Huawei prepara el lanzamiento global de productos innovadores desde París

¡Anoten la fecha! Huawei prepara el lanzamiento de sus próximos productos innovadores en un evento increíble llamado "Ride the Wild". ¿Cuándo? El próximo 19 de septiembre en París, Francia.

En el evento se presentará la nueva serie HUAWEI WATCH GT 6, que ofrece funciones de fitness y salud de vanguardia, así como esperados smartphones y tablets.

Desde su entrada en el mercado de wearables inteligentes en 2015, Huawei ha presentado una amplia gama de productos que ha gozado de una gran aceptación entre los consumidores de todo el mundo. Hasta junio de 2025, la compañía había enviado más de 200 millones de unidades. En el primer trimestre de 2025, los envíos de wearables de Huawei aumentaron un 42.4 % interanual, colocando a esta marca como la primera en el mercado mundial de wearables.

Durante la última década, Huawei ha impulsado la innovación y redefinido los límites de la industria. Sólo en el último par de años hemos visto avances significativos: La serie HUAWEI WATCH GT 5 incorporó el revolucionario sistema TruSense, que hizo que el monitoreo de la salud fuera más versátil y ágil que nunca; la serie HUAWEI WATCH 5 cuenta con un modo dual de batería para equilibrar un rendimiento de alto nivel con una impresionante autonomía de batería; y la serie HUAWEI WATCH Ultimate ha ofrecido modos especializados de buceo, golf y excursiones al aire libre para los aventureros más audaces.

El monitoreo deportivo también ha visto una mejora revolucionaria, con sus más de 100 modos de entrenamiento, diseños elegantes y funciones personalizables, los productos Huawei elevaron el estándar del rendimiento de los wearables.

En tanto, las tabletas Huawei también han cautivado a los usuarios, gracias a atributos como la pionera pantalla PaperMatte y las herramientas integradas que impulsan la productividad. La pantalla HUAWEI PaperMatte y el M-Pencil han facilitado la lectura y la escritura digital como nunca antes, y aplicaciones como GoPaint y HUAWEI Notas han hecho que la creación digital sea ahora más accesible. El evento del próximo mes también verá el lanzamiento de una nueva Actividad Mundial de Creación GoPaint, para impulsar a una nueva generación de creadores a alturas aún mayores.

Este año, la filosofía de marca de Huawei CBG también da un paso adelante. Con el próximo lanzamiento de producto, Huawei busca estrechar lazos con los jóvenes usuarios mediante la promoción de productos y tecnologías de gama alta, vanguardistas que superen las barreras digitales y geográficas, y fomenten nuevas comunidades creativas.