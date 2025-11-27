Huawei se prepara para revelar el nuevo Mate X7, FreeClip 2 y Watch Ultimate Design en Dubái

¡Anota la fecha! El próximo 11 de diciembre de 2025 tienes una cita con Huawei para conocer sus nuevos productos insignia.

Cabe destacar que el anuncio se realizará en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Además, en el evento se presentarán productos innovadores como el HUAWEI Mate X7, el nuevo plegable de última generación de la compañía, los auriculares TWS de oído abierto HUAWEI FreeClip 2, el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN (2025) y la HUAWEI MatePad 11.5 S.

El evento usará el lema "Unfold the Moment" (despliega el momento en español), que no sólo se refiere a la apertura de los dispositivos plegables, sino también a las enriquecedoras experiencias que aportan estos nuevos productos innovadores.

Huawei lanzó su primer smartphone plegable, el HUAWEI Mate X, en 2019, y en los siete años transcurridos desde entonces ha liderado el camino en desarrollo de tecnologías plegables, impulsando innovaciones en diseño, resistencia y experiencia de usuario. Según un informe de International Data Corporation (IDC), la empresa ostentaba una cuota de mercado del 70% en el mercado chino de teléfonos plegables en la primera mitad de 2025, ocupando el primer puesto con más de diez millones de dispositivos vendidos. El HUAWEI Mate X7 cuenta con una tecnología pionera de plegado, resistencia mejorada y capacidades de fotografía móvil a la altura de los mejores smartphones no plegables.

En el evento de lanzamiento también se presentarán los esperados auriculares HUAWEI FreeClip 2, que continúan con la tradición de sonido envolvente de la línea de productos HUAWEI FreeClip, pero con importantes mejoras en términos de calidad de audio, comodidad y versatilidad. Esto garantiza que el sonido sea más claro y cómodo durante todo el día. El HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, que también se lanzará próximamente, presenta un diseño vanguardista que utiliza materiales de primera calidad y es compatible con todo un grupo de funciones avanzadas en salud, deporte y vida inteligente.

Otro punto destacado del evento de lanzamiento será la presentación de la HUAWEI MatePad 11.5 S, el reflejo de la destreza de Huawei en la industria de las tablets, con una nueva y mejorada pantalla PaperMatte ideal para trabajar y estudiar sobre la marcha.

Gracias a la dedicación a la experiencia de usuario y la búsqueda de la innovación, Huawei ha llegado a la vanguardia de los esfuerzos de investigación y desarrollo y ha dado lugar a un flujo constante de avances transformadores. Huawei espera poder unir fuerzas con usuarios de todo el mundo para acoger y dar forma a las extraordinarias posibilidades del mundo tecnológico del mañana.