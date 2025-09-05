IFA 2025: TECNO Slim y MEGABOOK S14 se roban los reflectores
El dúo más delgado y potente: TECNO redefine el diseño en IFA ShowStoppers 2025
Tecno se robó los reflectores durante el IFA ShowStoppers 2025 bajo el tema “The Thinnest Power Duo” (El dúo más delgado y poderoso). ¿Estás listo para conocer todos los detalles?
La compañía no solo dio a conocer el lanzamiento global de su nuevo smartphone TECNO Slim, sino que también presentó su ecosistema ampliado de AIoT y confirmó la expansión de su línea de laptops en Europa y esperando muy pronto se expanda en otros países de Latinoamérica.
Lanzamiento de laptops para la temporada de “regreso a clases” en España y Francia
En España, TECNO ha logrado un impacto inmediato con sus laptops MEGABOOK K15S y K16S, además de la MGEA MINI G1, una mini PC gamer pensada para quienes buscan potencia en un formato compacto. Tras analizar el mercado español, la marca diseñó sus productos enfocándose en lo que más valoran los usuarios: rendimiento, batería duradera y portabilidad.
La llegada de TECNO a España ha recibido amplia aceptación y elogios de medios tecnológicos de gran prestigio, quienes han calificado muy positivamente los equipos. En particular, la MEGABOOK K16S con procesador AMD ha sido reconocida como una excelente opción en relación calidad-precio para el uso diario, mientras que la MEGABOOK K15S ha destacado por su diseño premium en acabado metálico, gran rendimiento, portabilidad y precio competitivo. Estas reseñas han reforzado la credibilidad de la marca y aumentado significativamente su reconocimiento entre los consumidores españoles, ampliando su influencia en la región.
La alianza con MCR, el mayor distribuidor tecnológico de España, y la presencia en tiendas como MediaMarkt y Carrefour consolidan la llegada de TECNO a la región. Además, la marca confirmó que en el cuarto trimestre de 2025 lanzará en Europa la MEGABOOK S14, la laptop AI con pantalla OLED de 14 pulgadas más ligera del mercado, con apenas 899 gramos de peso, consolidando aún más el compromiso de la marca de ofrecer experiencias informáticas de vanguardia impulsadas por IA a usuarios globales.
“Este anuncio marca un hito importante en nuestro negocio de laptops”, declaró Ye Yuan, Director del Departamento AIoT de TECNO. “Los consumidores en Europa y Latinoamérica buscan dispositivos que combinen diseño elegante, alto rendimiento y un gran valor. Con nuestra estrategia de glocalización, TECNO se compromete a ofrecer productos que unan la innovación global con la relevancia local, inspirando estilos de vida más inteligentes”.
El dúo más Delgado y Poderoso: Redefiniendo la Innovación Ultradelgada
La exhibición de este año, bajo el tema “The Thinnest Power Duo”, presentó al TECNO Slim smartphone y a la laptop TECNO MEGABOOK S14, resaltando los avances de TECNO en ingeniería para equilibrar diseño sofisticado y alto desempeño.
El TECNO Slim fue la estrella de la presentación. Es el smartphone 3D curvo más delgado del mercado, con solo 5.93 mm en su versión 4G y 5.95 mm en 5G. A pesar de su cuerpo ultrafino, integra una batería de 5160mAh con carga rápida de 45W, pantalla AMOLED 1.5K de 144Hz, Corning® Gorilla® Glass 7i y resistencia de grado militar. Slim demuestra que un diseño delgado también puede ser potente y resistente.
Además, incluye funciones de IA como Circle to Search, escritura inteligente y traducción en tiempo real, pensadas para hacer la vida diaria más práctica.
El Slim estuvo acompañado de la MEGABOOK S14, la laptop más ligera de 14 pulgadas con pantalla OLED. Disponible en dos versiones (con Snapdragon® X Elite o Intel® Core™ Ultra 9), integra herramientas como AI Meeting Assistant, AI PPT y AI Gallery, pensadas para quienes buscan productividad de alto nivel en un formato ultraligero.
La tableta esencial con IA: TECNO MEGAPAD Pro
TECNO también presentó la MEGAPAD Pro, una tableta diseñada como la compañera ideal para estudiantes, profesionistas y familias. Con pantalla de 12” en 2K, 90Hz de refresco, audio Dolby y batería de 10,000mAh, combina entretenimiento y productividad en un solo dispositivo.
Integra mejoras de IA como preguntas y respuestas basadas en imágenes, resúmenes de contenido web, lectura interactiva y reconocimiento inteligente de pantalla. Además, cuenta con una tecla dedicada que permite acceder de inmediato al asistente de voz Ella para interacciones más intuitivas en gran formato.
Nuevo ecosistema IoT
Además de estas novedades, TECNO presentó otros productos de su portafolio AIoT como los audífonos TRUE 2 AI TWS y el Watch GT AI Smartwatch, que refuerzan la visión de la marca: crear un estilo de vida digital más inteligente, conectado y estilizado.
A la espera de la confirmación sobre los dispositivos que llegarán al mercado latinoamericano y, en particular, a México como parte de su portafolio, TECNO, bajo su lema “Stop At Nothing” (Nunca te detengas), reafirma su compromiso de llevar innovación y diseño a nivel global, acercando experiencias tecnológicas de última generación a más personas y permitiéndoles disfrutar de un estilo de vida más moderno y conectado.