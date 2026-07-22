¿Una tablet o una bocina con pantalla? La nueva Pad 70 Groove combina nueve drivers JBL, cámaras y una pantalla táctil de 12 pulgadas

La Motorola Pad 70 Groove acaba de lanzarse en la India, y su lanzamiento generalizado está previsto para agosto.

Los marcos y la parte trasera cuentan con 4 altavoces de agudos, 3 de graves y 2 radiadores pasivos.

Probablemente será ideal para ver películas y escuchar música, pero molesto para quienes viajan diariamente al trabajo.

Hemos visto altavoces de todas las formas y tamaños, pero el último modelo de JBL tiene algunas características inusuales. Cuenta con una pantalla de 12.1 pulgadas, cámaras y una interfaz de usuario bastante completa... ah, es una tableta, ¿no?

Te presentamos el Moto Pad 70 Groove, un nuevo dispositivo portátil con pantalla táctil que acaba de lanzarse en la India, antes de su venta general a principios de agosto. Eso sí, no hay información sobre su disponibilidad a nivel mundial —y dado que los otros productos Moto Pad son exclusivos de la India, no tengo muchas esperanzas.

De todos modos, se trata de una nueva tableta Android de gama media cuya característica principal es un conjunto de altavoces ajustados por JBL. Hay nueve altavoces en total: cuatro tweeters, tres woofers y dos radiadores pasivos, todos dispuestos juntos detrás de la rejilla en la parte trasera de la tableta. A los audiófilos tal vez les moleste esa disposición tan apretada, pero es lo que hay.

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La tableta cuenta con un soporte plegable que permite orientar los altavoces en diferentes direcciones (o, más exactamente, elevar la tableta para que los altavoces no apunten directamente hacia abajo, hacia una mesa). La marca parece estar promocionando esta configuración para ver películas en streaming (la pantalla es de 2.5K, con Dolby Vision) y para reproducir música a todo volumen; la potencia máxima de salida es de 48 W.

¿Lo compro o lo dejo pasar?

Ya he probado smartphones y tabletas diseñadas para reproducir audio, y todavía no he escuchado nada que se acerque ni remotamente a los mejores altavoces Bluetooth, ni siquiera a los más económicos.

Los dispositivos portátiles simplemente no ofrecen la separación estéreo que uno querría para un sonido de alta calidad, y la disposición de los altavoces traseros de la Groove podría hacer que la tableta resulte bastante incómoda para usarla como tableta de uso diario.

Si aún tienes curiosidad por probarlo, hace varios meses hablé de las imágenes filtradas de la Lenovo Tab Plus Gen 2, y el dispositivo ya está a la venta por 399 dólares / 369 libras (unos 700 dólares australianos). Cuenta con el mismo sistema de altavoces, el mismo soporte y la misma tableta integrada... de hecho, parece ser básicamente lo mismo (Lenovo es dueña de Motorola, así que aquí no hay acusaciones de plagio).

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Aun así, creo que preferiría comprar un altavoz Bluetooth de verdad y emparejarlo con mi tableta actual, en lugar de comprar una nueva solo por su novedad. Por suerte, conozco un sitio web donde prueban dispositivos precisamente como ese...

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