Jaylen Brown y Kylian Mbappé protagonizan la nueva Players Collection de Oakley
Oakley presenta gafas y apparel exclusivos inspirados en Jaylen Brown y Mbappé
¡Increíble! Oakley revela nuevas series signature de los deportistas del Team Jaylen Brown y Kylian Mbappé. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?
La colección “de cabeza a pies” de Jaylen Brown, que incluye tanto lentes de sol como indumentaria deportiva, presenta una exclusiva paleta marrón cacao que crea una identidad distintiva y reconocible, con el logo personal de Brown integrado en piezas clave.
Anclada en el armazón Oakley Highland Jaylen Brown Signature Series con micas Prizm™ Ruby de Oakley, la colección se extiende a la indumentaria deportiva, uniendo estética elevada y construcción con propósito. Diseñada en colaboración con el deportista del Team Oakley y fundamentada en la versatilidad, cada pieza está construida para moverse sin interrupciones entre entornos, desde escenarios urbanos hasta condiciones al aire libre, combinando capas modulares, detalles funcionales y materiales avanzados.
La colección incluye Latitude Soar Parka, Reserve Momento Vest, Latitude Veil Tee, Reserve Momento Cargo Short, Reserve Spacer Pants, Meridian Low Ext, Latitude Solar Cap y Reserve Utility Bag.
“Para mí, todo está conectado: rendimiento, creatividad, identidad”, afirma Brown. “Así es como te preparas, cómo piensas, cómo te presentas”.
Lo siguiente en la línea Players es la colección de lentes signature de Kylian Mbappé, moldeada por la mentalidad que impulsó su ascenso: audaz y sin complejos. El Kylian Mbappé Signature Series Permian presenta una construcción de mica audaz y profunda, terminada con micas Prizm™ Road. El armazón está detallado con el logo de Mbappé integrado en la mica, mientras que las coordenadas de Bondy están grabadas a lo largo de la varilla, una referencia sutil a sus orígenes y trayectoria. El resultado es una pieza impactante diseñada para expresar individualidad con intención.
“El estilo es una firma. Estos lentes son más que un accesorio: llevan mis raíces, reflejan mi trayectoria y definen cómo avanzo”, afirma Mbappé. “Todo comienza antes del pitazo inicial: la forma en que llegas, la energía que aportas, la presencia que proyectas”.
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Es importante mencionar que la Colección Players ya esta disponible en la página oficial de Oakley, tiendas minoristas seleccionadas de Oakley y socios en todo el mundo.