La planta de LG en Vietnam obtiene certificación CSMS Nivel 3 en ciberseguridad automotriz

LG Electronics sigue demostrando su innovación tecnológica para la movilidad y compromiso por entregar la mejor calidad, esta vez de la mano de su planta de manufactura en Hai Phong, Vietnam con la certificación Nivel 3 del Sistema de Gestión de Ciberseguridad (CSMS) otorgada por TÜV Rheinland, una agencia global de pruebas y certificación.

La ceremonia de entrega de la certificación se llevó a cabo el 19 de agosto (hora local) en la planta de Hai Phong.

El CSMS es un marco de referencia reconocido a nivel internacional que evalúa si los procesos de ciberseguridad se aplican de manera sistemática a lo largo de todo el ciclo de vida de los vehículos y sus componentes, desde la planeación y el desarrollo hasta la producción, operación y gestión postventa.

La planta de Hai Phong es la primera en el mundo, entre los casos certificados por TÜV Rheinland, en recibir simultáneamente las certificaciones CSMS Nivel 2 y Nivel 3. Este logro amplía la certificación CSMS Nivel 3 que previamente se otorgó al sistema de gestión de LG Vehicle Solution (VS) Company, y confirma la capacidad de Hai Phong para aplicar estrictas medidas de ciberseguridad en la producción masiva.

Como la mayor planta de fabricación de componentes vehiculares de LG VS (Vehicle solutions) Company, Hai Phong produce la mayoría de los productos que se suministran a los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial. Al implementar y aplicar sistemas avanzados de gestión de ciberseguridad en la planta, LG VS Company ha reforzado su posición como líder de la industria en la protección de componentes automotrices frente a las amenazas digitales emergentes.

La necesidad de contar con una ciberseguridad sólida en las instalaciones clave, tanto administrativas como de producción, se ha vuelto esencial ante el cambio generalizado de la industria hacia los Vehículos Definidos por Software (SDV, por sus siglas en inglés). Los riesgos cibernéticos durante la fabricación están en aumento, por lo que es fundamental que los proveedores implementen medidas sólidas y estandarizadas de protección.

Los requisitos regulatorios globales subrayan aún más esta urgencia. La regulación UNECE R155, implementada en 2021 y adoptada por la Unión Europea y 56 países de Asia, Oceanía y África, exige que los vehículos cuenten con una certificación CSMS antes de salir al mercado. Desde julio de 2024, solo se permite la comercialización de vehículos que cumplan con este requisito, mientras que Estados Unidos y China también han reforzado sus regulaciones de ciberseguridad automotriz.

LG ha ido fortaleciendo de manera constante la ciberseguridad en todas las áreas de LG VS Company. A nivel corporativo y administrativo, LG obtuvo la certificación CSMS Nivel 2 en 2023 y la Nivel 3 el año pasado. Con la planta de Hai Phong ahora certificada en Nivel 3, la compañía planea buscar la certificación para sus otras instalaciones de manufactura más importantes.

En 2024, LG también obtuvo la certificación Automotive SPICE for Cybersecurity, un estándar desarrollado por fabricantes europeos de equipos originales (OEM) para evaluar la ciberseguridad y la confiabilidad del software de los proveedores de componentes automotrices. Actualmente, importantes fabricantes estadounidenses, como General Motors y Ford, también están adoptando este estándar para evaluar a sus proveedores.

"Certificaciones de ciberseguridad reconocidas a nivel internacional, como CSMS Nivel 3, fortalecen nuestra posición como un socio confiable para los fabricantes de automóviles a nivel global", dijo Eun Seok-hyun, presidente de LG VS Company. "Gracias a un compromiso inigualable con la seguridad y la calidad, LG seguirá consolidando su liderazgo en el mercado de componentes automotrices."