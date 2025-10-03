La inteligencia artificial llega al corazón de RRHH con Oracle Fusion Cloud

La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y cada vez la encontramos en nuevas áreas, incluso interviniendo en funciones centrales en las organizaciones como Recursos Humanos.

En este contexto, Oracle impulsa la transformación digital del área de talento con la incorporación de agentes de IA en Oracle Fusion Cloud , pensados para mejorar la gestión de colaboradores a lo largo de todo su ciclo laboral, desde el proceso de reclutamiento hasta la jubilación.

Según la Global CEO Survey 2025 de PwC, el 40% de los CEOs en México prevé que en los próximos tres años la IA se integrará de manera sistemática en los procesos de negocio y flujos de trabajo. Esto refleja una tendencia clara: dominar la IA no es solo cuestión de eficiencia, sino de estar preparados para el futuro laboral.

Estos agentes de IA no solo automatizan tareas repetitivas; ofrecen orientación profesional personalizada, facilitan la planificación de trayectorias laborales y apoyan la gestión del desempeño de manera continua. Para los jóvenes profesionales significa un entorno donde las habilidades en IA y la Nube se vuelven esenciales para destacar y crecer dentro de una organización.

“Los nuevos agentes de IA permiten a los líderes del área mejorar la experiencia de las personas, impulsar la gestión continua del desempeño, automatizar tareas, y ayudar a colaboradores y gerentes”, señala Chris Leone, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Aplicaciones en Oracle.

Estos son algunos de los beneficios y funcionalidades clave que brindan los agentes de IA:

Reclutamiento inteligente: los agentes ayudan a identificar oportunidades de acuerdo con la experiencia y los intereses de los colaboradores, además de guiar en entrevistas y procesos de selección.

Desarrollo profesional: actúan como tutores digitales, optimizan la coordinación de objetivos colectivos y ayudan a planear promociones basadas en datos de desempeño y retroalimentación.

Soporte central de RRHH: responden dudas sobre compensaciones, licencias y nómina, y asesoran en decisiones estratégicas como vacantes o presupuestos de contratación.

Ciclo de vida del empleado: ofrecen orientación en onboarding, sucesión y gestión de riesgos, e incluso analizan datos de nómina para detectar y prevenir errores.

Al automatizar procesos complejos y ofrecer asesoría inteligente en tiempo real, los nuevos agentes de IA no solo ayudan a los líderes de RRHH a responder a los retos actuales, sino que también preparan a las organizaciones para el futuro del trabajo, donde la agilidad, la personalización y la eficiencia serán clave para atraer, desarrollar y retener al mejor talento.