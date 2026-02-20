KBIS 2026: LG refuerza su liderazgo en electrodomésticos de lujo con nuevas soluciones SKS

¡Atención! LG presentó un portafolio ampliado de productos SKS en la Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2026, la cual se llevó a cabo del 17 al 19 de febrero en Orlando, Florida.

Con la primera línea de lavandería de la marca y sus más recientes innovaciones para cocina, la exhibición refuerza el compromiso de SKS por ofrecer soluciones residenciales totalmente integradas para el mercado norteamericano de desarrolladores inmobiliarios y electrodomésticos de lujo.

Una solución integral de lavado para una experiencia superior

La nueva solución completa de lavado refleja los valores centrales de SKS al combinar tecnologías avanzadas para el cuidado de las telas con un diseño sofisticado y una experiencia de uso intuitiva. En KBIS, el SKS WashCombo™ muestra un desempeño avanzado de lavado y secado con una amplia capacidad de 5.8 pies cúbicos. Incorpora AI Wash & Dry con tecnología AI DD™ para un cuidado preciso y delicado de las prendas. Además, su bomba de calor Dual Inverter permite un secado eficiente a baja temperatura, lo que ayuda a conservar las telas y reducir el consumo de energía.

Junto al WashCombo, la nueva secadora SKS ofrece una amplia capacidad de 9.0 pies cúbicos, ideal para cargas grandes. Su tecnología AI Sensor Dry detecta de forma inteligente la textura de las telas y los niveles de humedad para ajustar automáticamente el tiempo y la temperatura de secado, logrando un desempeño eficiente y con menor consumo de energía. La línea de lavandería SKS permite configuraciones flexibles, como un sistema 3 en 1 (WashCombo con MiniWash™ de 1.0 pie cúbico) o un dúo más compacto (WashCombo y secadora), brindando a los usuarios la libertad de crear soluciones personalizadas según su estilo de vida y el espacio disponible.

Las nuevas soluciones de lavado presentan un diseño Full-Flat continuo que se integra de forma elegante y natural con interiores de lujo. Cada modelo incorpora una pantalla táctil LCD de 6.8 pulgadas con widgets personalizables para una experiencia de uso intuitiva, control a la medida y mejor visibilidad. Además, el Tilting Display Control ajusta automáticamente el ángulo de la pantalla al activarse, ofreciendo una interacción más ergonómica y cómoda al tacto.

(Image credit: LG)

Congelador y refrigerador integrados en formato columna de 36 pulgadas, con gran capacidad y diseño continuo

En KBIS 2026, SKS presentará por primera vez su congelador y refrigerador integrados en formato columna de 36 pulgadas. Ambos productos cuentan con un diseño panel ready, que permite integrar paneles personalizados en las puertas o elegir paneles de acero inoxidable de SKS. Estos modelos se integran de forma natural al diseño empotrado de la cocina, sin sacrificar capacidad de almacenamiento. Pensados para quienes disfrutan recibir en casa, incluyen soluciones diferenciadas de hielo y agua: el congelador incorpora un sistema dual de hielo que ofrece cubos estándar y Craft Ice® de 60 mm de segunda generación ideal para un buen whisky en las rocas, mientras que el refrigerador cuenta con un dispensador interno de agua de diseño discreto.

El diseño continuo panel ready del nuevo congelador y refrigerador en formato columna ofrece una estética empotrada sofisticada que transmite lujo y refinamiento. La calidad ultra premium de SKS también se refleja en el interior, con compartimentos en puertas fabricados en metal y vidrio de alta gama. La elegancia y la facilidad de uso se potencian con el sistema de iluminación Wide-Top & Shelf-Emitting Lighting, que ilumina de manera uniforme desde la parte superior y los estantes. Además, los usuarios pueden elegir entre dos opciones de manijas para complementar el diseño de su cocina: Professional (de estilo robusto) y Transitional (de líneas más estilizadas y modernas).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Las funciones inteligentes elevan aún más la comodidad. El congelador incorpora AI Ice Pro, que incrementa automáticamente la producción de hielo antes de periodos de alta demanda, con base en los patrones de uso. Por su parte, el refrigerador integra AI Fresh, que ajusta el desempeño de enfriamiento previo a un uso intensivo para mantener una conservación óptima de los alimentos. Estas funciones se gestionan a través de una pantalla táctil a color de 6.8 pulgadas en formato panorámico, que se introduce por primera vez en productos SKS.

Parrilla de inducción Full-Flex de 36 pulgadas para una cocina más versátil

La parrilla de inducción SKS Full-Flex de 36 pulgadas eleva la experiencia diaria en la cocina gracias a sus zonas de cocción amplias y flexibles, que permiten usar simultáneamente dos utensilios de gran tamaño (hasta 320 milímetros). Entre sus funciones inteligentes destaca AI Water Boiling Alert, que envía notificaciones en tiempo real en la pantalla de la parrilla y en la app LG ThinQ cuando el agua alcanza el punto de ebullición, y ajusta automáticamente la potencia para evitar que se derrame. Por su parte, la innovadora función Power Shift Plus™ aprende los patrones de cocción del usuario para ofrecer un control intuitivo y sin esfuerzo: aumenta el calor cuando el sartén se mueve hacia el frente y lo reduce a fuego bajo cuando se desplaza hacia la parte trasera.

"Al expandir el portafolio de SKS de electrodomésticos de cocina hacia la categoría de lavandería, LG Electronics avanza en su visión de ofrecer una solución integral de vida de lujo", señaló Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Con nuestras tecnologías diferenciadas y soluciones integradas para los espacios del hogar, seguiremos fortaleciendo nuestro liderazgo en los mercados globales B2B y de electrodomésticos de lujo".