transforma nuestra vida diaria?

En un mundo cada vez más digital, la tecnología no solo busca ser más eficiente, sino también más humana. LG, con su campaña "Life’s Good", apuesta por una innovación, que entiende, conecta y mejora la vida de las personas. En ese camino, la inteligencia afectiva de LG se ha convertido en un pilar fundamental para ofrecer experiencias únicas.

Pero, ¿qué es la inteligencia afectiva y cómo transforma nuestra vida diaria? A continuación la respuesta.

Como te lo hemos compartido anteriormente, LG centra su tecnología en el usuario, algo que se refleja en conceptos innovadores como la "inteligencia afectiva", pero, ¿de qué se trata exactamente? Nada más y nada menos que de la capacidad que tienen diferentes sistemas de la compañía para reconocer, interpretar y responder a las "emociones" humanas.

You may like