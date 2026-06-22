La HUAWEI MatePad Pro Max llega a México: precio, disponibilidad y todas sus características

¡La espera terminó! La nueva Huawei MatePad Pro Max llegó oficialmente a México, ¿estás listo para conocer todos los detalles?

Es importante mencionar que la HUAWEI MatePad Pro Max destaca por su diseño ultradelgado, su productividad a nivel PC y una amplia gama de herramientas creativas.

Además, la HUAWEI MatePad Pro Max está diseñada para ofrecer a los consumidores una experiencia de oficina móvil más profesional a través de una tablet insignia potente, versátil y elegante.

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Ligera pero resistente

Para mejorar la portabilidad de las tablets de pantalla grande, la HUAWEI MatePad Pro Max aprovecha al máximo cada centímetro de espacio interno gracias a un diseño innovador de componentes y a una estructura apilada minimalista. El resultado es la revolucionaria arquitectura Huawei Cloud Falcon, que redefine lo delgada que puede ser una tablet de pantalla grande.

Con 509 g y un grosor de tan sólo 4.7 mm en la exclusiva edición PaperMatte, se convierte en la tablet más delgada y ligera entre las de 13 pulgadas o más. A pesar de su diseño estilizado, la HUAWEI MatePad Pro Max garantiza una fiabilidad sin concesiones gracias a una carcasa de aleación de aluminio, un diseño de vigas de soporte interno y uniones reforzadas de mortaja y espiga. Esto aumenta la resistencia general a la flexión en un 60 % en comparación con la HUAWEI MatePad Pro 13.2" 2025, convirtiéndola en la primera tablet del sector en obtener la certificación TÜV Rheinland de resistencia a la flexión para dispositivos ultradelgados.

Pantalla de alta calidad, envolvente y sin notch

(Image credit: Huawei)

En lo que respecta a la pantalla, la HUAWEI MatePad Pro Max ha eliminado la disyuntiva entre biseles estrechos y notch grandes. Gracias a sus innovadoras tecnologías de pantalla y a su diseño industrial, cuenta con un bisel ultraestrecho de 3.55 mm y una relación pantalla-cuerpo ultraalta del 94 %, ofreciendo una auténtica experiencia "sin biseles".

La pantalla PaperMatte OLED flexible de 13.2" y resolución 3K destaca por su tratamiento antirreflejos y su Protección Ocular. Tras cientos de optimizaciones del proceso, la HUAWEI MatePad Pro Max ha logrado aplicar con éxito un proceso de grabado a nivel nanométrico de alta precisión a las pantallas OLED flexibles, lo que mejora significativamente la nitidez de la pantalla PaperMatte. Además, ofrece una Protección Ocular con certificación TÜV Rheinland Full Care Display 5.0.

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Una experiencia magnífica: rendimiento excepcional, sonido potente, colores realistas y batería de larga duración

En comparación con la HUAWEI MatePad Pro 13.2" 2025, la MatePad Pro Max ofrece un rendimiento general un 20 % superior y una disipación del calor un 30 % mejor, todo ello en un cuerpo ultradelgado. En cuanto al audio, cuenta con un sistema de seis altavoces con una innovadora unidad de graves de cuatro drivers, que ofrece bajos profundos para una experiencia auditiva envolvente.

Por otro lado, la batería de 10,400 mAh cuenta con un ánodo de alto contenido de silicio que proporciona hasta 14.5 horas de autonomía.

Asimismo, esta es la primera tablet en incorporar la cámara True-to-Colour de Huawei: la HUAWEI MatePad Pro Max combina su cámara trasera Ultra HD de 50 MP con la cámara True-to-Colour para mejorar la precisión en la reproducción del color.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Huawei) (Crédito de la imagen: Huawei)

Un gran avance en productividad y creatividad

La HUAWEI MatePad Pro Max ofrece una productividad móvil mejorada, con WPS Office a nivel PC, que proporciona una suite ofimática impulsada por IA para una mayor eficiencia. Esto se complementa con sus propias funciones de colaboración en línea y edición de PDF, permitiendo a los usuarios trabajar de manera eficiente tanto dentro como fuera de la oficina. Además, las aplicaciones GoPaint y HUAWEI Notas ofrecen una gama de funciones inteligentes que, al combinarse con el teclado HUAWEI Glide Keyboard y el HUAWEI M-Pencil Pro, permiten a los profesionales ser creativos y productivos por igual.

Además, los usuarios pueden complementar su experiencia con el amplio catálogo de aplicaciones disponible en AppGallery, la tienda oficial de Huawei, donde encontrarán las herramientas y servicios más populares para trabajo, entretenimiento, comunicación, movilidad y mucho más, todo en un solo lugar.

A lo largo de los años, las tablets de Huawei han liderado el sector en calidad de pantalla, diseño estético y experiencia inteligente, ofreciendo a los usuarios una suite móvil que combina productividad y creatividad. El lanzamiento de la nueva HUAWEI MatePad Pro Max refleja el compromiso de Huawei por establecer un nuevo referente en innovación para las tablets. Ya sea para manejar tareas complejas, mantener períodos prolongados de trabajo concentrado o respaldar el flujo de trabajo creativo completo, desde la captura de la inspiración hasta la producción de contenido, la HUAWEI MatePad Pro Max ayuda a los usuarios a hacer más en un único dispositivo, ofreciendo una experiencia más potente y fluida.

Disponibilidad

La nueva HUAWEI MatePad Pro Max estará disponible de manera oficial el 27 de junio por $36,999 MXN, y la podrás conseguir en la HUAWEI Experience Store y HUAWEI Online Store.