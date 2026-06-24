Las "Cuentas Administradas" de Spotify llegan al plan gratuito

¡Es oficial! Spotify lleva sus "Cuentas Administradas" a su plan gratuito con anuncios.

Recordemos que se trata de una función que debutó hace dos años para los suscriptores de Premium Family y que ahora busca ofrecer una experiencia más personalizada tanto para padres como para los usuarios más jóvenes.

De acuerdo con la plataforma, más de la mitad de sus usuarios (54%) comparte lo que escucha con sus hijos. Con las Cuentas Administradas, los menores pueden contar con un perfil propio, con recomendaciones personalizadas e incluso su propio resumen de Wrapped.

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La compañía destaca que esta medida ayudará a que las playlists, estadísticas y sugerencias musicales de padres y tutores reflejen mejor sus hábitos de escucha, evitando que canciones infantiles aparezcan inesperadamente mientras trabajan, escuchan música con amigos o revisan su Wrapped al final del año.

Además, Spotify señaló que busca apoyar a los más jóvenes mientras exploran música de manera independiente, al tiempo que ofrece a padres y tutores herramientas para adaptar el entorno de escucha de acuerdo con sus preferencias. A continuación los detalles sobre lo que incluye cada cuenta.

Cada Cuenta Administrada incluye:

Contenido exclusivamente musical para una experiencia enfocada en la escucha

Recomendaciones personalizadas y creación de playlists

Un Wrapped individual para cada joven oyente

Controles para filtrar contenido explícito y artistas específicos

Videos y visuales en loop desactivados por defecto

Interacción limitada, incluyendo funciones como Messages y Jam