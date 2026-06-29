HP y Ferrari crean una laptop de edición limitada inspirada en la Fórmula 1

¿HP y Ferrari se juntan para lanzar un nuevo dispositivo? Sí, la respuesta es sí, y el resultado fue la nueva Edición Limitada de la HP Scuderia Ferrari AI PC.

Este exclusivo dispositivo combina el diseño y la herencia de Ferrari en el automovilismo con el compromiso de HP por la innovación y la ingeniería de vanguardia.

Basada en la historia de las dos marcas icónicas, esta colaboración reúne el legado nacido en el garaje de Bill Hewlett y Dave Packard en Palo Alto con el audaz espíritu automovilístico de Maranello. Estos orígenes dieron vida a dos marcas globales que revolucionaron sus industrias y establecieron nuevos estándares de calidad, desempeño y diseño.

Latest Videos From Watch full video here:

La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari AI PC refleja el compromiso compartido de ambas marcas con la excelencia, la innovación y la búsqueda incansable de ampliar los límites de lo posible.

Una fusión de legado e innovación

(Image credit: HP)

La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari es el resultado de casi dos años de una estrecha colaboración, que fusionó la audaz filosofía de diseño de Ferrari con la maestría en diseño y la precisión de ingeniería que distinguen a HP. El Centro de Diseño de Ferrari, acostumbrado a crear nuevas obras icónicas cada año, trabajó de la mano con los diseñadores industriales e ingenieros de HP, quienes han dedicado décadas a perfeccionar el arte de desarrollar tecnología potente que se perciba intuitiva y elegante. El resultado es un dispositivo que integra la esencia de ambas marcas a través de su elegancia, potencia y excelencia de manufactura.

“Esta notebook es un verdadero reflejo de cómo Ferrari y HP establecen un nuevo referente en tecnología de manufactura de vanguardia, donde la ingeniería avanzada de materiales y la excelencia en la fabricación convergen en una expresión única de desempeño, precisión, innovación y diseño refinado”, afirmó Flavio Manzoni, Director de Diseño de Ferrari.

“Nos entusiasma colaborar con Ferrari para crear un producto que trasciende los límites tradicionales del diseño de PCs”, añadió Stacy Wolff, Vicepresidente Senior de Diseño y Sustentabilidad de HP Inc. “La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari es una muestra de lo que puede lograrse cuando dos líderes de la industria unen su expertise y conocimientos, dando vida a una extraordinaria experiencia para el usuario que combina gran capacidad con desempeño excepcional. Esto es HP en su máxima expresión: tecnología diseñada para que des lo mejor de ti, con estilo.”

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una celebración de la maestría en el diseño

Desde el momento en que se accede a la Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari, los usuarios disfrutan de una experiencia marcada por el lujo y la exclusividad. Su empaque personalizado está diseñado para elevar físicamente el dispositivo hacia el usuario, creando desde el primer instante una experiencia extraordinaria para quienes valoran el estilo, la precisión y la sofisticación. Cada unidad está cuidadosamente numerada y cuenta con un número de serie único. Con una producción limitada a 4,999 unidades, esta edición refleja la filosofía de Ferrari de ofrecer siempre una unidad menos de las que demanda el mercado, reforzando así el carácter exclusivo del dispositivo y consolidándolo como una auténtica pieza de colección.

La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari está concebida bajo un principio fundamental: cada elemento responde a una necesidad técnica. El resultado es un dispositivo en el que el desempeño, la precisión técnica y la identidad visual convergen de manera armoniosa:

La parte inferior del dispositivo combina una construcción de fibra de carbono y Corning® Gorilla® Glass , reflejando la filosofía de Ferrari de hacer visible la funcionalidad: convertir la propia arquitectura del equipo en una declaración de diseño, tal como ocurre con el compartimento del motor de un Ferrari.

, reflejando la filosofía de Ferrari de hacer visible la funcionalidad: convertir la propia arquitectura del equipo en una declaración de diseño, tal como ocurre con el compartimento del motor de un Ferrari. La funcionalidad se encuentra con un diseño visual excepcional gracias a un reposamanos completamente de vidrio y un touchpad háptico cuyos límites se iluminan al contacto, con el que cada interacción está definida por la precisión y la inmediatez, una extensión directa de la filosofía de Ferrari: “ojos en el camino, manos al volante”.

cuyos límites se iluminan al contacto, con el que cada interacción está definida por la precisión y la inmediatez, una extensión directa de la filosofía de Ferrari: “ojos en el camino, manos al volante”. El chasis, mecanizado con precisión mediante tecnología CNC , presenta un acabado en Rosso Magma obtenido a través de un proceso de granallado con microesferas de zirconio. Este icónico color de Ferrari evoca la energía de la lava fundida, mientras que las partículas metálicas aportan una profundidad tridimensional que realza cada curva y línea del dispositivo.

, presenta un acabado en Rosso Magma obtenido a través de un proceso de granallado con microesferas de zirconio. Este icónico color de Ferrari evoca la energía de la lava fundida, mientras que las partículas metálicas aportan una profundidad tridimensional que realza cada curva y línea del dispositivo. El diseño tridimensional de las rejillas de ventilación, mecanizado con precisión mediante tecnología CNC y desarrollado con herramientas de diseño paramétrico para controlar con exactitud su geometría y separación, optimiza el flujo de aire y el desempeño térmico. Inspirado en un distintivo elemento de Ferrari concebido para gestionar el calor y la presión, este diseño ha sido perfeccionado a lo largo de décadas de innovación aerodinámica hasta convertirse en una de las señas de identidad más reconocibles de la marca: una forma que transmite movimiento incluso cuando está en reposo

El desempeño se encuentra con la precisión

A medida que la inteligencia artificial redefine el futuro del trabajo, HP y Ferrari identificaron la necesidad de un dispositivo capaz de afrontar tareas de cómputo intensivas sin comprometer la elegancia ni la eficiencia. El resultado de esta colaboración es un producto que sobresale tanto por su desempeño como por su diseño, gracias a características como:

Experiencia visual excepcional: Con una pantalla táctil 3K Tandem OLED+, la Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari ofrece imágenes ultrabrillantes para una experiencia de visualización con calidad cinematográfica, además de fondos de pantalla exclusivos de Ferrari que se despliegan al encender el dispositivo. El teclado incorpora retroiluminación LED individual para cada tecla, lo que permite personalizar hasta cuatro animaciones de iluminación y seleccionar cualquier color mediante tecnología RGB, creando una experiencia verdaderamente personalizada.

Con una pantalla táctil 3K Tandem OLED+, la Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari ofrece imágenes ultrabrillantes para una experiencia de visualización con calidad cinematográfica, además de fondos de pantalla exclusivos de Ferrari que se despliegan al encender el dispositivo. El teclado incorpora retroiluminación LED individual para cada tecla, lo que permite personalizar hasta cuatro animaciones de iluminación y seleccionar cualquier color mediante tecnología RGB, creando una experiencia verdaderamente personalizada. Flujo de aire optimizado: Más de 2,000 microperforaciones calibradas en la superficie de vidrio técnico, desarrolladas con base en principios de dinámica de fluidos, trabajan en conjunto con los ventiladores para maximizar la entrada de aire y la eficiencia de enfriamiento. Esto permite mantener el dispositivo a una temperatura óptima incluso bajo cargas de trabajo exigentes, sin comprometer la estética de su diseño. El sistema de refrigeración permanece intencionalmente visible como una expresión directa del distintivo diseño de los compartimentos de motor expuestos de Ferrari.

Más de 2,000 microperforaciones calibradas en la superficie de vidrio técnico, desarrolladas con base en principios de dinámica de fluidos, trabajan en conjunto con los ventiladores para maximizar la entrada de aire y la eficiencia de enfriamiento. Esto permite mantener el dispositivo a una temperatura óptima incluso bajo cargas de trabajo exigentes, sin comprometer la estética de su diseño. El sistema de refrigeración permanece intencionalmente visible como una expresión directa del distintivo diseño de los compartimentos de motor expuestos de Ferrari. Potencia revolucionaria: Diseñada para afrontar desde aplicaciones avanzadas de IA hasta experiencias de gaming de alta exigencia, esta PC está equipada con un procesador Intel® Core™ Ultra X7 358H y gráficos Intel Arc B390 , capaces de ofrecer hasta 180 TOPS, brindando un desempeño rápido, ágil y con gran capacidad de respuesta.

Diseñada para afrontar desde aplicaciones avanzadas de IA hasta experiencias de gaming de alta exigencia, esta PC está equipada con un procesador Intel® Core™ Ultra X7 358H y gráficos Intel Arc B390 , capaces de ofrecer hasta 180 TOPS, brindando un desempeño rápido, ágil y con gran capacidad de respuesta. Accesorios exclusivos: Acompañada de una funda de cuero Poltrona Frau , confeccionada con la misma piel italiana utilizada en los interiores de los vehículos Ferrari, la Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari proyecta el mismo estilo y sofisticación tanto en movimiento como en funcionamiento.

Acompañada de una funda de cuero , confeccionada con la misma piel italiana utilizada en los interiores de los vehículos Ferrari, la Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari proyecta el mismo estilo y sofisticación tanto en movimiento como en funcionamiento. Protección de última generación: La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari exige una seguridad sin inconvenientes. HP Wolf Security for Business proporciona una defensa resiliente respaldada por hardware frente a las amenazas cibernéticas, garantizando la protección del dispositivo en todos los niveles.

Precios

La Edición Limitada de HP Scuderia Ferrari AI PC tiene un precio de venta sugerido por el fabricante de USD $5,599. Asimismo, estará disponible para su compra en Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suiza y el Reino Unido.