HONOR 600 Series estrena nuevas plantillas inspiradas en el fútbol para crear videos con IA

Honor siente la pasión del fútbol contigo y por ello presenta 4 nuevas plantillas en "Imagen a Video con AI 2.0", la función de Honor 600 Series que permite como su nombre lo dice "transformar imágenes en videos generados por IA y lo mejor de todo, gratis.

Diseñadas en el contexto de la temporada futbolística, permiten acercar a los usuarios a momentos que antes solo podían imaginar: levantar un trofeo, celebrar con una estrella, alentar desde las gradas o vivir la emoción a pie de campo.

Las cuatro nuevas plantillas se integran a las 19 opciones ya disponibles de Imagen a Video con AI 2.0, una de las funciones insignia de HONOR 600 Series. A través de esta herramienta, los usuarios pueden convertir fotografías en secuencias dinámicas de entre 3 y 5 segundos, con distintos estilos, movimientos y efectos visuales.

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Cuatro plantillas inspiradas en el fútbol

Trofeo de victoria : permite subir una foto del usuario y la de un jugador para generar un video en el que ambos celebran juntos el trofeo. La plantilla requiere 2 imágenes y permite recrear la emoción de compartir una celebración de campeonato.

: permite subir una foto del usuario y la de un jugador para generar un video en el que ambos celebran juntos el trofeo. La plantilla requiere 2 imágenes y permite recrear la emoción de compartir una celebración de campeonato. Dúo Estelar : convierte una foto del usuario y la de un jugador en una escena de celebración dentro de un estadio, ideal para imaginar ese momento en el que el fan y la figura comparten la misma alegría sobre el campo. Requiere 2 imágenes.

: convierte una foto del usuario y la de un jugador en una escena de celebración dentro de un estadio, ideal para imaginar ese momento en el que el fan y la figura comparten la misma alegría sobre el campo. Requiere 2 imágenes. Pasión en la Grada : está diseñada para quienes viven el fútbol desde la tribuna. Los usuarios pueden subir imágenes de una camiseta y accesorios, como una bandera o bufanda, para crear un video alentando desde las gradas. Ocupa 3 imágenes.

: está diseñada para quienes viven el fútbol desde la tribuna. Los usuarios pueden subir imágenes de una camiseta y accesorios, como una bandera o bufanda, para crear un video alentando desde las gradas. Ocupa 3 imágenes. Grito de Campeones: coloca al usuario a pie de campo junto a un jugador en la banda del estadio, recreando la intensidad de estar cerca de la acción y celebrar un momento decisivo. Necesita 2 imágenes para generar el contenido.

Con estas nuevas opciones, Imagen a Video con AI 2.0 permite que los fans transformen su pasión futbolística en contenido personalizado, emocional y fácil de compartir. En lugar de limitarse a capturar recuerdos, HONOR 600 Series ofrece una forma más expresiva de reinterpretarlos, convirtiendo fotos, sueños y momentos imaginados en historias visuales listas para redes sociales, mensajes o celebraciones digitales.

Las nuevas plantillas llegan en el marco de la campaña global #ForHONOR, que celebra la pasión, la resiliencia y los sueños compartidos que inspira el fútbol. La iniciativa tiene la intención de conectar a los fanáticos del deporte para transformar sueños futbolísticos no cumplidos en un contenido visual bajo la premisa de reimaginar momentos que pudieron ser y nunca se cumplieron, como un gol no anotado, un partido que no se compartió con la familia o una celebración que nunca llegó a ocurrir.

A través de #ForHONOR y la función Imagen a Video con AI, la compañía busca que los fanáticos puedan convertir sus fotografías personales en videos cortos para recrear esos instantes que hasta ahora solo vivían en su mente, y así expresar su pasión por el fútbol de una nueva forma.

Además de sus capacidades creativas, HONOR 600 Series cuenta con otras características llamativas, como su pantalla ultra brillante de hasta 8000nits de brillo máximo, que facilita la visualización de contenido incluso en exteriores, batería de larga duración de hasta 7000mAh que permite disfrutar partidos, capturar celebraciones y compartir contenido durante más tiempo, cámara Ultra AI de 200MP en HONOR 600 y HONOR 600 Pro, junto con herramientas de edición con AI para llevar la experiencia creativa más allá de la captura.