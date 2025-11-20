JBL redefine el audio personal como el accesorio de moda esencial

¡De la vista de nace el amor! Por ello, los dispositivos de audio han pasado de ser invisibles a convertirse en un accesorio de moda.

Algo que JBL —marca líder en audio— sabe a la perfección, y por eso sus nuevos audífonos no solo se escuchan, también se ven.

Ya sea con diseños minimalistas como los JBL Tour Pro 3, el toque urbano de los JBL Live o la gama de colores vibrantes de los JBL Tune, la marca ha convertido cada producto en una declaración de estilo. Desde estuches con pantallas inteligentes hasta tonos que van del rosa pastel al azul eléctrico, JBL está redefiniendo la estética del audio personal.

“Nos dimos cuenta de que el audio ya no vive solo en el escritorio o la sala. Está en la mochila, en la selfie, en la rutina de todos los días. Nuestros audífonos están diseñados para acompañarte, verte bien y sonar mejor,” señala Diego Ocaranza, gerente de marketing regional de Harman.

Para los que buscan elegancia con tecnología de punta, JBL Tour Pro 3 ofrece cancelación de ruido adaptativa, diseño premium y una experiencia de usuario inteligente con smart case con pantalla LED integrada. Para quienes priorizan color, practicidad y versatilidad, los JBL Tune están disponibles en múltiples tonos y combinan con cualquier outfit o mood.

La Generación Z y los consumidores visuales de hoy no solo eligen audífonos por su sonido. También quieren que combinen con sus playlists, su outfit y su feed. JBL lo entiende: cada modelo habla un idioma distinto, pero todos comparten una misma esencia —convertirse en parte de quién eres.

Hoy, un gadget no solo debe funcionar: también debe proyectar algo sobre quien lo usa. Según un análisis publicado en ResearchGate, la imagen de marca y los atributos del producto, como el diseño y la estética, influyen significativamente en las decisiones de compra dentro del mercado tecnológico. JBL responde a esta expectativa con una propuesta visual clara: bocinas y audífonos que combinan estilo, personalidad y potencia sonora.