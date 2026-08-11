Por qué la inteligencia impulsada por IA en las obras es clave para maximizar la productividad en la construcción

El sector de la construcción sigue padeciendo una brecha de productividad.

Se queda rezagado respecto a otros sectores, con una mejora anual de la productividad de apenas un 0,4 % desde el año 2000.

Si bien el sector sigue estando preparado para crecer, debe cumplir con la cartera de proyectos existente y, en última instancia, encontrar la manera de cerrar esta brecha.

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Entonces, ¿qué es lo que está frenando a la construcción?

Rob Garber Social Links Navigation CEO of Sensera Systems.

Desde retrasos en el suministro de materiales hasta la falta de personal calificado, no existe una respuesta única para este complejo desafío.

Muchos contratistas han recurrido a la tecnología para facilitar los distintos flujos de trabajo en la obra.

Una solución que está teniendo un impacto significativo desde el punto de vista de la productividad general es la inteligencia en la obra.

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Soluciones de inteligencia para obras de construcción

Las soluciones de inteligencia para obras ayudan a los responsables de las obras a mejorar la productividad a través de los terabytes de datos visuales que se generan en los sitios de trabajo. La inteligencia artificial (IA) está ampliando ahora las capacidades de estas soluciones, generando información que ayuda a los responsables de las obras a gestionar sus proyectos de manera proactiva.

¿Cómo influye la IA en los datos visuales de la construcción y cómo mejora la productividad?

Las soluciones de inteligencia para obras aprovechan las cámaras instaladas en el sitio para capturar datos visuales y reforzar la seguridad perimetral con fines de seguros y cumplimiento normativo, así como para el monitoreo del avance de los trabajos y la seguridad.

Si bien estas soluciones amplían la cantidad de datos visuales disponibles para los responsables de obra, los equipos de proyecto, que suelen estar sobrecargados, no cuentan con el tiempo ni los recursos para analizarlos. Es aquí donde la IA se convierte en el catalizador para ampliar la inteligencia en la obra y mejorar la productividad general de la misma. La IA es capaz de interpretar rápidamente los datos visuales y proporcionar información a los equipos en la obra en tiempo real.

Por ejemplo, en una reunión matutina se utiliza la IA para interpretar una sola foto a primera hora del día, resumiendo el estado de preparación de la obra en cuanto a condiciones climáticas, higiene del sitio y disponibilidad de contenedores de basura. Del mismo modo, las funciones de búsqueda impulsadas por IA simplifican la generación de informes, eliminando la necesidad de revisar horas de grabaciones de seguridad para encontrar una infracción específica.

Insights impulsados por IA: la clave para gestionar un proyecto de forma proactiva

Cuanto más pueda planificar un equipo de proyecto, más productivo podrá ser. La información generada por inteligencia artificial a partir de soluciones de inteligencia en la obra brinda a los líderes de la obra la visibilidad que necesitan para adoptar un enfoque proactivo:

1. Toma decisiones informadas con rapidez

Administrar cualquier obra es un reto. Administrar varias obras a la vez lo es aún más.

La IA facilita una toma de decisiones más rápida y fundamentada, identificando o señalando la información que los equipos de proyecto necesitan, justo cuando la necesitan. Esto podría incluir una alerta cuando un trabajador no lleva puesto el equipo de protección personal (EPP) para prevenir lesiones costosas, una actualización sobre el estado de los trabajos de cimentación o la entrega de un informe de seguridad las 24 horas para que los contratistas sepan que la obra es segura para trabajar.

La inteligencia de obra impulsada por IA puede destacar los datos más importantes, de modo que los responsables de la obra eviten pasar horas revisando información o buscando actualizaciones por teléfono o correo electrónico. Pueden recibir al despertarse un correo electrónico que resuma el estado de la obra, incluyendo las condiciones de higiene y del terreno, incluso antes de que comience su día. El resultado son decisiones rápidas, sencillas y prácticas.

Más del 60 por ciento de las empresas de construcción enfrentan retrasos, reducciones o cancelaciones de proyectos debido a la incertidumbre económica, la escasez de mano de obra y las interrupciones en la cadena de suministro. Por ello, es cada vez más importante que los contratistas tengan visibilidad en todas las áreas del proyecto para tomar decisiones estratégicas y mejor informadas.

2. Mantén la productividad ante la escasez de mano de obra

Los retos laborales que enfrenta el sector de la construcción afectan significativamente su productividad. El 83 % de las empresas constructoras informan que tienen dificultades para contratar superintendentes, mientras que el 81 % tiene problemas para contratar gerentes de proyecto y supervisores.

Esto es significativo: los gerentes de proyecto y los superintendentes son quienes mantienen los proyectos en marcha. En medio de esta escasez, los líderes de obra se ven obligados a dividir su atención entre más proyectos, lo que dificulta tener una visibilidad constante de cada uno de ellos al mismo tiempo. Al proporcionar a los líderes de proyecto actualizaciones y análisis de todas las obras, la inteligencia de obra impulsada por IA les permite recuperar tiempo durante la jornada.

Un resumen del informe de avance puede hacer el trabajo de tres llamadas telefónicas y un viaje de 45 minutos en auto para verificar el estado de un vertido de cemento, por ejemplo. Si un problema en una obra los mantiene ocupados, siguen teniendo visibilidad de sus otros proyectos. El tiempo ahorrado se traduce en un mayor impacto, una mayor satisfacción laboral y, en última instancia, una contratación más fácil de nuevo talento.

3. Evita perder conocimiento debido a los cambios en el lugar de trabajo.

Dado que una gran parte de la fuerza laboral de la construcción se acerca a la jubilación, la industria corre el riesgo de perder propiedad intelectual. Se prevé que, para 2031, el 41 % de los trabajadores de la construcción se jubile, mientras que solo el 10 % de los trabajadores actuales tiene menos de 25 años.

Si los trabajadores con experiencia se jubilan antes de que ingresen otros nuevos, los nuevos empleados pierden la oportunidad de adquirir el conocimiento empírico de esos veteranos de la industria. La mejor alternativa es aprender a partir de imágenes y datos reales de las obras.

Los equipos de proyecto pueden utilizar inteligencia de obra impulsada por IA para catalogar datos visuales, capturar los conocimientos de los veteranos y agruparlos como materiales de capacitación.

Esto permite preservar décadas de propiedad intelectual y transmitirla a las futuras generaciones de la fuerza laboral.

La IA convierte los datos visuales en información inteligente, ofreciendo a los contratistas una forma más productiva de trabajar

La inteligencia artificial (IA) desempeña un papel fundamental en el avance de la inteligencia en las obras, lo que permite a los equipos de proyecto aprovechar al máximo la información que ofrecen los datos visuales.

Los equipos obtendrán el máximo beneficio de una solución diseñada específicamente para el sector de la construcción y que brinde información en tiempo real para garantizar la seguridad y la protección de las obras. En última instancia, esto impulsará la productividad general y la entrega de los proyectos a tiempo.

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