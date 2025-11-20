JBL redefine el audio personal como el accesorio de moda esencial

¡Se ven y se escuchan! La estética de los nuevos audífonos JBL conquista la Generación Z.

JBL
(Crédito de imagen: JBL)

¡De la vista de nace el amor! Por ello, los dispositivos de audio han pasado de ser invisibles a convertirse en un accesorio de moda.

Algo que JBL —marca líder en audio— sabe a la perfección, y por eso sus nuevos audífonos no solo se escuchan, también se ven.

La Generación Z y los consumidores visuales de hoy no solo eligen audífonos por su sonido. También quieren que combinen con sus playlists, su outfit y su feed. JBL lo entiende: cada modelo habla un idioma distinto, pero todos comparten una misma esencia —convertirse en parte de quién eres.

