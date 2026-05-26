Jaylen Brown y Kylian Mbappé protagonizan la nueva Players Collection de Oakley

¡Increíble! Oakley revela nuevas series signature de los deportistas del Team Jaylen Brown y Kylian Mbappé. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

La colección “de cabeza a pies” de Jaylen Brown, que incluye tanto lentes de sol como indumentaria deportiva, presenta una exclusiva paleta marrón cacao que crea una identidad distintiva y reconocible, con el logo personal de Brown integrado en piezas clave.

Anclada en el armazón Oakley Highland Jaylen Brown Signature Series con micas Prizm™ Ruby de Oakley, la colección se extiende a la indumentaria deportiva, uniendo estética elevada y construcción con propósito. Diseñada en colaboración con el deportista del Team Oakley y fundamentada en la versatilidad, cada pieza está construida para moverse sin interrupciones entre entornos, desde escenarios urbanos hasta condiciones al aire libre, combinando capas modulares, detalles funcionales y materiales avanzados.

Latest Videos From

La colección incluye Latitude Soar Parka, Reserve Momento Vest, Latitude Veil Tee, Reserve Momento Cargo Short, Reserve Spacer Pants, Meridian Low Ext, Latitude Solar Cap y Reserve Utility Bag.

“Para mí, todo está conectado: rendimiento, creatividad, identidad”, afirma Brown. “Así es como te preparas, cómo piensas, cómo te presentas”.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Oakley) (Crédito de la imagen: Oakley)

Lo siguiente en la línea Players es la colección de lentes signature de Kylian Mbappé, moldeada por la mentalidad que impulsó su ascenso: audaz y sin complejos. El Kylian Mbappé Signature Series Permian presenta una construcción de mica audaz y profunda, terminada con micas Prizm™ Road. El armazón está detallado con el logo de Mbappé integrado en la mica, mientras que las coordenadas de Bondy están grabadas a lo largo de la varilla, una referencia sutil a sus orígenes y trayectoria. El resultado es una pieza impactante diseñada para expresar individualidad con intención.

“El estilo es una firma. Estos lentes son más que un accesorio: llevan mis raíces, reflejan mi trayectoria y definen cómo avanzo”, afirma Mbappé. “Todo comienza antes del pitazo inicial: la forma en que llegas, la energía que aportas, la presencia que proyectas”.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Oakley) (Crédito de la imagen: Oakley) (Crédito de la imagen: Oakley)

Es importante mencionar que la Colección Players ya esta disponible en la página oficial de Oakley, tiendas minoristas seleccionadas de Oakley y socios en todo el mundo.