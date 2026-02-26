iF Design Award 2026: LG suma 26 galardones y refuerza su liderazgo en innovación

LG demuestra una vez más su liderazgo en innovación, ¿cómo? Logrando 26 premios en los iF Design Award 2026. A continuación todos los detalles.

Organizados por iF International Forum Design GmbH, los premios iF Design Award evalúan las candidaturas en función de su innovación, funcionalidad, diferenciación e impacto en nueve disciplinas: producto, comunicación, experiencia de usuario (UX), interfaz de usuario (UI), embalaje, arquitectura interior, concepto profesional, arquitectura y diseño de servicios.

Entre las innovaciones galardonadas se encontraban el robot doméstico LG CLOiD™, capaz de realizar una amplia gama de tareas domésticas y diseñado para integrarse perfectamente en el entorno del hogar, y el LG OLED evo W6, un televisor True Wireless Wallpaper de 9 milímetros de grosor con tecnología Hyper Radiant Color, que representa un nuevo nivel de rendimiento en la calidad de imagen OLED.

Otros productos reconocidos son la computadora portátil LG gram Pro, con material ultraligero Aerominum; el monitor curvo para juegos LG UltraGear OLED evo™; tres productos de audio LG XBOOM diseñados para mejorar diversas experiencias auditivas; el aire acondicionado LG Whisen Objet Collection Cool, con un diseño minimalista y refinado; el sistema de aire para baños LG PuriCare™, que ayuda a mejorar el confort interior mediante la gestión integrada del aire y la humedad; y LG WallFit, una solución purificadora de aire diseñada para maximizar la eficiencia del espacio con un formato delgado y empotrado en la pared. También se reconoció una experiencia de usuario con agente de IA desarrollada para los empleados.

Más allá de los productos, la tienda insignia D5 de LG en Seúl recibió un premio en la categoría de Arquitectura por plasmar la innovación y la visión de marca de la empresa a través del diseño espacial. Además, se reconoció una guía fácil de leer, diseñada para ayudar a los niños con diferencias de desarrollo a comprender el uso y los principios de funcionamiento de los electrodomésticos, por promover un diseño inclusivo y sostenible.

“Seguiremos avanzando en la innovación del diseño centrado en el cliente, al tiempo que reforzamos nuestros negocios principales y exploramos nuevas oportunidades de crecimiento”, afirmó Chung Wook-jun, director del Centro de Diseño Corporativo de LG Electronics.