Historia de Sonos: evolución del ecosistema de audio multiroom y guía para elegir la mejor bocina
Descubre la historia de Sonos, cómo evolucionó su ecosistema de audio multiroom y qué bocina Sonos deberías comprar en 2026.
El origen de Sonos: cuando el Wi‑Fi aún era una apuesta
Sonos fue fundada en 2002 en Santa Bárbara, California. Desde el inicio, su visión fue crear un sistema de audio doméstico que funcionara completamente sobre redes inalámbricas. En un momento donde el streaming apenas comenzaba a despegar, la compañía apostó por una idea que hoy parece obvia: si la música vive en internet, el sistema de sonido también debe vivir en la red del hogar.
En 2005 lanzaron su primer sistema multiroom con el ZonePlayer ZP100 y un controlador dedicado llamado CR100. El sistema permitía reproducir música en diferentes habitaciones de manera sincronizada usando Wi‑Fi, algo revolucionario para la época.
La era Play: el momento que llevó Sonos al público masivo
Durante varios años Sonos fue una marca relativamente de nicho. Eso cambió en 2013 con el lanzamiento de la Play:1, una bocina compacta que democratizó el acceso al ecosistema Sonos.El artículo continúa a continuación
Su tamaño reducido, diseño elegante y facilidad de instalación hicieron que muchos usuarios probaran por primera vez el concepto de audio multiroom. Posteriormente llegaron modelos como Play:3 y Play:5, consolidando la plataforma.
La expansión del ecosistema: música, cine en casa y movilidad
Con el paso del tiempo Sonos amplió su estrategia hacia nuevas categorías. Primero llegó el cine en casa con barras de sonido como Beam y Arc, que incorporan tecnologías como Dolby Atmos.
Después la marca llevó su experiencia de audio fuera del hogar con altavoces portátiles como Move y Roam, capaces de funcionar tanto con Wi‑Fi como con Bluetooth.
La nueva generación: Era 100 SL y la nueva Sonos Play
En los últimos años Sonos ha refinado su portafolio para hacerlo más claro y accesible.
La Era 100 SL elimina los micrófonos y asistentes de voz para ofrecer una versión más económica de la popular Era 100, pensada para usuarios que prefieren simplicidad o mayor privacidad.
Por otro lado, la nueva Sonos Play busca convertirse en una puerta de entrada portátil al ecosistema, combinando conectividad Wi‑Fi con Bluetooth para un uso flexible dentro y fuera de casa.
Guía rápida: qué bocina Sonos comprar según tu uso
Si buscas escuchar música en casa, Era 100 o Era 100 SL son los modelos más equilibrados dentro del ecosistema.
Para cine en casa, Beam y Arc funcionan como el núcleo del sistema y pueden ampliarse con subwoofer y bocinas traseras.
Para movilidad, Roam, Move o la nueva Sonos Play ofrecen portabilidad sin perder integración con la plataforma Sonos.
Por qué Sonos sigue siendo diferente
En el mercado del audio muchas marcas compiten en especificaciones técnicas. Sonos compite en experiencia.
Su aplicación conecta múltiples servicios de streaming, permite sincronizar habitaciones y crear configuraciones de sonido envolvente en cuestión de minutos. Por eso, más que vender bocinas individuales, la compañía ofrece un ecosistema que puede crecer junto con el usuario.