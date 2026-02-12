HONOR Magic8 Lite hace historia: primer smartphone con certificación de resistencia triple de SGS

HONOR anuncia que el HONOR Magic8 Lite se ha convertido en el primer smartphone de la industria en obtener la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia Triple de SGS, sumado a la Certificación de Fiabilidad Integral de 5 Estrellas de SGS (la calificación máxima posible), demostrando que supera los estándares más exigentes de durabilidad disponibles.

Certificación de Resistencia Triple: tres vectores de durabilidad

(Image credit: Honor)

¡Increíble! El Honor Magic8 Lite se convierte en el primer smartphone con certificación de resistencia triple de la SGS (Société Générale de Surveillance), compañía líder mundial de inspección y certificación.

Sus pruebas se basan en analizar el comportamiento del equipo en tres entornos diferentes:

Resistencia a Caídas Caídas de hasta 2.5 metros sobre más de 10 tipos de superficies Impactos dirigidos a las 6 caras y 4 esquinas, las zonas más vulnerables Verificación de que todos los componentes críticos (pantalla, cámaras, botones, puertos) continúen funcionando sin degradación

Resistencia al Agua Más de 10,000 ciclos de inmersión en agua dulce Pruebas de envejecimiento acelerado simulando años de exposición a humedad Verificación de funcionamiento interno sin corrosión, oxidación o fallas eléctricas

Resistencia al Polvo Exposición a polvo fino calibrado (partículas de tamaño micrométrico) Pruebas de presión diferencial simulando cambios atmosféricos Verificación de componentes mecánicos tras exposición prolongada



Certificación de 5 Estrellas: la calificación máxima

La Certificación de 5 Estrellas de SGS es la calificación más alta de la industria. Evalúa durabilidad y desempeño bajo pruebas de estrés extremo a largo plazo:

Ciclos térmicos extremos: Operación continua desde -30°C hasta 55°C con transiciones bruscas

Vibración y torsión: Simulación de transporte en vehículos y manipulación física constante

Ciclos de carga/descarga acelerados: Validación de salud de batería tras miles de ciclos

Envejecimiento de componentes: Verificación de que pantalla, cámaras y sensores mantienen su precisión

Conectividad bajo estrés: Integridad de antenas y módulos tras pruebas de fatiga

La ingeniería detrás: Arquitectura de 6 capas

El desempeño en las pruebas SGS es resultado de años de investigación en ciencia de materiales. La tecnología HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0 utiliza materiales con propiedades no newtonianas: permanecen flexibles en uso normal, pero se solidifican instantáneamente ante un impacto, absorbiendo 1.2 veces más energía que estructuras convencionales y recuperándose tras el impacto para mantener su capacidad protectora.

La estructura de 6 capas integra:

Corning Gorilla Glass Victus 2: Cristal templado con 31% mayor templado que generaciones anteriores Marco de refuerzo perimetral: Absorbe impactos laterales y protege bordes vulnerables Material con fluido no newtoniano: Dispersa energía del impacto antes de llegar a componentes críticos Placa de dispersión: Distribuye fuerza uniformemente reduciendo concentración de estrés Soporte de componentes: Protege elementos internos impidiendo su desplazamiento Cubierta trasera optimizada: Geometría específica para absorber impactos traseros

Validación extrema: Récord Guinness

Como evidencia de su resistencia, el 29 de septiembre de 2025 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, HONOR International FZCO estableció el RÉCORD GUINNESS por la caída a mayor altura de un smartphone: 6.133 metros. Este récord oficial valida que la arquitectura de protección puede soportar condiciones extremas más allá de cualquier escenario cotidiano.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Triple certificación IP69K + IP69 + IP68

El dispositivo también integra triple certificación IP que ofrece protección hermética contra líquidos y partículas:

IP68: Inmersión hasta 1.5m durante 30 minutos (probado en más de 10,000 ciclos)

IP69: Protección contra chorros de agua a alta presión (hasta 100 bar)

IP69K: Resistencia a chorros de agua a alta temperatura (85°C) y alta presión según norma ISO 20653:2023

La certificación IP69K es el estándar más alto disponible, diseñado originalmente para equipos industriales que requieren desinfección intensiva con vapor y agua a presión (industria alimentaria, farmacéutica y médica).

Adicionalmente el dispositivo cuenta con otras tecnologías complementarias:

Toque en lluvia fuerte con IA: Algoritmos que rechazan toques fantasma causados por gotas de agua

Toque con guantes con IA: Aumento de sensibilidad para operación con guantes de cualquier grosor

Sistema de expulsión de agua y polvo: Vibración ultrasónica para expulsar líquidos y partículas

Certificaciones respaldadas con protección verificable

Las validaciones de SGS no son solo credenciales técnicas: representan la base de un programa de protección integral que HONOR ofrece sin costo adicional.

El dispositivo incluye cobertura específica para los componentes validados en las pruebas de resistencia: protección de pantalla y tapa trasera por 12 meses, cobertura contra daños por agua durante el primer año, y garantía extendida de 24 meses para la batería Silicon-Carbon, que traducen las certificaciones de laboratorio en protección tangible para el usuario.

Durabilidad sin compromisos

Las certificaciones SGS representan una garantía verificable de que el HONOR Magic8 Lite soporta caídas accidentales, uso en ambientes húmedos, exposición a polvo y arena, y años de uso intensivo, todo mientras mantiene un diseño premium ultradelgado de 7.76mm de grosor y peso de solo 193 gramos.

Disponibilidad

El HONOR Magic8 Lite ya está disponible en México en los colores Rojo Cobrizo (exclusivo de México), Negro Medianoche y Dorado Amanecer, con un precio de $8,999 pesos para la versión de 256GB y de $9,999 para el modelo de 512GB de almacenamiento*.

Es importante mencionar que la Disponibilidad por versión será un poco diferente: La versión de 512 GB del HONOR Magic8 Lite está disponible en marketplaces como Amazon y Mercado Libre, en el e-commerce de HONOR y con operadores como Telcel y AT&T. Mientras que la versión de 256 GB está disponible únicamente en el e-commerce de HONOR y en marketplaces.