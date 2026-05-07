Gemini impulsa una nueva generación de búsquedas inteligentes en Google

Sin duda, la Inteligencia artificial llegó para quedarse y cada vez está disponible en más herramientas, de tal forma que afecta nuestra vida diaria, incluso en la manera de buscar las cosas.

Bajo esta perspectiva, Sebastián Valverde, director de Google México, detalló en Think with Google, encuentro que reunió al ecosistema de marketing para poner a la IA en el centro de la conversación, cómo las preguntas más largas y complejas crean nuevas oportunidades para que las marcas lleguen a los clientes a través de experiencias impulsadas por esta tecnología, mientras buscan, consumen videos, scrollean y compran.

La implementación de la IA ha impulsado una nueva era de expansión para el Buscador. Con más de 5 billones de búsquedas anuales en Google, el comportamiento de los usuarios se ha transformado: hoy las personas hacen preguntas más complejas y largas, detalladas y multimodales.

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Entonces, ¿cómo es que esta tecnología permite a las marcas y organizaciones conectar con sus clientes?

Conectar con la intención de las personas

A medida que la IA impulsó el surgimiento de un consumidor "super-empoderado", las búsquedas se volvieron mucho más extensas, generando el reto para las marcas de conectar con lo que realmente buscan las personas.

Hoy, los consumidores utilizan el buscador de una manera diferente, más natural y en modo conversacional, multimodal con imagen y texto.

De hecho, en experiencias de búsqueda como Modo IA o AI Mode en inglés, que se encuentra a un costado en la barra del Buscador, hemos detectado que las consultas son hasta tres veces más largas en comparación con una búsqueda tradicional.

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Es aquí donde la IA de Google marca la diferencia. Gracias a Gemini, el Buscador no solo empareja palabras clave, sino que comprende profundamente la intención real detrás de las consultas complejas para mostrar anuncios personalizados justo en el momento necesario.

Herramientas como AI Max para campañas de Búsqueda aprenden de esta intención, desbloqueando miles de millones de búsquedas nuevas y ayudando a las empresas a obtener hasta un 27% más de conversiones.

Un consumidor empoderado por la IA

En el evento, Carolina Avella, directora de marketing en Google México, resaltó que la IA ya no es una novedad, sino una extensión natural de los hábitos de los consumidores y un verdadero socio intelectual en su proceso de compra. De acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 88% de los consumidores considera que la inteligencia artificial ha facilitado sus procesos de compra.

Los clientes están apoyándose de la IA en su proceso de investigación para llegar mejor preparados a las tiendas.

El 51% de los usuarios utiliza la IA para generar evaluaciones automáticas de pros y contras de un producto o servicio, mientras que un 45% la emplea para comparar precios y funciones técnicas antes de tomar una decisión.

Además, valoran enormemente la eficiencia, estimando un ahorro de 2.8 horas a la semana gracias a las herramientas impulsadas por esta tecnología.

Por otra parte, 46% de los consumidores afirma que la situación principal donde delegarían decisiones a la IA es durante las temporadas de descuentos.

Cabe mencionar que la disponibilidad de forma escalonada y progresiva en México de la función ya inició.

Try On de Google

Llevando la experiencia del probador tradicional a la pantalla, esta herramienta impulsada por IA permite a las personas probarse virtualmente tops, pantalones, vestidos y zapatos antes de comprar, evaluando cómo se adapta la ropa a sus cuerpos con tan solo cargar una foto.

Try On permite comprar entre miles de millones de artículos de ropa que se encuentran disponibles en el inventario de Shopping, servicio que muestra los productos de anunciantes y vendedores que deciden mostrar sus artículos, ya sea en el Buscador, Google Shopping e incluso en los resultados de productos de Google Images.

️Transformar la velocidad en confianza

Las empresas con operación en México ya están desbloqueando el potencial de la IA de Google para comprender la intención de los consumidores, conectar de manera más profunda con la nueva demanda y acelerar su crecimiento comercial.

A continuación, un par de ejemplos de organizaciones que hoy se mueven a la velocidad que sus clientes requieren: