HONOR inaugura su primera tienda global impulsada por IA en Shenzhen

¡El futuro es ahora y Honor lo sabe! Por ello, inauguró oficialmente su primera tienda insignia global, la Honor Alpha Store ubicada en Shenzhen Bay MixC.

Pero esa no es la mejor parte, pues Honor ha posicionado el espacio como un "centro de innovación de vida inteligente impulsada por IA", un destino donde la tecnología de vanguardia converge con la inspiración cultural.

HONOR ALPHA PLAN en acción: de la visión a la realidad

Tras el anuncio del PLAN ALPHA en el MWC Barcelona 2025, que subrayó la evolución de HONOR de un fabricante de teléfonos inteligentes a un líder mundial en IA para dispositivos y ecosistemas, la apertura de esta tienda insignia en la Bahía de Shenzhen marca un paso fundamental para hacer realidad esta visión. La tienda es la manifestación física del compromiso de HONOR con un ecosistema de IA abierto, colaborativo y de valor compartido.

“Este no solo es un hito importante en la implementación del HONOR Alpha Plan, sino también un nuevo punto de partida para trabajar con socios de la industria para avanzar hacia el futuro de la vida inteligente por medio de la IA, permitiendo que esta tecnología reamente fluya en cada dispositivo, cada escenario y cada experiencia relevante para la vida de los consumidores, liberando así el potencial de cada persona”, comentó James Li, CEO global de HONOR durante la apertura de la tienda insignia en la bahía de Shenzhen.

Inspirándose en el paisaje distintivo de la bahía de Shenzhen, la tienda insignia global HONOR ALPHA Store presenta un entorno abierto y relajante que combina a la perfección tecnología avanzada con un diseño centrado en el ser humano. Cada detalle refleja la filosofía de HONOR de armonizar la innovación con la cultura.

El diseño está organizado intuitivamente en torno a escenarios de vida impulsados por IA. En la zona de experiencia para todos los escenarios, los dispositivos de última generación, desde viajes inteligentes hasta entretenimiento, están cuidadosamente organizados para demostrar cómo la IA mejora la vida diaria sin esfuerzo.

Experiencia de IA inmersiva: Interactuando con avanzada IA

Una zona de experiencia dedicada exclusivamente a YOYO, el asistente de IA de HONOR, es el mejor escenario para experimentar cuatro temas funcionales: estilo de vida de IA, asistencia de IA, creación de contenido de IA y compañía de IA.

Además, este agente de IA de nueva generación incorpora competencias básicas en percepción visual, memoria y ejecución de tareas. Por ejemplo, YOYO puede recordar un detalle mencionado con anterioridad al planear un viaje, como "prefiero asientos con vista en el tren", y aplicarlo de manera proactiva. De esta forma, este asistente puede desde planificar tu próximo itinerario hasta recomendar un restaurante que se adapte a tus gustos. Este servicio, el cual opera de manera fluida e intuitiva, demuestra una experiencia de IA verdaderamente humanizada.

Otro punto destacado es el AI Inspiration Café, un espacio social diseñado para que tecnólogos, creadores y visitantes se conecten con un café e intercambien ideas. Para celebrar el lanzamiento, HONOR organizará una serie de performances creativos y actividades interactivas, ofreciendo experiencias atractivas para todas las edades.

La tienda insignia global HONOR ALPHA Store está preparada para convertirse en un nuevo hito para la tecnología y la cultura tanto para Shenzhen, como para el mundo. Ahora abierta al público, invita a visitantes de todo el mundo a explorar los últimos productos de HONOR y experimentar sus innovaciones de vanguardia de primera mano.