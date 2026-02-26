Huawei presenta su nueva generación de dispositivos y marca el regreso de sus relojes deportivos

¡La espera terminó! Huawei presentó sus innovaciones tecnológicas. ¿Estás listo para conocer a los nuevos integrantes del ecosistema Huawei?

El gigante tecnológico marcó su regreso a los relojes deportivos profesionales tras una pausa de cinco años con el debut del nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2. En el evento también se presentó un nuevo modelo de HUAWEI WATCH Ultimate 2, el HUAWEI Mate 80 Pro, la HUAWEI MatePad Mini, los HUAWEI FreeBuds Pro 5 y la serie HUAWEI Band 11.

El dos veces campeón olímpico de maratón, Eliud Kipchoge, fue presentado como embajador mundial del HUAWEI WATCH GT Runner 2, quien mencionó: "Correr significa mucho más que correr rápido", afirmó Kipchoge. "Creo que correr es la actividad más hermosa en todos los sentidos. Junto con Huawei, podemos llegar a millones de corredores de todo el mundo y, con suerte, influir en sus vidas de una manera hermosa y positiva".

HUAWEI WATCH GT Runner 2: cinco años de desarrollo que redefinen los relojes profesionales para correr

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está equipado con una nueva arquitectura de antena flotante 3D, diseñada para ofrecer una precisión de posicionamiento sin igual. Equipado por primera vez con un algoritmo de posicionamiento inteligente, sigue calculando la trayectoria y la distancia del corredor incluso durante las interrupciones de la señal, lo que garantiza un posicionamiento constante.

El nuevo modo Maratón inteligente ofrece una gestión integral de la carrera, actuando como un entrenador personal en tu muñeca durante todo el recorrido. El HUAWEI WATCH GT Runner 2 no sólo ayuda a los atletas profesionales a mejorar su rendimiento, sino que también ofrece una experiencia de carrera inteligente y profesional a los corredores aficionados. Eliud Kipchoge compartió su experiencia de crear productos conjuntamente con Huawei en el evento, afirmando: "Me apasiona compartir mis opiniones y perspectivas para mejorar la experiencia del reloj inteligente, no solo para los atletas de élite, sino para los corredores de todo el mundo".

HUAWEI WATCH Ultimate 2 y HUAWEI Band 11 Series: fitness al siguiente nivel

En el evento, Huawei presentó una gama de nuevos wearables diseñados para ofrecer a los usuarios experiencias de fitness más profesionales y personalizadas. El HUAWEI WATCH Ultimate 2 debutó en un nuevo llamativo color verde, manteniendo sus capacidades de primer nivel para el buceo y las aventuras al aire libre, al tiempo que introduce características mejoradas específicamente diseñadas para el campo de prácticas de golf y el juego en el campo. Esto ofrece una experiencia deportiva de alta gama más precisa e inteligente.

Por su parte, la serie HUAWEI Band 11, que estrena una versión Pro, combina un diseño elegante con una funcionalidad práctica, con una pantalla más grande y nítida que garantiza una excelente visibilidad incluso bajo la luz solar intensa. Al integrar el control de la salud, el seguimiento de la actividad y funciones prácticas en un dispositivo compacto, es un compañero fiable para las necesidades diarias de salud y deporte de los usuarios.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Huawei)

HUAWEI Mate 80 Pro: un dispositivo insignia de última generación que establece un nuevo estándar en la experiencia móvil

Huawei regresa por todo lo alto al mercado global con su serie Mate, en la que muestra el poderío tecnológico de la empresa. El HUAWEI Mate 80 Pro, que representa la innovación de vanguardia de Huawei, cuenta con una cámara True-to-Colour mejorada que garantiza una precisión cromática constante en diversas condiciones de iluminación y temperaturas de color mixtas. Su nuevo diseño icónico de Anillo Espacial Dual, que combina la elegancia clásica con la estética moderna, fue muy aclamado por los asistentes. Con un rendimiento mejorado, Kunlun Glass de segunda generación y capacidades avanzadas de inteligencia artificial, Huawei sigue ofreciendo tecnología y experiencias de vanguardia, llevando la experiencia de los smartphones a nuevas cotas.

(Image credit: Huawei)

Nuevas tecnologías para redefinir la industria

Huawei presenta su primera tableta Mini, la HUAWEI MatePad Mini. Con un cuerpo compacto de 8.8 pulgadas, más delgado y ligero que las tablets tradicionales, cabe fácilmente en bolsillos o bolsos. Ya sea para leer documentos, ver tus programas favoritos o realizar trabajos creativos durante tus viajes de negocios, este dispositivo está listo para cuando lo necesites. Es el compañero digital ideal para profesionales de negocios, ávidos lectores, trabajadores de oficina e investigadores académicos.

La empresa también presentó los audífonos HUAWEI FreeBuds Pro 5, los primeros audífonos inalámbricos del sector con cancelación de ruido por IA con driver dual. Combinados con un sistema acústico de driver dual, ofrecen una reducción de ruido excepcional al tiempo que conservan los detalles vocales e instrumentales, lo que proporciona a los usuarios una experiencia de escucha inmersiva en directo.

(Image credit: Huawei)

El año pasado, Huawei presentó su propuesta de marca "Now is Yours", con el objetivo de establecer conexiones genuinas y cercanas con los consumidores globales a través de un enfoque de comunicación más inclusivo y juvenil.

En este evento de lanzamiento de "Now is Your Run", Huawei se asoció con Eliud Kipchoge para promover el running como deporte y defender un estilo de vida saludable. En el futuro, Huawei seguirá promoviendo el fitness y la salud a través de la innovación tecnológica, utilizando productos cálidos y una comunicación sincera para permitir que más personas disfruten de una vida más saludable y dinámica gracias a la tecnología.

Los nuevos dispositivos estarán disponibles en México con los siguientes precios y en las siguientes fechas:

HUAWEI WATCH GT Runner 2: $8,999 MXN. Preventa: 26 de febrero de 2026. Venta en HUAWEI Online Store y HUAWEI Experience Store: 26 de marzo.

$8,999 MXN. HUAWEI FreeBuds Pro 5: $3,999 MXN. Venta en HUAWEI Online Store y HUAWEI Experience Store: 26 de febrero.

$3,999 MXN. HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green: $22,999 MXN. Preventa: 26 de febrero de 2026. Venta en HUAWEI Online Store y HUAWEI Experience Store: 03 de marzo.

$22,999 MXN. Serie HUAWEI Band 11: Versión de plástico: $999 MXN. Versión aluminio: $1,199 MXN. Versión Pro: $1,399 MXN Preventa: 26 de febrero de 2026. Venta en HUAWEI Online Store y HUAWEI Experience Store: 03 de marzo.



Por otro lado, el HUAWEI Mate 80 Pro y la HUAWEI MatePad Mini, estarán disponibles próximamente en los canales de venta oficiales de Huawei México.