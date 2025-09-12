LG impulsa la innovación médica con su monitor quirúrgico 4K aprobado por la FDA

¡Increíble! Hace algunos días, te compartimos algunas de las innovaciones que LG tiene para la industria automotriz, sin embargo, parece que la compañía quiere conquistar todos los sectores posibles y esta vez presenta un nuevo monitor quirúrgico 4K de 31.5 pulgadas, modelo 32HS710S, el cual está diseñado para optimizar el flujo de trabajo en cirugías.

Cabe destacar que este equipo combina una calidad de imagen nítida en resolución 4K (3,840 x 2,160) con funciones inteligentes que priorizan la comodidad del usuario y la eficiencia operativa. El monitor ya cuenta con la autorización 510(k) de la FDA en Estados Unidos, lo que avala su comercialización en ese país.

El modelo 32HS710S integra una serie de funciones diseñadas para mejorar el flujo de trabajo y hacer más sencilla e intuitiva la interacción de los profesionales de la salud con la información visual. Por ejemplo, permite configurar de manera independiente los modos de imagen según la fuente de entrada, lo que ayuda a mostrar contenidos de distintos dispositivos de acuerdo con las necesidades de cada procedimiento. Además, cuenta con teclas de acceso directo que facilitan la activación inmediata de los modos de pantalla preferidos y de las vistas Picture-by-Picture (PBP), realizando ajustes con solo presionar un botón.

(Image credit: LG)

La pantalla 4K IPS del monitor está diseñada para ofrecer imágenes claras y detalladas, con colores uniformes incluso en ángulos de visión amplios. Alcanza un brillo típico de 800 cd/m² y cubre aproximadamente el 95% del espectro de color DCI-P3. Además, cumple con el estándar DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), lo que lo convierte en una solución de alta calidad para mostrar imágenes generadas por distintos equipos de diagnóstico médico.

Para responder a las exigencias del entorno quirúrgico, el modelo 32HS710S incorpora cristal reforzado con tecnología Optical Bonding, además de recubrimientos Anti-Glare, Anti-Reflection y Anti-Fingerprint que ayudan a mantener la nitidez de la imagen bajo la intensa iluminación de las cirugías. El monitor cuenta con certificación IP45 en la parte frontal e IP32 en la parte trasera, así como resistencia a impactos IK06. Con un peso aproximado de 9.2 kilogramos, puede instalarse en distintos brazos diseñados para monitores quirúrgicos.

Para garantizar la continuidad operativa, el monitor integra la función Failover Input Switch, que permite cambiar automáticamente a una fuente de respaldo en caso de que la señal principal se interrumpa. Esta característica clave de confiabilidad se complementa con opciones de visualización versátiles, como la división en 4 pantallas (PBP) y la función Picture-in-Picture (PIP), que facilitan el monitoreo simultáneo de varias fuentes. Asimismo, la pantalla ofrece modos de Espejo y Rotación para ajustar fácilmente la orientación de la imagen, además de salida de pantalla clonada, ideal para fines de capacitación y colaboración.

"Al desarrollar el 32HS710S, nos enfocamos en ofrecer beneficios prácticos que realmente optimicen el flujo de trabajo de los equipos quirúrgicos, donde el tiempo y la concentración son factores críticos", señaló YS Lee, director del área de IT en LG Media Entertainment Solution Company. "Al integrar configuraciones automáticas de pantalla, controles de un solo toque y sistemas de respaldo confiables, nuestro objetivo es brindar herramientas que permitan al personal médico mantener la atención en lo más importante: el cuidado del paciente".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para conocer cómo los avanzados monitores médicos de LG pueden mejorar el color y la nitidez de las imágenes, aumentar la precisión quirúrgica y optimizar los flujos de trabajo en el quirófano, contacta hoy mismo a un representante de LG para obtener más información y solicitar una asesoría.

Especificaciones clave: