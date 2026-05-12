Lenovo lanza en México las Idea Tab y Yoga Tab edición Copa Mundial de la FIFA 2026

Lenovo, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, anuncia en México la llegada de la Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition y la Lenovo Yoga Tab FIFA World Cup 26 Edition, dos tablets que llevan la imagen del torneo a un formato pensado para el entretenimiento, el consumo de contenido y el uso diario.

(Image credit: Lenovo)

En ambas ediciones, la experiencia visual vinculada con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha sido incorporada desde distintos puntos de contacto. Se incluyen wallpapers de la edición, folio case, sleeve en el empaque y stickers, para que la identidad del Mundial de futbol acompañe al usuario desde el primer encendido y durante el uso cotidiano del equipo.

La Lenovo Yoga Tab FIFA World Cup 26 Edition integra un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una pantalla de 11.1 pulgadas 3.2K con brillo de 800 nits, batería de 8860 mAh con carga de 45W y el Lenovo Tab Pen Pro, para acompañar sesiones de reproducción, navegación y uso diario con un equipo orientado al contenido y la productividad.

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La Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26™ Edition integra una pantalla de 11 pulgadas 2.5K con tasa de actualización de 90 Hz y cuatro bocinas con Dolby Atmos. Su batería de 7040 mAh con carga de 20W permite hasta 12 horas de streaming de YouTube, mientras que el soporte para 5G en configuraciones disponibles facilita el acceso a marcadores, noticias y video en movimiento.

Esta tablet también integra herramientas para combinar entretenimiento y productividad en el mismo uso. La escritura y la anotación podrán realizarse con el pen que viene incluido, además de funciones como Circle to Search y herramientas de IA para notas, reescritura y resúmenes que ayudan a consultar información o continuar actividades sin cambiar de dispositivo. A esto se suma Lenovo Turbo System, plataforma con la que se administran memoria, apps en segundo plano, tasa de refresco y consumo de energía para sostener sesiones de reproducción de video, navegación y multitarea por más tiempo.

La propuesta de esta edición también se extiende a los accesorios incluidos. En México, la Lenovo Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition se comercializa con pen y folio, mientras que la Lenovo Yoga Tab FIFA World Cup 26 Edition se ofrece con keyboard y pen, permitiendo utilizar los equipos tanto para consumo de contenido como para actividades de uso diario.

La colaboración de Lenovo con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se extenderá a distintos modelos de su portafolio, entre ellos Yoga Tab Plus, Yoga Tab Pro, Lenovo Idea Tab Pro, Lenovo Tab Plus, Lenovo Tab, Lenovo Tab One y Lenovo M11. En esta edición, Lenovo Idea Tab Plus no estará disponible en esta línea de equipos.

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Con este lanzamiento, Lenovo lleva su vínculo con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a una categoría de tecnología personal que conecta contenido, personalización y uso cotidiano en una misma experiencia.

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