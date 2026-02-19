KBIS 2026: LG presenta sus nuevas colecciones SIGNATURE

¿Estás listo para conocer la nueva selección de soluciones premium para el hogar de LG, la cual fue presentada en la Feria de la Industria de Cocinas y Baños 2026 (KBIS)? De ser así, estás en el lugar indicado.

Recordemos que KBIS 2026 se celebró en Orlando, Florida, del 17 al 19 de febrero. Con la ampliación de la gama LG SIGNATURE, los lujosos electrodomésticos de SKS y las plataformas ThinQ AI y ThinQ Pro, la exposición destaca la creciente presencia de LG en los mercados de consumo y de la construcción de Norteamérica.

LG SIGNATURE: diseño refinado y tecnología de vanguardia.

Los visitantes del stand de LG podrán descubrir la amplia gama de soluciones premium para el hogar de LG SIGNATURE. Adaptada a las tendencias cambiantes del mercado inmobiliario norteamericano, la última línea combina innovación tecnológica y diseño refinado para reinterpretar la vida moderna. LG SIGNATURE, que celebra ahora su décimo aniversario, ofrece una amplia gama de productos para la cocina que abarca 10 categorías. Las elegantes soluciones de la marca representan el equilibrio perfecto entre forma y función, ya que combinan un diseño refinado y un gran rendimiento con prácticas funciones de inteligencia artificial para mejorar y enriquecer aún más la experiencia del usuario.

LG SIGNATURE presenta tres colecciones de diseño distintas: Iconic, Tailored y Seamless, cada una de las cuales refleja las preferencias de estilo de vida y las tendencias de interiorismo regionales, al tiempo que expresa la identidad de diseño minimalista y refinado de la marca. La colección Iconic se hace eco de las llamativas paletas de colores populares en los condominios de lujo, la colección Tailored ofrece opciones de personalización que incluyen materiales y acabados, y la colección Seamless, desarrollada en colaboración con la marca italiana de lujo Poliform, ofrece una estética sutil pero elegante que se integra a la perfección en una amplia gama de estilos de interiorismo.

(Image credit: LG)

KS amplía la experiencia de vida de alta gama desde la cocina hasta la lavandería

En KBIS 2026, LG presenta la primera solución de lavandería de la marca ultra premium SKS junto con su última línea de cocinas. Basada en los pilares de la precisión, el ingenio y la pasión, SKS continúa ampliando su cartera hacia un entorno de vida tecnicureano para todo el hogar. Las nuevas lavadora y secadora SKS WashCombo™ y SKS Dryer de 29 pulgadas incorporan tecnologías avanzadas de cuidado de tejidos basadas en inteligencia artificial y pueden combinarse para crear un entorno de lavandería totalmente integrado y eficiente.

Entre lo más destacado de la gama de productos para la cocina de SKS se encuentran el tan esperado congelador y frigorífico integrados de 36 pulgadas, que optimizan automáticamente la refrigeración y la producción de hielo en función de los patrones de uso. El innovador sistema de isla de inducción oculta SKS ofrece un aspecto limpio y sin fisuras y un uso intuitivo con una placa de inducción invisible y una campana extractora descendente. También se expone la nueva placa de inducción Full-Flex de 36 pulgadas con dos zonas de cocción ampliadas que admiten utensilios de cocina de gran tamaño de hasta 12,6 pulgadas. LG organiza demostraciones de cocina en directo en su stand, lo que permite a los visitantes experimentar las funciones inteligentes y la precisión de cocción de los últimos electrodomésticos de cocina SKS.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La tecnología central y la plataforma de IA de LG maximizan la fiabilidad y la comodidad

Los electrodomésticos de alta gama que se exhiben en KBIS deben su potente rendimiento y su impresionante durabilidad a las tecnologías de componentes Core Tech de alta eficiencia de la empresa. Las soluciones para el lavado de ropa de LG incorporan la tecnología patentada Dual Inverter Heat Pump y el motor Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™), mientras que la bisagra Zero Clearance de los frigoríficos Fit & Max de LG permite una instalación flexible y un ajuste a ras de la pared.

LG también demuestra cómo su AI Home mejora la vida cotidiana mediante la perfecta integración de los electrodomésticos con IA y la plataforma ThinQ AI, que incluye el hub ThinQ ON AI Home y los servicios ThinQ UP y ThinQ Care. Con el respaldo del sistema de ciberseguridad LG Shield, AI Home de LG ayuda a proteger los datos personales y la información confidencial, al tiempo que ofrece comodidad y conveniencia personalizadas.

Ampliación de soluciones centradas en los constructores en Norteamérica

Dirigido al mercado constructor norteamericano, LG presenta paquetes de electrodomésticos diseñados para promociones residenciales, que incluyen soluciones compactas para cocinas y lavanderías, así como paquetes Styler de doble configuración.

Los visitantes también pueden explorar LG ThinQ Pro, una plataforma de gestión del espacio para clientes B2B que permite el funcionamiento integrado del sistema mediante una sencilla configuración basada en códigos QR y una supervisión centralizada.

"Estamos redefiniendo la experiencia del hogar en los segmentos de lujo, premium y mainstream combinando un diseño sofisticado, inteligencia artificial y una integración perfecta de la plataforma", afirma Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Con una completa gama de electrodomésticos empotrados y ofertas diferenciadas para constructores, seguiremos reforzando nuestro liderazgo en el mercado norteamericano de electrodomésticos B2B".

LG da la bienvenida a los asistentes a KBIS 2026 para que experimenten de primera mano sus últimas soluciones premium para el hogar en el stand de LG (n.º W2100, Orange County Convention Center).