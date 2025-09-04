La oferta de Dreame en México crece con su portafolio de limpieza inteligente y cuidado personal

¡Atención! Dreame expande su presencia en México con la incorporación de 13 puntos de venta físicos y plataforma online de "El Palacio de Hierro".

Esta alianza estratégica fortalece su posicionamiento en el segmento premium, acercando su tecnología y soluciones innovadoras a un mayor número de consumidores en todo el país.

A partir de la primera semana de septiembre, los clientes podrán encontrar en las tiendas de El Palacio de Hierro y Casa Palacio (Antara y Santa Fe) una variedad de productos insignia de Dreame, además que del 4 al 24 de septiembre por precio de lanzamiento de esta alianza podrán adquirir los productos con 15% de descuento. El lineal de productos cubre las 4 categorías en las que Dreame participa en México:

Categoría Aspiradora Robot:

Dreame X50 Ultra, precio $39,999 MXN: robot que aspira y trapea que cuenta con patas retráctiles para evitar obstáculos, y pasar escalones de hasta 4.2cm más 1.8cm de largo (6cm en total), cepillos laterales flexibles, potente succión de 20,000 Pa y puede limpiar debajo de muebles gracias a su altura reducida de 89 mm.

Dreame L40s Ultra, precio $26,999 MXN: robot que aspira y trapea con tecnología avanzada de mapeo y limpieza automática, diseñado para un desempeño óptimo en hogares con mascotas y múltiples tipos de piso.

Dreame E30 Ultra, precio $16,999 MXN: robot que aspira y trapea inteligente, equipado con sensores precisos y una batería de larga duración, que ofrece limpieza completa y personalizada.

(Image credit: Dreame)

Categoría Aspiradora en Seco y Húmedo

Dreame H12 Pro FlexReach, precio $11,999 MXN: aspiradora que aspira y trapea (wet & dry) portátil y versátil con tecnología ciclónica, diseñada para alcanzar espacios difíciles gracias a su diseño flexible de 180° en posición horizontal y una impresionante fuerza de succión de 18,000 Pa.

Dreame H12 Dual, precio $14,999 MXN: aspiradora que aspira y trapea (wet & dry) multifuncional 4 en 1 que combina succión potente con función de lavado, ideal para limpiar pisos duros y alfombras con facilidad.

Categoría Aspiradora Inálambrica en Seco:

Dreame Z30, precio $15,999 MXN: aspiradora sin cable con sistema de navegación avanzado y potencia de succión superior, equipado para eliminar polvo, pelos y partículas finas en diferentes tipos de suelo.

Dreame Z20 Station, precio $17,999 MXN: aspiradora inalámbrica potente con vaciado automático, alta eficiencia antibacteriana y tecnología para limpiar varias superficies. Ajusta la succión automáticamente y ofrece hasta 90 minutos de uso continuo.

Categoría Aspiradora Robot:

Dreame AirStyle Pro, precio $14,999 MXN: El más reciente producto de la marca en cuanto a secadoras de cabello con estilizador 7 en 1. Con diseño interactivo innovador que garantiza facilidad de uso; como enrollado en 1 segundo para rizos intensos con flujo de aire a alta velocidad, difusores personalizados para rizar, alisar o agregar volumen, además de un Acabado de cuero elegante que realza la elegancia y el estilo.

Dreame Pocket, precio $3,999 MXN: Portátil, profesional, potente, todo en un bolsillo. Esta secadora ofrece portabilidad con su cuerpo compacto de 50 mm que pesa apenas 300 g, y cuenta con 2 boquillas para personalizar peinados profesionales, siempre cuidando del cabello.

“Nuestra llegada a El Palacio de Hierro marca un hito fundamental en la expansión de Dreame en México. Estamos muy entusiasmados de poder ofrecer a los consumidores mexicanos acceso directo a nuestros productos de alto rendimiento; productos que combinan tecnología de punta, diseño innovador y máxima eficiencia para transformar la experiencia de limpieza en el hogar y cuidado personal”, destacó Claudio Ibarrola, director de ventas para Dreame Latam.

Con esta expansión, la compañía china continúa consolidando su liderazgo global en soluciones inteligentes para el hogar y México se ha convertido en un mercado clave dentro de su estrategia de crecimiento. Según el informe más reciente de Frost & Sullivan, Dreame lidera la participación de mercado en más de 18 países, siendo la marca N. °1 en Mercado de Aspiradoras Robot, y reportó un crecimiento global de ingresos del 178 % entre enero y mayo de 2025. En América del Norte, su crecimiento alcanzó un 362 %, destacando en plataformas como de e-commerce, donde la marca ha ocupado posiciones líderes en ventas durante campañas como Hot Sale en México.

La incorporación de Dreame a El Palacio de Hierro representa un paso estratégico para la marca reafirmando su compromiso con el mercado mexicano. Esta expansión fortalece su posición en el segmento premium y responde a la creciente demanda de soluciones inteligentes y eficientes para el hogar y cuidado personal.